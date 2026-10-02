Čmelák nebodne, pokud na něj nesáhnete. Žihadlo nemá zpětné háčky jako včela, a proto ho může použít opakovaně

Dělnice včely medonosné by v tu chvíli umírala, protože její háčkovaný bodec zůstává zaklíněný v kůži a při odtržení si s ním vytrhne jedový váček i kus zadečku. Čmelák takový problém nemá. Jeho žihadlo je dokonale hladké, klouže ven stejně snadno jako dovnitř, a hmyz odletí připravený bodnout znovu. Zní to hrozivě, jenže klíčové je něco jiného: k bodnutí dochází téměř výhradně tehdy, když člověk čmeláka sevře, zašlápne nebo naruší jeho hnízdo. Při klidném sběru nektaru na záhonu se raději vzdálí.
Anatomie žihadla: proč čmelák přežije a včela zahyne
Rozdíl mezi žihadlem čmeláka a včely medonosné spočívá v jediném konstrukčním detailu, v přítomnosti zpětných háčků. Dělnice včely má na bodci drobné zoubky, které se v pružné lidské kůži zachytí jako rybářský háček. Jakmile se včela pokusí odletět, žihadlo zůstane v ráně. Spolu s ním se odtrhne jedový váček a část tkání zadečku. Váček pak ještě desítky sekund autonomně pumpuje jed do rány, zatímco včela hyne na fatální poranění.
Čmelák disponuje bodcem zcela hladkým. Po vpíchnutí ho bez odporu stáhne zpět do těla. Jedový aparát zůstane neporušený, zadeček nedozná žádného poškození. Výsledek: čmelák může žihadlo nasadit opakovaně, a to i během jediné obranné situace. Autoritativní entomologické zdroje, například
BeeSpotter při University of Illinois, uvádějí formulaci „opakovaně“; přesný maximální počet bodnutí za život věda dosud nestanovila.
Podstatný biologický kontext: žihadlo je přeměněné kladélko, takže ho mají výhradně samice, královny a dělnice. Samečci bodec postrádají úplně.
VIDEO Kdy čmelák skutečně zaútočí a jak varuje předem
Schopnost bodnout vícekrát automaticky neznamená vyšší útočnost. Čmeláci patří mezi nejklidnější blanokřídlé opylovače. Při pastvě na květech se soustředí na sběr pylu a nektaru; pokud se k nim přiblížíte, typicky prostě odletí. Bodnutí přichází až ve chvíli přímého fyzického ohrožení:
Sevření v dlani nebo prstech, nejčastější scénář při práci na zahradě. Zašlápnutí, bosá chůze v kvetoucím trávníku. Uvěznění v oblečení, čmelák se dostane pod tričko nebo do rukávu. Plácnutí, reflexivní reakce člověka na bzučení u hlavy. Narušení hnízda, sekání trávy přes vstupní otvor, kopání v blízkosti nory.
Studie o obranném chování druhu
Bombus terrestris publikovaná v roce 2025 na PubMed Central popisuje stupňovanou eskalaci: nejprve zesílené bzučení a hlídkování u vchodu do hnízda, poté výstražné zvedání končetin a natočení zadečku směrem k vetřelci. V krajním případě se čmelák převrátí na záda a vystrčí bodec vzhůru. Teprve když ani tyto signály nezaberou, dojde k samotnému bodnutí.
Praktická poučka pro zahradu: pokud čmelák přistane na ruce nebo oblečení, zachovejte klid, neplácejte po něm a vyčkejte, až sám odletí. Pomalé, plynulé pohyby ho nevyprovokují.
Co dělat po bodnutí a kdy volat záchranku
Většina bodnutí čmelákem proběhne jako lokální reakce: ostrá palčivá bolest, zarudnutí, svědění a otok v okolí vpichu. Protože čmelák žihadlo zpravidla vytáhne s sebou, odpadá krok, který znáte od včely, tedy hledání a odstraňování bodce z kůže. Pokud by přece jen v ráně něco zůstalo, seškrábněte to hranou karty nebo nehtem do strany; nikdy nemačkejte, abyste nevytlačili další jed.
Základní ošetření:
Omyjte místo vpichu vodou a mýdlem. Přiložte studený obklad na minimálně 20 minut. Při silnějším svědění pomůže volně prodejné antihistaminikum, při bolesti běžné analgetikum.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se objeví:
Bodnutí do úst, jazyka nebo krku (riziko otoku dýchacích cest). Vícečetná bodnutí. Závratě, zvracení, dušnost, otoky rtů či hltanu, tedy příznaky anafylaktické reakce. Zhoršování příznaků i po hodině od vpíchnutí.
Alergici s předchozí závažnou reakcí na blanokřídlý hmyz by měli mít u sebe adrenalinový autoinjektor a po každém bodnutí kontaktovat lékaře.
Hnízdo na zahradě: české právo chrání čmeláky i jejich sídla
Vyhláška č. 395/1992 Sb. řadí celý rod
Bombus mezi ohrožené zvláště chráněné živočichy. AOPK ČR výslovně upozorňuje, že ochrana se vztahuje i na sídla; ničení, poškozování či přemisťování hnízda vyžaduje úřední výjimku. Mimo chráněná území ji uděluje krajský úřad, v CHKO a národních parcích příslušná správa.
V praxi to znamená jednoduché řešení: nechte hnízdo dožít sezonu. Čmeláčí kolonie funguje jen několik měsíců, od jara do podzimu. Na konci léta nové královny odletí, zbytek společenství postupně vymře a hnízdo osiří samo od sebe. Pokud se nachází v dutině domu, nezpůsobuje zpravidla žádné konstrukční škody. Vstupní otvor zaslepte až na podzim, kdy je prostor prázdný, a zabráníte tak osídlení v příští sezoně.
Typická místa čmeláčích hnízd: opuštěné nory hlodavců, prostor pod kůlnou či terasou, hustý trávník, kompost, ptačí budky, střešní přesahy. Poznávacím znamením bývá pravidelný provoz, čmeláci opakovaně vlétávají do téhož otvoru a vylétávají z něj.
Proč jsou čmeláci pro zahradu nepostradatelní
Čmeláci ovládají techniku, kterou včela medonosná nedokáže napodobit. Říká se jí sonikace: čmelák sevře prašník a rozvibruje letové svaly tak intenzivně, že z květu vypadne pyl, který by jinak zůstal uzavřený. Díky tomu efektivně opylují rajčata, papriky, lilky, borůvky či brusinky, tedy plodiny, u nichž včely selhávají.
Navíc čmeláci vyletují za potravou i při teplotách a světelných podmínkách, které včely drží v úlu. Chladná jarní rána, zatažené odpoledne, drobný déšť; v těchto okamžicích jsou čmeláci často jedinými aktivními opylovači na zahradě. Studie publikovaná v časopise
Oecologia potvrzuje, že čmeláci doplňují práci včel právě v časových oknech, kdy jsou ostatní opylovači nedostupní.
Každé hnízdo ponechané v klidu na zahradě tak představuje stovky opylených květů denně, a nakonec i plnější sklizeň.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková