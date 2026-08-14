Pohyblivý terč: Lundgren slyšel větu, která předpověděla jeho budoucí film. Pak přišel revolver s 12 ranami

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Pohyblivý terč: Lundgren slyšel větu, která předpověděla jeho budoucí film. Pak přišel revolver s 12 ranamiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Snímek Pohyblivý terč provází úsměvné omyly s filmovou fyzikou a zbraněmi. Roli elitního střelce navíc původně získal úplně jiný slavný herec.
Pohyblivý terč
Zdroj: FOTO:Filmline International / distr. TV Seznam
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