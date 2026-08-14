Neumannová běhala osobáky, aby jí Lehečka napsal. V tenisovém světě podpatků zůstala u tenisek

Lucie Neumannová to vyprávěla v pořadu 7 pádů Honzy Dědka a historka si od té doby žije vlastním životem. Mechanika byla prostá: zveřejnila na Instagramu běžecký osobák, Jiří Lehečka zareagoval gratulační zprávou, otevřelo se vlákno konverzace. Jenže jedno pogratulování nestačí. „Musím zaběhnout další osobák,“ řekla si podle vlastních slov. A zaběhla. Ne kvůli tréninkovému plánu, ale proto, aby měl důvod napsat znovu. Když jí pak napsal, že jede do Prahy, pozvala ho do Nymburka na soustředění. Trenérka souhlasila. Odtud se to rozběhlo, tentokrát mimo dráhu.
Osobáky jako námluvy
Příběh, který Frekvence 1 převzala z Dědkovy talkshow, není bulvární spekulace. Je to její vlastní verze, vyprávěná s humorem a sebeironií. Neumannová nepotřebovala vymýšlet záminky proto, že by Lehečka neměl zájem, oba měli náročný sportovní režim a dlouho se míjeli. Osobní rekordy byly společný jazyk. Něco, čemu oba rozuměli líp než nezávaznému povídání v soukromých zprávách.
Lehečka se k samotné „strategii s osobáky“ veřejně nevyjádřil. V rozhovorech ale opakovaně říká, že když má partnerku na turnaji, „je život o dost jednodušší“. Na webu ATP Tour před US Open 2025 popsal, že ho tlačí ke spánku a regeneraci a přináší mu pohled z jiného sportu. To není popis doprovodu. To je popis spoluhráčky.
Tenisky v zemi podpatků
Grandslamové hráčské boxy mají svou neformální estetiku: elegantní outfity, sluneční brýle, kabelky. Partnerky hráčů jsou součástí vizuálu, který kamery rády zabírají. Žádný turnaj ale partnerkám oficiální dress code neukládá. Ani Wimbledon, který je v otázkách oblékání nejpřísnější ze všech.
Wimbledonská pravidla tvrdě řeší hráče: oblečení na kurtu musí být téměř celé bílé, včetně obuvi a doplňků. Pro hosty v debenture zónách platí spíš očekávání než příkaz: upravenější styl, ztišený telefon, žádný blesk, taška maximálně 40 × 30 × 30 cm. Sako a kravata povinné nejsou.
Neumannová do téhle kultury vstupuje jinak. V rozhovoru pro iSport popsala, že po příjezdu na turnaj nejdřív hledá stadion nebo fitko. Denně si odtrénuje, i když je „jen“ doprovod. V rozhovoru pro DVTV mluvila o opakovaných zraněních, imunitních problémech a pravidelných injekcích. Praktická sportovní obuv u ní není módní prohlášení. Je to pracovní nástroj.
Víc než „přítelkyně tenisty“
Její role na okruhu má víc vrstev, než kolik jich zachytí fotka z tribuny. Lehečka s ní konzultuje „skoro každý příspěvek“ na sociálních sítích: ona se tím profesně živí, on tomu nechce věnovat čas. Studuje Sports Management na UNYP. A nese příjmení, které v českém sportu váží hodně.
Právě to příjmení jí paradoxně komplikovalo cestu. Dcera olympijské vítězky Kateřiny Neumannové opakovaně popisovala tlak srovnávání, proto si vybrala jiný sport než běžky, proto hledala vlastní identitu. Dodnes ale používá rodinné motto: „Nepijeme, nezastavujeme, krize neexistuje.“ A Kateřina podle Lehečky funguje i jako cenná konzultantka k psychice a přístupu ke sportu.
Od osobáků k pedálům
Neumannová dnes už neběhá za osobními rekordy. V srpnu 2026 se postaví na start cyklozávodu ČEZ Kolem Lipna v rámci Lipno Sport Festivalu, trasy 20 a 60 km, start z Mariny Lipno nad Vltavou. Volba kola dává smysl: po opakovaných zraněních a při životě rozděleném mezi turnaje, sociální sítě a školu je šetrnější varianta logická.
Sama říká, že se posunula od honby za čísly ke sportu „pro radost“. Osobáky splnily svůj účel, ten sportovní i ten druhý. Teď jezdí na kole, trénuje v hotelových fitkách po celém světě a Lehečkovi hlídá spánek. V tenisovém cirkusu plném lodiček a podpatků je to docela osvěžující kombinace.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta