Hřebíček a bobkový list v každé skříňce: moli se do kuchyně už nevrátí. Stačí je rozložit jedním způsobem

Potravinoví moli se v domácnosti dokážou pustit opravdu do všeho. Klidně se vrhnou na zásoby mouky, ořechů, bylinek a těstovin, a
dokonce se někdy uhnízdí v sáčcích s kořením a sladkostmi. Každý, kdo se s potravinovými moly setkal, ví, jak obtížné je se s nimi vypořádat a zbavit se jich. Ne vždy je však třeba používat chemii, mnohdy stačí použít přírodní prostředky. Potravinoví moli tyto vůně nesnáší
Pokud chcete tyto škůdce ze své domácnosti vypudit, pak jako první vytřete vše, na co si jen vzpomenete, docela obyčejným octem. Moli ho nesnáší – a to i ve chvíli, kdy jeho aroma ze skříněk a polic vyprchá. Ocet však není jediným
užitečným prostředkem v boji proti potravinovým molům. Existují i další triky, které stojí za to znát. Pokud se vám z jeho ostrého zápach udělá nevolno, pak můžete zkusit uvařit nálev z máty, hřebíčku nebo bobkového listu a použijte ho stejně jako ocet.
Skříňky budete muset bohužel vytřít několikrát, ale proti molům to rozhodně zapůsobí. Užitečný může být také esenciální olej a aromaterapeutický difuzér. Zahřátím vonných olejů můžete z kuchyně vyhnat potravinové moly opravdu na dlouhou dobu. Mezi nejúčinnější esenciální oleje pro tento účel patří máta, citrusy, hřebíček a levandule.
Zdroj fotografie: Depositphotos Preventivní opatření proti potravinovým molům
I když je náročné potravinové moly z domova zcela vyhnat, můžete podniknout kroky, které riziko napadení spíže minimalizují. Po nákupu potravin je nezbytné je důkladně zkontrolovat, zda v nich nejsou nějací nežádoucí hosté.
Mouky, ořechy další citlivé potraviny pak můžete na 24 hodin umístit do mrazáku – nízké teploty všechny nežádoucí škůdce spolehlivě zničí. Pomůže i přesypání suchého zboží do dobře uzavíratelných skleněných nebo kovových nádob. I to může pomoci udržet moly na uzdě. A pro ještě lepší efekt vložte do každé nádoby jeden bobkový list.
Nezapomeňte také zabezpečit okna a větrací mřížky – instalace sítí proti komárům je naprostou nezbytností – skvěle totiž funguje i
proti molům, kteří do domácnost mohou snadno přilétnout i zvenčí. Jde o opravdu vytrvalé tvory, kteří se mohou do našich domovů vetřít i těmi nejmenšími otvory, proto je nezbytné utěsnit všechna potenciální místa vstupu a pravidelně je kontrolovat. Pro větší účinek můžete použít i staré zásoby kyseliny borité, i ta moly zneškodní. Zdroj fotografie: Depositphotos Nenechte nic náhodě
I přes ta nejpečlivější opatření nelze někdy výskytu těchto nepříjemných návštěvníků zabránit, proto proti nim nasaďte ještě jednoho pomocníka – lepivé pasti. Ty za pomoci feromonů lákají samečky, kteří se k nim přilepí a následně uhynou. Účinek je hned dvojí – zaprvé
eliminujete část nepříjemných návštěvníků ještě předtím, než začnou škodit ve vaší spíži. A za druhé vás lepivá past na jejich výskyt okamžitě upozorní, takže budete mít čas prohledat všechny potenciálně rizikové potraviny a jako bonus vytřít skříně některým z výše uvedených přírodních prostředků.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři