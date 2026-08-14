Černý déšť: Název odkazuje na velmi tragickou událost, problémy s natáčením a Jackie Chan odmítnul hrát zápornou roli

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Černý déšť: Název odkazuje na velmi tragickou událost, problémy s natáčením a Jackie Chan odmítnul hrát zápornou roliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kriminální thriller Černý déšť sleduje policisty v drsném asijském podsvětí. Zákulisí natáčení odhaluje boj s těžkou nemocí i útěk štábu před úřady.
Černý déšť
Zdroj: FOTO:© Paramount, distr. Česká televize
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