Stíhačka pro letadlové lodě od země bez letadlových lodí: Gripen Maritime unese 7,2 tuny zbraní, kupce nemá
Švédský Saab prodává po světě JAS 39E/F Gripen, stíhačku takzvané 4,5. generace, tedy modernizovanou konstrukci s novou elektronikou. Zákazníky našel hlavně v Jižní Americe a obří zakázky z toho neplynou. Vedle běžné pozemní verze ale nabízí i variantu určenou pro letadlové lodě, přestože Švédsko samo žádnou letadlovou loď neprovozuje.
Hák, záchytná lana a slaná voda: co obnáší přistání na palubě
Gripen Maritime popisuje výrobce jako verzi JAS 39E schopnou operovat z plavidel typu CATOBAR i STOBAR. První zkratka označuje letadlové lodě s katapultem, který letoun vystřelí z paluby, a se záchytnými lany pro přistání. Lodě typu STOBAR lana také používají, ale při startu se letoun rozjíždí vlastní silou motoru a na konci paluby ho nadzvedne skokanský můstek.
Palubní provoz znamená úpravy, které se na letových výkonech nijak neprojeví, zato prodraží vývoj. Saab uvádí, že letoun je připravený na vlhko a korozivní působení slané vody. K tomu si lze domyslet hák na zachycení lan a nejspíš i zesílenou konstrukci, protože dosednutí na palubu je proti přistání na dráze náraz, který musí drak vydržet stokrát.
Katapultovou letadlovou loď mají na světě jen dvě země
Letadlové lodě typu CATOBAR provozují Spojené státy a Francie, zavést je chce Čína. Kategorie STOBAR je stejně úzká: patří do ní Čína, Indie a Rusko, přičemž ruský Admirál Kuzněcov nejspíš skončí ve šrotu. Ostatní námořnictva s letadlovými loděmi sázejí na stroje s krátkým vzletem a kolmým přistáním, pro které je švédská nabídka bezpředmětná.
Seznam se tím smrskne na pět států, z nichž čtyři si palubní letouny stavějí samy. Vyvíjet variantu pro trh, kde zbývá jediný možný zákazník, je obchodní slepá ulička, i kdyby byl výsledný letoun sebelepší.
Nabídka pro Indii z roku 2020 skončila francouzským vítězstvím
Tím jediným zákazníkem byla Indie a Saab si to uvědomoval. V roce 2020 oznámil, že Gripen Maritime nabídne právě jí, protože indické námořnictvo vlastní palubní stíhačku nevyrábí a tendr na nové stroje byl otevřený.
Indie se nakonec rozhodla pro francouzský Dassault Rafale M, tedy pro dvoumotorový letoun s odzkoušeným provozem z francouzské letadlové lodi. Švédská nabídka tím přišla o jediné námořnictvo, které by ji reálně mohlo objednat.
Mach 2 a deset závěsníků: s čím by palubní gripen létal
Nezájem trhu nevypovídá nic o kvalitě letounu. Gripen Maritime má mít podle Saabu schopnosti shodné s pozemním Gripenem E, tedy rychlost Mach 2 a radar s aktivním elektronickým vyzařováním AESA, který sleduje víc cílů najednou a hůř se ruší.
Nosnost činí 7,2 tuny výzbroje a vybavení rozdělené na deset závěsných bodů, což je na jednomotorovou stíhačku slušná porce. Ve výbavě může nést široké spektrum západní munice: raketu vzduch vzduch MBDA Meteor s velkým dosahem, střelu Taurus KEPD 350 s plochou dráhou letu pro útoky na pozemní cíle a protilodní RBS 15F ER, tedy přesně tu zbraň, kterou by palubní letoun potřeboval nejčastěji.