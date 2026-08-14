Zákeřný úder zezadu do hlavy potrestán. Obránce Plzně Krčík dostal distanc na 4 zápasy

Osmaosmdesátá minuta pátečního šílenství v Teplicích, stav 5:5. Krčík ostře atakuje střídajícího teplického útočníka Tomáše Zlatohlávka, ten zůstává na zemi, kolem obou se strhne potyčka. Rozhodčí neváhá, přímá červená. Zlatohlávek si odnáší žlutou kartu za následnou reakci, ale hlavní aktér příběhu je jasný. O pět dní později, ve středu 13. srpna, zasedla
Disciplinární komise LFA a Krčíkovi vyměřila čtyřzápasový distanc. Žádný jiný hráč Chance Ligy nedostal na tomtéž zasedání víc. Co přesně čtyři zápasy znamenají
Abstraktní číslo „4″ se při pohledu do kalendáře Plzně promění v konkrétní díru. Krčík bude chybět v těchto utkáních:
Kolo Zápas Termín 4. FC Viktoria Plzeň – FC Zlín 15. 8. 2026 5. FC Hradec Králové – FC Viktoria Plzeň 23. 8. 2026 6. FC Viktoria Plzeň – 1. FC Slovácko 30. 8. 2026 7. SK Artis Brno – FC Viktoria Plzeň 5. 9. 2026
Tři týdny bez obránce. Podle
disciplinárního řádu FAČR se trest na počet utkání vykonává v domácích mistrovských a pohárových zápasech. Pokud by Plzeň v tomto období nastoupila v evropské soutěži, Krčík by tam paradoxně hrát mohl, distanc se na mezinárodní scénu automaticky nevztahuje, pokud rozhodnutí nestanoví jinak. Nejtvrdší trest zasedání
Srovnání s ostatními hráčskými postihy ze stejného komuniké ukazuje, jak vážně komise Krčíkův zákrok vyhodnotila. Jevhenij Skyba z Baníku Ostrava a Milan Heča ze Slovácka odešli s jednozápasovou stopkou. Matěj Polidar z Jablonce a Ousman Ceesay ze Slovácka dostali po dvou zápasech. Krčík čtyři. Dvojnásobek druhého nejpřísnějšího trestu.
Nejde přitom o strop, který disciplinární řád pro fyzické napadení zná, sazba je výrazně širší. Komise tedy sáhla nad běžnou krátkou stopku, ale k maximu se nepřiblížila. V aktuální sezoně 2026/27 jde o první veřejně dohledaný disciplinární případ tohoto typu u Krčíka.
Kromě hráčských trestů padly i klubové pokuty. Plzeň zaplatí 70 tisíc korun za pyrotechniku, která vedla k pozdnímu zahájení domácího utkání se Zbrojovkou. Sparta dostala 160 tisíc a Baník 120 tisíc za pořadatelské delikty spojené s fanoušky. Videoanalytik Slovácka Vlastimil Daníček si vysloužil zákaz výkonu všech funkcí na dvě utkání a pokutu 20 tisíc korun za urážlivé chování vůči rozhodčím.
Teplická přestřelka jako symptom
Krčíkova červená nepřišla ve vzduchoprázdnu. Přišla na konci zápasu, který sám o sobě vypovídá o stavu plzeňské obrany. Viktoria vedla po devíti minutách 3:0 góly Hrošovského, Kabonga a Dweha. Pak se všechno sesypalo. Teplice do poločasu stáhly na 3:4, po pauze srovnaly, v 59. minutě otočily na 5:4. Plzeň zachránila bod až Višinského vyrovnáním na konečných 5:5.
Pět inkasovaných gólů. A pak ještě červená karta pro stopera dvě minuty před koncem. Bilance po třech kolech? Porážka 1:3 s Libercem, remíza 1:1 se Zbrojovkou, remíza 5:5 v Teplicích. Dva body, nula výher.
Co to znamená pro Hyského obranu
Plzeň bez Krčíka nezůstane úplně bez stoperů. V Teplicích byli v obranné ose k dispozici Dweh a Prebsl, na pravé straně Karel Spáčil, z lavičky šel do hry Faal. Materiál na přeskupení existuje. Otázka je jiná: jak trenér Hyský poskládá obranu, která v prvních třech kolech inkasovala devět gólů, když mu z ní na celý srpnový blok vypadne jeden ze stoperů.
Čtyřzápasový distanc sám o sobě není katastrofa. Ale pro tým, který po třech kolech stále hledá první výhru a jehož defenziva pouští v průměru tři branky na zápas, je to zásah přesně tam, kde to bolí nejvíc, do momentu, kdy se ještě dá sezona zachytit, než se ztráta na čelo tabulky stane těžko dohnatelnou.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl