Výrobu sovětského BTR-40 brzdily limuzíny pro papaláše. Přesto jich vzniklo 6 500 a v Laosu slouží dodnes

Práce na náhradě začaly v roce 1947 pod krycím názvem „Projekt 141“. Základem se stal podvozek nákladního vozu GAZ-63 s pohonem všech čtyř kol, jenže karoserie už byla samonosná, což americká předloha neměla. Hotový stroj tak s originálem sdílel spíš myšlenku než konstrukci.
Dodávky z Ameriky skončily a licenci už nikdo neprodal
M3A1 Scout Car se do Sovětského svazu dostal v rámci zákona o půjčce a pronájmu. Byl jednoduchý, unesl slušný náklad a v terénu si poradil, a přesně tyhle vlastnosti z něj u sovětských jednotek udělaly oblíbený stroj.
Po konci války ale dodávky ustaly a s nástupem studené války padla i možnost koupit licenci na výrobu. Zbývala jediná cesta: postavit si obdobný vůz doma, s tím, co má domácí průmysl po ruce.
Osm vojáků místo šesti a pancíř postavený pod jiným úhlem
Sověti nekopírovali otrocky. Plechy pancíře naklonili víc než Američané, takže při stejné tloušťce materiálu odolával zásahům lépe. Těžký válec, který měl americkému vozu pomáhat přes terénní překážky, zmizel a na jeho místo přišel naviják.
Vnitřek dostal víc prostoru. Vedle dvoučlenné osádky se do korby vešlo osm vojáků, zatímco M3A1 pobral šest, a vyšší bočnice je při přepravě kryla líp. Vůz měřil pět metrů na délku a po všech úpravách vážil 5,3 tuny, což na obrněnec s takovou kapacitou není mnoho.
Prostor pro vojáky ovšem zůstal shora otevřený, stejně jako u americké předlohy. U vozidla, které má pěchotu vozit až k nepříteli, to byla chyba, kterou první bojové nasazení potvrdilo velmi rychle.
Tři roky čekal transportér, protože GAZ stavěl vozy pro soudruhy
Zadání znělo, že čelo musí vydržet palbu z kulometu ráže 12,7 mm a boky střelbu ráže 7,92 mm. Splněno bylo: čelní pancíř měl 11 až 15 mm, boky 8 až 9 mm. Ochrana podvozku zůstala minimální, což je u vozu určeného k jízdě v neznámém terénu vážné opomenutí.
Pohon obstarával motor GAZ-40, verze šestiválce GAZ-11 o výkonu 57 kW. Na silnici s ním vůz zvládl až 80 km/h, dojezd 275 km byl na tehdejší poměry použitelný, dnes by ho vyčerpala jedna delší přesunová trasa. Základní výzbrojí byl kulomet ráže 14,5 mm, osádka mohla střílet z osobních zbraní skrz střílny v bocích a později přibyla protiletadlová verze s kulometem ZPU-2.
Do výzbroje byl BTR-40 zařazen v roce 1950, jenže z továrny nešel. Závod GAZ měl přednostně vyrábět limuzíny ZIM pro nejvyšší stranické představitele, takže armádní zakázka počkala. Naplno se produkce rozběhla až v roce 1953 po otevření nové výrobní haly a do jejího ukončení v roce 1960 vzniklo asi 6 500 vozidel. Licenci dostala i Čína, kde se pod označením Type 55 vyrobilo dalších několik tisíc kusů.
Budapešť 1956: co se stane, když do korby dopadne Molotovův koktejl
Sovětská armáda nasadila BTR-40 poprvé při potlačování povstání v Budapešti v roce 1956. Obránci házeli z pater domů zápalné láhve přímo do otevřené korby a slabina konstrukce se ukázala v plné síle. Odpovědí byla verze A s pancéřovou střechou a základní ochranou proti zbraním hromadného ničení. Vznikla i železniční úprava s pomocnými kolečky pro jízdu po kolejích.
Export byl široký. Kromě zemí Varšavské smlouvy, mezi které Československo v tomto případě nepatřilo, dostaly BTR-40 státy Blízkého východu, KLDR, kde vůz poprvé bojoval, dále Vietnam, Kuba a řada afrických zemí. Sovětské stroje se objevily i při invazi do Československa v roce 1968.
Ze sovětských, respektive ruských záloh zmizely BTR-40 až v roce 1993, tedy více než čtyři desetiletí po zavedení do výzbroje. Laos, Vietnam a Burundi je mají ve své výzbroji dodnes.