Poslední žena v F1 závodila před 50 lety. Studie s 13 tisíci účastníky vyvrací mýtus o horších řidičských schopnostech žen

Padesát let bez jediného ženského startu vypadá jako důkaz, že ženy na formuli 1 prostě nemají. Jenže rozsáhlý výzkum organizace More than Equal, téměř třináct tisíc respondentů ze 147 zemí, přes sedmdesát hloubkových rozhovorů s lidmi z paddocku i závodnicemi, říká něco jiného. Neexistuje důkaz, že by ženy fyzicky nebo kognitivně nezvládly nároky formule 1. Partneři projektu z finské firmy Hintsa, která připravuje piloty F1, po revizi mužských benchmarků přímo konstatovali, že požadované úrovně jsou pro ženy dosažitelné. Problém neleží na startovním roštu. Leží o dekádu dřív, v kartingu, v penězích a v čase na trati.
Lombardiová: dvanáctá v Rakousku, poslední v historii
Maria Grazia „Lella“ Lombardiová přijela na Österreichring jako jedna z mála žen, které se kdy kvalifikovaly do závodu mistrovství světa. Startovala z 24. místa, dojela dvanáctá, čtyři kola za vítězem. Nebyl to zářivý výsledek, ale byl to výsledek, legitimní, na trati vybojovaný proti mužskému poli. V sezoně 1975 dokonce bodovala ve zkrácené Velké ceně Španělska a stala se jedinou ženou v historii, která získala body v závodě MS F1.
Po roce 1976 se žádná závodnice do závodu nekvalifikovala. Několik se pokusilo (Desiré Wilsonová, Divina Galicaová, Giovanna Amatiová), ale nikdy nepřekročily práh kvalifikace. Padesátiletá mezera není náhoda. A není to ani zákaz. Formule 1 patří k těm nemnoha vrcholovým sportům, kde pravidla pohlaví nerozlišují. Muži a ženy smějí závodit přímo proti sobě. Přesto polovina fanoušků podle studie More than Equal ani nevěděla, že ženy v F1 závodit smějí.
Kde se talent ztrácí: čísla z výzkumu
Studie, kterou spoluzaložili bývalý pilot F1 David Coulthard a český miliardář Karel Komárek, mapuje cestu závodnice od kartingu po vrchol. A ukazuje, kde přesně se cesta ucpává.
- Účast: Ženy tvoří v motorsportu v průměru jen kolem 10 % startovního pole. V kartingu, kde je zastoupení nejvyšší, jde o zhruba 13 %. Ve formulích a GT kategoriích klesá na 7 %, v top sériích na pouhá 4 %.
- Délka kariéry: Ženské kariéry typicky trvají 1 až 5 let. Mužské přes 10 až 12 let. Méně sezon znamená méně výsledků, méně dat pro sponzory, menší šanci projít drahými přestupními patry juniorského motorsportu.
- Peníze: David Coulthard v podcastu Up To Speed odhadl náklady na výchovu talentu od kartingu po práh F1 na zhruba 250 milionů korun, „pokud máte štěstí“. Samotná sezona ve FIA F3 stojí kolem 47 milionů, ve FIA F2 přes 63 milionů. Pro dívky je shánění sponzorů těžší, protože chybí precedenty úspěchu, na které by se investoři mohli odvolat.
- Čas na trati a trénink: Závodnice mají méně hodin na trati a často postrádají fyzickou a psychologickou přípravu přizpůsobenou jejich potřebám.
Jak shrnula BBC: problém není v biologické neschopnosti, ale v podpoře, tréninku a příležitostech.
IndyCar a NASCAR: co F1 stále nemá
Srovnání s americkými sériemi je výmluvné. V Indy 500 startovalo devět žen. Danica Patricková v roce 2009 závod vedla a dojela třetí, nejlepší ženský výsledek v historii závodu. V NASCAR Cup Series získala v roce 2013 pole position pro Daytona 500 jako první žena vůbec a závod dokončila osmá.
Patricková bývá zmiňována jako ta, která byla „krůček od F1″. Ona sama to ale v rozhovoru pro Sky Sports srovnala na zem: „Nikdy žádný test nebyl. Nikdo mi vlastně nikdy nezavolal.“ Reálná nabídka z formule 1 nepřišla. Její kariéra se odehrála v IndyCar a NASCAR, sériích, které ženám daly prostor závodit a vyhrávat. F1 takový precedent za padesát let nevytvořila.
Doriane Pinová a otázka, co bude dál
Nejviditelnější kandidátkou na prolomení padesátiletého patu je dnes Doriane Pinová. Šampionka F1 Academy 2025, vývojová jezdkyně Mercedesu. 17. dubna 2026 odjela na Silverstone 76 kol ve voze Mercedes W12 z roku 2021, dvě stě kilometrů, první žena v kokpitu monopostu Mercedesu F1. Tým vyzdvihl její tempo, technické porozumění i kvalitu zpětné vazby.
Jenže F1 Academy, kde Pinová dominovala, je série na úrovni formule 4. Mezi ní a závodním sedadlem v F1 leží ještě formule 3, formule 2 a roky vývoje. Mercedes detailní časy z testu nezveřejnil, konkrétní plán dalších formulových kroků také ne. Test je milník. Důkaz připravenosti na závodní sedačku zatím není.
Filtr, který nevidíte
Bývalý šéf F1 Stefano Domenicali v minulosti označil ženský start v závodě F1 v horizontu pěti let za „velmi nepravděpodobný“. Sebastian Vettel tehdy reagoval, že šlo o „velmi nešťastnou volbu slov“, která může působit jako zavírání dveří dívkám. Domenicali zdůrazňoval meritokratický princip, žena by neměla dostat místo jen kvůli svému pohlaví. S tím se dá souhlasit. Problém je, že meritokracie funguje jen tehdy, když na startu stojí srovnatelný počet talentů obou pohlaví. A tam se formule 1 ani zdaleka nenachází.
Skutečný filtr budoucí ženy v F1 neleží na startovním roštu. Leží v kartingové hale, kde jsou ze třiceti dětí jen čtyři dívky. V rozpočtu rodiny, která se rozhoduje, jestli investovat do dcery, když nevidí jedinou závodnici, která tou cestou prošla až nahoru. V sezoně, která skončí po dvou letech, protože došly peníze. Dokud se nezmění ekonomika a udržení talentu v základech pyramidy, žádný mediální projekt ani jedna šampionka F1 Academy padesátiletou mezeru nezaplní.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta