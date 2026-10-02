Kilo prášku na deset litrů vody: podzimní postřik jabloní zlikviduje škůdce, kteří přezimují na stromě

Na jabloni nepřečká zimu jen strom sám. Na větvích, v kůře i v půdě pod korunou přezimují škůdci a houbové patogeny, kteří se na jaře pustí do pupenů, listů a později do plodů. Podzimní postřik směsí močoviny a síranu železnatého je má zlikvidovat dřív, než se vůbec probudí, a výsledkem má být zdravý strom a bohatá úroda.
Hnojivo a zelený vitriol: co se vlastně míchá do kbelíku
Močovina je minerální dusíkaté hnojivo se vzorcem CO(NH₂)₂. Obsahuje 46 procent dusíku, což z ní dělá nejkoncentrovanější dusíkaté hnojivo, jaké si na zahradu můžete pořídit. Prodává se jako bílé granule bez zápachu a ve vodě se rozpouští bez potíží, takže při míchání roztoku nezbývá na dně kbelíku sediment.
Druhou složkou je síran železnatý (FeSO₄), sůl kyseliny sírové, kterou znáte spíš pod jménem zelená skalice nebo zelený vitriol. Využití má širší, než by člověk čekal: používá se k dezinfekci vody i jako doplněk stravy, a právě v chemické ochraně polních a zahradních plodin se s ním pracuje běžně. Do postřiku se dává ve formě prášku.
Horká voda, potom skalice a až nakonec močovina
Příprava zabere pár minut. Do velkého kbelíku dejte deset litrů vody a zahřejte ji nejméně na 70 °C. Do horké vody vsypte půl kilogramu síranu železnatého a míchejte tak dlouho, dokud se prášek úplně nerozpustí. Teprve potom přisypte půl kilogramu močoviny a znovu promíchejte. Hotový roztok přelijte do postřikovače, mechanického i automatického.
Dohromady jde o kilogram chemikálií rozpuštěný v deseti litrech vody. Při takové koncentraci nejsou gumové rukavice, respirátor, ochranné brýle a čepice zbytečná opatrnost, ale minimum, se kterým má smysl k postřikovači vůbec přistoupit.
Pět stupňů, bezvětří a uklizená zahrada pod stromem
Postřik se aplikuje přibližně od poslední třetiny října do poloviny listopadu. Do toho ale mluví počasí: potřebujete suchý a bezvětrný den s teplotou kolem 5 °C. Podmínek je tedy několik najednou a dají se splnit jen v části těch tří týdnů, takže vyčkávat na poslední možný víkend se nevyplácí.
Před samotnou prací zahradu ukliďte a listí shrabte. Stříká se celý strom, tedy všechny nadzemní části, a k tomu půda v okolí kmene, protože část škůdců a patogenů zimuje právě tam.
Propásnutý termín doženete v březnu, po nalitých pupenech už ne
Když na podzimní postřik nedojde, není to ztracené. Stejné ošetření se dá provést i na jaře, nejlépe na začátku března. Roztok se míchá naprosto stejně a stejný je i způsob aplikace.
Jarní termín má jedinou tvrdou podmínku: stromy musíte stihnout před začátkem vegetačního období. Pozdější postřik už dřeviny poškodí a spálí.