Předchůdce Gripenu dostihl Blackbird, což nezvládl nikdo jiný: exportovat Viggen se ale Švédsku nikdy nepovedlo
Švédsko si jako neutrální stát během studené války udrželo schopnost, na kterou v Evropě nedosáhl každý: vyrábět vlastní bojová letadla. V šedesátých letech s tím Saab zašel dál než kdykoli předtím a navrhl stroj plný konstrukčních novinek. Do služby se Viggen dostal v roce 1970 a sloužil v několika variantách, vždy ale jen ve švédských rukách, tedy téměř čtyři desetiletí bez jediného zahraničního uživatele.
Kachní křídlo i digitální počítač měl jako první letoun na světě
Viggen dostal křídlo typu canard s takzvaným kachním křídlem a byl prvním letounem na světě s touto konstrukcí. Dnes ji v různých podobách používá celá řada bojových letadel, takže švédští konstruktéři odhadli směr, kterým se stíhačky vydaly.
Druhé prvenství je ještě méně viditelné a přitom důležitější: Viggen byl vůbec prvním bojovým letounem vybaveným digitálním centrálním počítačem. K tomu přidal schopnost krátkého vzletu a přistání, což pro švédskou obranu, počítající s rozptýleným provozem, mělo praktickou hodnotu.
Kachní křídlo a digitální počítač v jednom typu z konce šedesátých let staví Viggen v tehdejší Evropě do čela. Označit ho ve své době za nejlepší evropský bojový letoun je obhajitelné.
Jak jednomotorová stíhačka dostihla SR-71 Blackbird
Viggen byl jednomotorový a jednomístný, měřil 16,4 metru a rozpětí křídel měl 10,6 metru, takže šlo o kompaktní stroj bez druhé posádky, na kterou by se dala rozdělit práce. Jeho manévrovatelnost z něj udělala vděčného účastníka leteckých dnů, kde se ukázala lépe než na papíře.
Dostoupat dokázal do 18 kilometrů a letěl rychlostí až Mach 2,1. Lockheed SR-71 Blackbird, nejrychlejší letadlo světa, zvládal Mach 3,3, a přesto je Viggen jediným typem, u něhož je zachycení Blackbirdu zdokumentované. Jde o jediný zaznamenaný případ, takže z něj nelze dělat pravidlo o tom, jak by souboj s Blackbirdem vypadal pokaždé.
Sedm tun výzbroje na devíti závěsnících, kanon jen na zavěšení
Nosnost sedm tun vybavení a zbraní řadila Viggen mezi vážně vyzbrojené stroje své generace. Závěsníků měl devět, takže se jeho výzbroj dala skládat podle úkolu.
Kanon ale v základní výbavě chyběl a pilot ho mohl mít jen tak, že obsadil jeden ze závěsníků. U letounu s takovou nosností to znamená, že hlavňová výzbroj šla vždy na úkor něčeho jiného.
Ve vzdušném boji používal Viggen střely AIM-9 Sidewinder a poloaktivně radarem naváděné RB71 Skyflash. Proti hladinovým a pozemním cílům nesl protilodní a protizemní střely RB 04 a RBS-15 a k tomu různé typy naváděných i nenaváděných raket.
Exportní nula, po které Švédsko postavilo úspěšnější Gripen
Přes velké úsilí se Viggen nikdy nepodařilo prodat do zahraničí. Letoun s dvěma světovými prvenstvími a solidní výzbrojí tak celou kariéru odlétal u jediného zákazníka, švédského letectva, a v roce 2007 skončil.
Obchodní bilanci napravil až jeho nástupce. Saab JAS 39 Gripen ve verzích C a D provozuje i české letectvo, a k dispozici jsou navíc podstatně modernější verze E a F.