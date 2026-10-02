Nabobtnalé pupeny na bázi větví jsou signál k řezu motýlího keře. Kdo ho propásne, ztratí celou letní show plnou motýlů

Kalendářní datum vám ale neporadí. Skutečný spouštěč se skrývá přímo na keři: pupeny, které se po odeznění tuhých mrazů začínají viditelně nalévat nízko na stoncích. Jakmile je zahlédnete, máte v ruce ten nejspolehlivější signál, že je čas sáhnout po nůžkách.
Proč právě nabobtnalé pupeny určují správný okamžik řezu
Motýlí keř zakládá květy výhradně na letošních výhonech. Starší dřevo žádné květní pupeny netvoří, ty se podle
NC State Extension vyvíjejí teprve poté, co narostou nové listy. Právě proto má smysl loňský obrost každé jaro drasticky zkrátit: odstraněním koncových částí větví přerušíte vrcholovou dominanci a probudíte spící očka u báze keře. Z nich pak vyrazí silné boční letorosty, na jejichž koncích se v létě objeví ty nejmohutnější květenství.
Kdy přesně řezat?
Royal Horticultural Society ve své řezové skupině 6 výslovně uvádí, že signálem jsou pupeny, které se začínají nalévat, zatímco výraznější mrazy už ustupují. V praxi to vypadá tak, že plochá, nenápadná spící očka nízko na kosterních větvích zduří do plnějších hrbolků a často lehce zelenají. Toto vizuální vodítko je spolehlivější než jakékoli datum v kalendáři, protože respektuje aktuální průběh zimy ve vaší konkrétní lokalitě. České časové okno: od jižní Moravy po horské polohy
V teplejších nížinách, na jižní Moravě či v Polabí, mohou pupeny nabíhat už ve druhé polovině března. V chladnějších regionech a podhorských oblastech se totéž odehrává spíše na přelomu března a dubna, někdy až v první polovině dubna. Rozdíl činí běžně dva až tři týdny, lokálně i víc.
Zásadní varování: březnový řez ještě neznamená konec mrazového rizika. Data
Českého hydrometeorologického ústavu ukazují, že mrazové dny v dubnu zasáhly naprostou většinu sledovaných stanic, a to i mimo horské polohy. Proto se vyplatí řez načasovat až po odeznění silnějších mrazových epizod, nikoli po prvním teplém víkendu. Samotný keř vám napoví: pokud pupeny zatím zůstávají ploché a nehybné, počkejte.
Co když optimální chvíli promeškáte? Obvykle nepřijdete o celé letní kvetení, ale o jeho kvalitu a načasování. Pozdější zásah posouvá termín rozkvětu a výsledné laty bývají menší. A keř ponechaný zcela bez řezu? Ten postupně přerůstá, dřevnatí, květy se stěhují vysoko nad úroveň očí a báze zůstává holá.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Jak provést tvrdý jarní řez krok za krokem
Jakmile zaregistrujete naběhlé pupeny a předpověď neslibuje další silný mráz, postupujte takto:
Vyřežte mrtvé, slabé a křížící se větve, uvolníte tím vzduch a světlo do středu keře. Loňské výhony zkraťte na nízký rám a ponechte na každém stonku dvě až tři zdravá očka. Orientační výška řezu se pohybuje kolem 30–50 cm nad zemí, ale hlavním měřítkem je poloha pupenů, ne centimetry. Řez veďte čistě těsně nad pupenem, šikmo od něj, aby voda stékala pryč. Rány ničím neošetřujte. Nátěry a obvazy podle RHS zadržují vlhkost a mohou podpořit houbové infekce. Buddleja se zhojí sama.
Z nářadí stačí ostré zahradnické nůžky. U starších keřů s mohutnějšími větvemi přidejte pilku na dřevo a případně dlouhoramenné kleště. Čistota čepelí je důležitější než značka nástroje.
Pro zahrádkáře, kteří svůj motýlí keř roky zanedbávali a dívají se na neprostupné klubko přestárlých větví: záchrana existuje. Vitální keř snese jednorázové tvrdé zmlazení až k zemi. U exempláře, jehož kondici si nejste jistí, zvolte etapový přístup: první rok vyřežte nejstarší třetinu větví, zbytek zkraťte následující jaro. Po řezu pomůže jarní přihnojení a vrstva mulče.
Buddleja versus hortenzie a růže: proč je motýlí keř nejsnazší
Mezi okrasnými keři, které se řežou na jaře, panuje zásadní rozdíl v přístupu. Buddleja davidii snese a přímo vyžaduje každoroční tvrdý řez na nízký skelet, a odmění se za to nejbohatším kvetením. U hortenzií záleží na druhu: latnaté a stromkovité zvládnou jarní zkrácení podobně jako buddleja, ale velkokvěté a talířovité drží květní pupeny na starším dřevě a razantní zásah by je připravil o kvetení. Růže se na jaře rovněž řežou, avšak typicky se zkracují o třetinu až polovinu, ne každoročně na „pařez“.
Právě proto považujeme jarní řez motýlího keře za jeden z nejvděčnějších úkonů v okrasné zahradě. Postup je přímočarý, chybu lze těžko udělat a výsledek, hustý, kompaktní keř obsypaný voňavými latami, kolem nichž celé léto poletují babočky a dlouhozobky, stojí za těch pár minut s nůžkami v ruce.
Letní péče: odkvetlé laty a druhá vlna květů
Jarním řezem práce nekončí. Během léta se vyplatí průběžně odstraňovat hnědnoucí odkvetlé hrozny. Tento jednoduchý zákrok má dvojí efekt: podpoří druhou, menší vlnu kvetení a zároveň omezí nežádoucí samovýsev. Buddleja davidii se totiž v příhodných podmínkách ochotně šíří semeny, což v některých evropských regionech vedlo k jejímu zařazení mezi invazní druhy.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková