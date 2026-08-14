Český tenista Menšík oplakává člena rodiny. Přišel o labradora Rafu

Dne 13. srpna 2026, kdy v Cincinnati běžel jeden z posledních velkých turnajů před US Open, zveřejnil dvacetiletý tenista z Prostějova na svém oficiálním instagramovém účtu rozloučení s Rafou. Přesné znění příspěvku se v otevřeném webu nepodařilo dohledat, ale fanouškovské komunity i tenisové zdroje shodně potvrdily, že Menšík přišel o psa, kterého znal celý svůj dosavadní život. Ne o mazlíčka pořízeného v období slávy. O konstantu z doby, kdy ještě nikdo netušil, že kluk z moravského Prostějova jednou vyšplhá na 12. místo světového žebříčku.
Pes z doby před slávou
Rafa nebyl pes, kterého si sportovec pořídí do pronajatého bytu v Miami, aby měl společnost mezi turnaji. Byl součástí Menšíkova dětství, období, kdy budoucí profesionál teprve začínal s tenisem ve svých pěti letech a inspiroval se kariérou Tomáše Berdycha. Podle ATP vyrůstal Menšík v Prostějově s rodiči Jakubem a Janou a mladším bratrem. Rafa patřil do téhož světa.
Právě proto označení „člen rodiny“ není titulková nadsázka. Když sportovec stráví většinu roku na cestách mezi kontinenty, domácí zázemí získává jinou váhu. A pes, který vás zná od dětství, je jeho součástí stejně samozřejmě jako rodiče nebo sourozenci.
Kalendář, který se nezastaví
Načasování ztráty je kruté. Cincinnati Open probíhá od 13. do 23. srpna, US Open startuje 30. srpna a končí 13. září. Menšík figuroval na oficiálním entry listu US Open už od jeho zveřejnění 22. července. Žádný otevřený zdroj dosud nenaznačil, že by se z některého turnaje odhlásil.
Vrcholový tenis nezná smuteční pauzu. Mezi Cincinnati a New Yorkem zbývá sotva týden volna, a i ten obvykle spolkne přesun, aklimatizace a trénink. Osobní ztráta se musí vejít do mezer mezi zápasy.
Jak Menšík dobíjí mimo kurt
V rozhovoru pro Miami Living Magazine Menšík popsal svůj způsob regenerace: spánek, klid, omezení socializace, chvíle o samotě, film nebo procházka. Mimo turnaje se vrací k rodině, přátelům a přítelkyni Josefině. Není to póza; ATP ho zachytila, jak navštěvuje školu svého mladšího bratra, jak s Josefinou vyráží na zápas Interu Miami.
Menšík dlouhodobě staví veřejný obraz na civilním zázemí, ne na extravaganci. Právě proto jeho instagramové rozloučení s Rafou nepůsobí jako gesto celebrity, ale jako autentický projev člověka, který ztratil kus svého předslávového života.
Co zůstává neznámé
Přesný věk Rafy ani okolnosti jeho úhynu Menšík veřejně nesdělil, případně se tyto detaily nepodařilo v otevřených zdrojích dohledat. Stejně tak není známá konkrétní reakce české tenisové komunity; žádné veřejné vyjádření kolegů nebo svazu se dosud neobjevilo. Fanoušci v online diskusích vyjadřovali soustrast, ale to je zatím vše.
Neznáme ani kompletní text rozloučení. Víme jen, že existuje, že se týká labradora jménem Rafa a že ho Menšík označil za psa z dětství.
Kontrast, který drží příběh
Dvacetiletý hráč s kariérním maximem na 12. místě světa, dvěma tituly ATP a plným diářem do poloviny září přišel o psa, který ho znal déle než kterýkoli trenér, soupeř nebo sponzor. Americký beton pod nohama se nezměkčí. Ale někde v Prostějově je teď o jednoho člena rodiny míň.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný