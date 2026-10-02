Su-35 vidí radarem na 350 km, Typhoon přesto vystřelí dřív: rozhoduje Meteor a plné napojení na síť NATO

Eurofighter Typhoon vstoupil do služby v letech 2003 až 2005 a byl to tehdy především stíhač protivzdušné obrany. První výrobní série Tranche 1 vznikla hlavně kvůli rychlé reakci a ochraně vzdušného prostoru v režimu QRA. Některé flotily v ní neměly ani kompletní systém sebeobrany DASS, ani infračervený senzor PIRATE. Na svou dobu silný letoun, ale s jedním hlavním úkolem.
Proč nový drak z výroby nemusí umět víc než starší Typhoon
Změnu přinesla až Tranche 2. S přilbovým zaměřovačem HMSS, zaměřovacím kontejnerem Litening III a přesnou municí Paveway IV se z Typhoonu stal skutečně víceúčelový stroj a ověřil si to nad Sýrií a Irákem v operaci Shader. Softwarový balík P2E pak doplnil integraci střely Meteor a protizemního Storm Shadow, tedy dvě zbraně, které dnes definují, k čemu je letoun použitelný.
Tranche 3 je novější drak, jenže schopnosti se odvíjejí od toho, jaký softwarový a zbraňový balík si zákazník objednal. Kuvajtské stroje v konfiguraci P3E patřily od začátku k nejpokročilejším a radar AESA dostaly rovnou z výroby. Evropské flotily dohánějí výbavu postupně, podle rozpočtů a priorit jednotlivých států.
Tranche je výrobní série, ne úroveň schopností. Letoun může opustit továrnu dřív, než je hotový software nebo než je integrovaná zbraň, se kterou má počítat.
Tisíc modulů, 200 stupňů záběru a radar, který sám ruší
Starší Typhoony nesou mechanicky skenovaný radar CAPTOR-M. Spolehlivě funguje, ale anténa se musí otáčet, pokrytí je užší a současné sledování vzdušných i pozemních cílů je omezené.
CAPTOR-E mění architekturu od základu. Rotovatelná anténa AESA má přes tisíc vysílacích a přijímacích modulů a nabízí o 50 procent větší zorné pole, takže pilot nemusí letoun natáčet za cílem. Trvalé pokrytí 200 stupňů a udávaný dosah přes 200 kilometrů znamenají, že radar drží kontakt i při úhybném manévru a zvládá režimy vzduch-vzduch i vzduch-země zároveň.
Program se přitom rozdělil do tří větví. Nejjednodušší ECRS Mk0 už slouží v Kataru a Kuvajtu a je kompatibilní s Tranche 2 i 3. O stupeň výš stojí německo-španělská verze ECRS Mk1 s více než 1 500 vyzařovacími prvky, digitálním vícekanálovým přijímačem a vyšší odolností proti rušení. Nejdál jde britská ECRS Mk2, na kterou Londýn v lednu 2026 podepsal kontrakt na 40 kusů a která má výslovně umět elektronický útok a vysokovýkonné rušení. Radar, který protivníka současně sleduje a zhoršuje mu kvalitu vlastní střelby, je větší posun než jakékoliv další navýšení dosahu.
Mach 2,25 a 14 střel: kde katalog Su-35 přestává stačit
Suchoj Su-35 vypadá v oficiálních materiálech výrobce působivě. Maximální rychlost Mach 2,25 a dolet 3 600 kilometrů dávají letounu dosah, jaký Typhoon s maximem kolem Mach 2 nemá. Radar s udávanou detekcí do 350 kilometrů má zvládnout sledovat třicet cílů a osm z nich napadnout současně, na dvanácti závěsnících unese stroj až čtrnáct střel.
Vektorování tahu k tomu přidává manévry, které delta-canard Typhoonu nepředvede, a v blízkém souboji je Su-35 nebezpečný soupeř. Jenže vzdušný boj se dnes obvykle rozhodne dřív, než se piloti uvidí, a tam má nejnovější Typhoon jinou sadu argumentů.
Tou hlavní je střela Meteor s největší zónou, ze které se cíl nemá jak vymanévrovat, ve své třídě. Doplňuje ji systém sebeobrany Praetorian DASS s vlečnými klamáky a aktivním rušením, tedy výbava, která pracuje ve chvíli, kdy už protivníkova střela letí.
Typhoon vystřelí na cíl, který sám nevidí. Takhle to funguje
Typhoon je od začátku navržený jako uzel v síti. Přes Link 16 sdílí data, přebírá obraz situace od letounů AWACS a koordinuje se s dalšími platformami v reálném čase. V praxi to znamená, že může odpálit Meteor na cíl, který drží radar jiného stroje, a varování dostane dřív, než ho protivníkův radar vůbec zachytí.
Su-35 podobnou koaliční infrastrukturu k dispozici nemá, ruské letectvo operuje v doktríně, která na síťové sdílení situačního povědomí klade menší důraz. S radarem ECRS Mk2 k tomu přibývá možnost aktivně rušit nepřátelské senzory ještě před výměnou palby.
Tahle převaha se projevuje tam, kde NATO operuje jako celek, tedy nad Pobaltím a v obranných koridorech východního křídla. Typhoony tam v ostrých misích běžících nepřetržitě od roku 2004 pravidelně zachycují ruské stroje.
Turecko jako desátý zákazník a česká cesta k F-35A
Program rozhodně nedožívá. Německo plánuje Tranche 4 a Tranche 5 jako most k budoucímu evropskému stíhači FCAS a modernizační roadmapa P4E počítá s dalšími zbraněmi a vývojem senzorů. V říjnu 2025 se Turecko stalo desátou zemí, která si Typhoon objednala, konkrétně dvacet kusů pro své letectvo.
Typhoon je zároveň důkazem, že Evropa dokáže vyvinout, vyrobit a průběžně modernizovat bojový letoun s vlastním motorem, radarem i systémem elektronického boje. Česká republika se ale vydala jinudy: v lednu 2024 uzavřela kontrakt na 24 amerických F-35A, které mají začít přilétat v roce 2031.