Bílení stromů má přísná pravidla: stihnout ho musíte do poloviny prosince a nejlépe při 5 °C přes den

Nátěr patří na všechny ovocné i okrasné dřeviny, které rostou na místech vystavených silným paprskům jarního slunce, a je jedno, jestli strom plodí, nebo je na zahradě jen pro ozdobu. Mezi zahrádkáři se bílení pořád drží hlavně jako obrana proti škůdcům, přitom největší díl práce odvádí proti počasí. Kmen bez ochrany snáší v druhé polovině zimy prudké střídání denních a nočních teplot, které kůře uškodí dřív, než se cokoliv probudí k životu.
Co všechno bílý nátěr odvrací kromě škůdců a hlodavců
Seznam rizik, na která bílení odpovídá, je delší, než se čeká. Vedle hlodavců a přezimujících škůdců jde o spálení kůry sluncem na konci zimy a brzy na jaře, o už zmíněný rozdíl mezi denní a noční teplotou, o vysušující zimní větry a o námrazu na kůře.
Bílá barva tady funguje jako nejjednodušší dostupná ochrana. Žádný jiný zásah nezvládne pokrýt takhle širokou škálu problémů za takovou cenu a s takovou námahou, což je důvod, proč se metoda drží celé generace. Zahrada, kde se kmeny nebílí vůbec, tak přichází o ochranu, kterou jde pořídit za jedno odpoledne práce.
Od konce října do poloviny prosince, a déšť vám práci smyje
Bílit se má až po sklizni a ve chvíli, kdy jsou hotové ostatní podzimní práce, tedy i řez. Časové okno se otevírá koncem října nebo začátkem listopadu a zavírá se v polovině prosince, ale kalendář tady rozhoduje až na druhém místě. Napřed se dívejte z okna.
Ideální je několik dní po sobě, kdy denní teplota drží kolem pěti stupňů nad nulou. První mrazivá rána berte jako signál, že odkládání skončilo. Déšť čerstvý nátěr jednoduše spláchne a mlha kvůli kondenzaci vody udělá v podstatě totéž, takže vlhký den je pro práci ztracený. V mrazu se nebílí za žádných okolností.
Dvě až čtyři kila vápna na kbelík, a ještě to nestačí
Nejjistější cestou jsou hotové bělicí přípravky z obchodu, protože u nich minimalizujete riziko, že si směs zkazíte sami. Kdo chce postupovat po staru s hašeným vápnem, musí ho zředit vodou do konzistence řídkého krému nebo palačinkového těsta, což obvykle znamená dvě až čtyři kila vápna na kbelík vody.
Tím ale práce nekončí. Vápenný roztok sám o sobě před škůdci stromy prakticky neochrání, takže do něj patří ještě síran měďnatý nebo železitý v dávce 200 až 300 gramů na kbelík. Přidat se musí i lepidlo, stačí jeden kilogram, jinak nátěr na kmeni nevydrží. Kdo tyhle dvě přísady vynechá, natře strom bílou barvou a dezinfekční účinek mu chybí.
Když vám bílé kmeny na zahradě vadí, zkuste jíl se sušeným hnojem
Nápadnost bílých kmenů odrazuje část zahrádkářů, hlavně u okrasných dřevin na viditelném místě. Řešením je nátěr ze sušeného kravského hnoje a jílu. Jíl se zředí do krémové konzistence a přidá se k němu zhruba stejné množství sušeného hnoje.
Výsledek má nezvyklou barvu, ale je stabilní, prodyšný a stromy chrání před mrazem, větrem i sluncem stejně jako klasické vápno. Navíc slouží jako doplňkový zdroj živin a pomáhá proti chorobám. Jako poslední krok se do směsi zamíchá hrst popela nebo balíček síranu železnatého.