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Postradatelní 3: Willis přišel o roli kvůli chamtivosti, Statham málem zemřel a ve filmu se objevilo české pivo

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Při natáčení třetího dílu ze série Postradatelní šlo o holý život. Ostré spory o astronomické honoráře navíc vedly k radikální výměně jedné z hlavních hvězd.
Postradatelní 3

Postradatelní 3

Zdroj: FOTO:Lionsgate / distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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