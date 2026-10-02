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Přestaň brečet jako malá holka. Muradov se ostře pustil do Fleuryho

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Dennívýzva
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Will Fleury dál tlačí na odvetu a kritizuje Muradova i OKTAGON. Šampion polotěžké váhy mu teď odpověděl bez servítek a připomněl, že Ir odmítl nabízený souboj v těžké váze.
Přestaň brečet jako malá holka. Muradov se ostře pustil do Fleuryho

Přestaň brečet jako malá holka. Muradov se ostře pustil do Fleuryho

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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