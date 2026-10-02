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Ruský inženýr postavil letecký elektromotor o hmotnosti 1,2 kilogramu: výkon v kilowattech ale neuvádí

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Novosibirský inženýr Vadim Ščerbakov navrhl architekturu elektromotoru, kterou dnes komercializuje slovinská firma eMotres. Její největší varianta udává 17 newtonmetrů na každý kilogram hmotnosti. Typové osvědčení pro letecký provoz ale nemá ani jedna z nich.
Ruský inženýr postavil letecký elektromotor o hmotnosti 1,2 kilogramu: výkon v kilowattech ale neuvádí

Ruský inženýr postavil letecký elektromotor o hmotnosti 1,2 kilogramu: výkon v kilowattech ale neuvádí

Zdroj: Foto: NASA / Tony Landis - licence Public domain
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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