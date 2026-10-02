Ruský inženýr postavil letecký elektromotor o hmotnosti 1,2 kilogramu: výkon v kilowattech ale neuvádí

Architektura se jmenuje AeroStator Core a nabízí se ve třech hmotnostních třídách. Ščerbakov u nich nezveřejňuje výkon v kilowattech, jak se v oboru elektrických leteckých pohonů běžně dělá, a místo toho pracuje se specifickým točivým momentem, tedy s počtem newtonmetrů na kilogram hmotnosti motoru. Nejmenší verze o hmotnosti 1,2 kilogramu se podle firmy dostává asi na 6 N·m/kg, pětikilová na přibližně 12 N·m/kg.
Proč se u AeroStator Core nedá spočítat výkon na kilogram
Když ta čísla přepočteme na absolutní hodnoty, vyjde nejmenší variantě moment kolem 7,2 N·m a pětikilové asi 60 N·m. Patnáctikilogramová verze s 17 N·m/kg se dostává zhruba na 255 N·m, což je v její hmotnostní třídě hodnota, kterou má smysl brát vážně. U větších verzí firma navíc mluví o téměř dvojnásobné špičkové rezervě.
Jenže bez veřejné tabulky výkonu v kilowattech a bez pracovních otáček nelze dopočítat kW/kg, tedy metriku, se kterou pracují velcí výrobci. Srovnání s konkurencí tak zůstává neúplné a odpovědnost za to nese ten, kdo data nezveřejnil. Firma nabízí inženýrské vzorky k prodeji, takže dokumentaci na úrovni běžné v oboru už mít může.
Tangenciální magnety zvedají pole o polovinu, hranatá měď snižuje odpor
Podstata konstrukce je v tom, že permanentní magnety jsou polarizované tangenciálně, tedy kolmo na obvyklý radiální směr. Patentová přihláška WO2025012683A1 tvrdí, že to silněji koncentruje magnetický tok do pracovní mezery, a eMotres k tomu na svém technologickém webu uvádí přibližně 1,5násobně vyšší magnetické pole proti radiální i Halbachově konfiguraci.
Druhý prvek je vinutí z obdélníkového měděného vodiče místo klasického kulatého drátu. Patent u něj mluví o dvakrát až dva a půlkrát nižším elektrickém odporu vinutí, což znamená menší ztráty a nižší zahřívání, tedy přesně to, co u malého motoru limituje trvalý provoz. Stator je otevřený a využívá orientovanou elektrotechnickou ocel.
Žádný z těch tří prvků není v oboru nový, novost je v jejich spojení do jedné architektury dotažené do prototypu. Ščerbakov navíc drží v USA starší aktivní patent z jiné motorové rodiny, udělený v červnu 2022 s platností do roku 2038.
Jak vypadá Ščerbakovových 17 N·m/kg vedle Siemensu a Safranu
Siemens u leteckého motoru SP260D uváděl 260 kW při hmotnosti 50 kilogramů a 2 500 otáčkách za minutu, což po přepočtu dává zhruba 19,9 N·m/kg. U novějšího SP200D pak Siemens sám udává 30 N·m/kg. Ščerbakovových 17 N·m/kg u patnáctikilogramové varianty tedy do téhle společnosti patří, ale rekord to není.
Safran získal v únoru 2025 certifikaci EASA pro motor ENGINeUS 100 o výkonu 125 kW a s hodnotou 5 kW/kg, a je to první certifikovaný elektromotor pro novou vzdušnou mobilitu v Evropě. Rolls-Royce testuje vlastní 150kW demonstrátor s topologií příčného toku, magniX nabízí pro elektrické vrtulníky HeliStorm s 330 kW při 75 kilogramech.
Každý z nich jde jinou konstrukční cestou a každý má za sebou roky letových zkoušek a průmyslovou infrastrukturu. Ve srovnání s nimi je silný specifický moment nejmenší částí úlohy.
U dronů ukázaly vlastní testy o 15 procent nižší příkon
Nabídka eMotres není jen výkres. Firma veřejně prodává motory od miniaturního modelu CIANO14 o hmotnosti 125 gramů přes 4,9kilogramový vzduchem chlazený kus až po kapalinou chlazenou variantu o hmotnosti 12 kilogramů a výkonu 50 kW. Nejlehčí modely míří na drony, nejtěžší už na pohon většího stroje.
U dronových motorů firma uvádí z vlastních testů o 15 až 16 procent nižší elektrický příkon při srovnatelném tahu než u konkurenčního T-Motoru, což si překládá do přibližně 10 až 20 procent delšího letu ze stejné baterie. Měření proti konkurenčnímu výrobku, které si provedl sám prodejce, má hodnotu indicie, ne důkazu. Pro zákazníka v kategorii bezpilotních strojů je ale rozdíl v příkonu ověřitelný poměrně rychle a bez certifikačního procesu.
Mezi testem na stolici a razítkem od EASA stojí i evropské sankce
Technologie dnes existuje jako patentová rodina, sada testů na stolici a komerčně prodávané inženýrské vzorky. Mezi tím a letovým provozem je integrace s vrtulí a měničem, teplotní a vibrační zkoušky, elektromagnetická kompatibilita, vytrvalostní testy a nakonec typové schvalování. Pipistrel Velis Electro, dnes jediné sériově vyráběné plně elektrické letadlo s typovým osvědčením, prošel tímhle procesem jako celý letoun, a Safran potřeboval k certifikaci ENGINeUS 100 plnou průmyslovou infrastrukturu.
Do hry vstupuje i sankční rámec. Vynálezce je ruský, obchodní stopa vede přes Lublaň, a právě rozdělení mezi původ patentu a místo podnikání bude rozhodovat o tom, s kým může firma v Evropě spolupracovat.
Pokud duševní vlastnictví i výroba zůstanou mimo ruské využití, bariéra nemusí být automaticky stejná, pro evropského partnera to ale znamená mimořádně opatrnou práci s dodržováním předpisů. EU totiž výslovně zakazuje převody duševního vlastnictví a technickou pomoc u leteckých technologií směrem do Ruska.