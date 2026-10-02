Kdo po odkvětu sahá po nůžkách, připravuje ptáky o jediný zdroj potravy v zimě. Stačí nechat 6 rostlin stát a zahradu oživí sýkorky i stehlíci

Každý září a říjen se v českých zahradách opakuje stejný rituál. Zahradníci obcházejí záhony se střihacími nůžkami, odstraňují odkvetlé stonky, shrabují spadané listy a uklízejí vše do kompostu. Záhon pak vypadá čistě, upraveně, hotově. Jenže právě tenhle zvyk bere ptákům potravu v měsících, kdy ji potřebují nejvíc. Přitom stačí ponechat šest běžných rostlin, čtyři květiny a dva keře, a zahrada se promění v zásobárnu semen a bobulí, která funguje od podzimu hluboko do zimy.
Čtyři květiny, které krmí přímo ze suchých úborů
Slunečnice, třapatka, rudbékie a krásenka mají jedno společné: po odkvětu tvoří suché semenné hlavy plné drobných nažek bohatých na olej a bílkoviny. Podle
RSPB patří slunečnicová semena mezi energeticky nejhodnotnější přirozenou potravu pro pěnkavy a vrabce. Třapatky rodu Echinacea přitahují pěnkavy, vrabce i sýkory. Rudbékie jsou v podzimních a zimních měsících přímo spojovány se stehlíky, kteří z pevných suchých hlaviček trpělivě vyzobávají každé semínko.
Krásenka (Cosmos) přidává do směsi jemnější strukturu; její nažky dozrávají rychle a v mírném podzimu zmizí jako první. Zato rudbékie a třapatky drží tvar a obsah podstatně déle. Jejich tuhé stonky odolávají dešti i mrazu, takže semena zůstávají přístupná i pod tenkou vrstvou sněhu.
Klíčové pravidlo formuluje
Česká společnost ornitologická jednoduše: tyto rostliny po odkvětu nestříhejte, aby vytvořily semena. Kdo v září 2026 sáhne po nůžkách, připraví stehlíky o snídani v lednu 2027. Dva keře, které přidávají bobule i úkryt
Bez černý a vhodně zvolený dřišťál doplňují květinovou čtveřici o zcela jiný typ potravy, měkké, šťavnaté bobule. Podle databáze
Kew Science plodí bez černý mezi zářím a říjnem a jeho tmavé plody vyhledávají především kosi a drozdi. Bobule dřišťálu dozrávají na podzim a na keři přetrvávají do zimy, což z něj dělá cenný zdroj v období, kdy je bez už dávno vyzobaný.
Oba keře navíc plní druhou roli: husté větvení poskytuje drobným pěvcům úkryt před predátory i před ostrým větrem. Drozd zpěvný, který si přiletí na bezinkovou hostinu, se v koruně keře zároveň schová před krahujcem. Zahradník tak jedním keřem řeší potravu i bezpečí.
Důležitá poznámka k dřišťálu: ne každý kultivar je z ekologického hlediska stejně vhodný. Japonský dřišťál se v některých oblastech šíří invazně právě díky ptákům, kteří roznášejí semena. Při výběru se vyplatí konzultovat nabídku s ohledem na místní podmínky.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Proč „neuklizená“ zahrada překoná krmítko i v dalších ohledech
Ponechané suché stonky nekrmí jen ptáky. RSPB upozorňuje, že duté stvoly slouží jako zimoviště pro přezimující hmyz; samotářské včely, zlatoočky a škvoři nacházejí v jejich dutinách ochranu před mrazem. Vrstva spadaného listí a suchých lodyh zároveň chrání půdu před promrznutím a udržuje vlhkost pro žížaly a další půdní organismy.
Vzniká tak vrstvený ekosystém:
Letničky (slunečnice, krásenka) dodávají semena hned po létě. Trvalky (třapatka, rudbékie) drží suché hlavy přes podzim a velkou část zimy. Keře (bez, dřišťál) přidávají bobule, kryt a strukturu zahrady po celý rok.
Tohle vrstvení funguje jako přirozené krmiště s rozloženým „výdejem“; různé druhy potravy dozrávají postupně a různí ptáci je využívají v různou dobu.
Kdy suché stonky konečně odstranit a co se stane se zbylými semeny
Ideální okamžik pro jarní řez nastává ve chvíli, kdy jsou semenné hlavy z většiny vysbírané a zároveň startují nové výhony, podle lokality obvykle v březnu až dubnu 2027. Royal Horticultural Society doporučuje odložit řez trvalek do časného jara a nechat suché semenné hlavy stát co nejdéle, protože pomáhají i v jarním období nedostatku potravy.
A co semena, která ptáci nesezobou? Krásenka se umí samovolně vysemeňovat, rudbékie se snadno rozšíří samovýsevem a třapatky patří mezi rostliny, které se ochotně vysévají samy. Zahradník tak může na jaře objevit nové semenáčky přesně tam, kde na podzim nechal stát suché stonky. Část práce za něj odvede příroda.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková