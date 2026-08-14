Fotbalista osmé ligy McKenzie po vyloučení odletěl k moři. Jeho snoubenka Lehmannová je hvězda s 16 miliony fanoušků

Montel McKenzie podle sekundárních zpráv inkasoval v červenci červenou kartu v dresu AFC Whyteleafe a krátce nato se s partnerkou Alishou Lehmannovou objevil na anglickém pobřeží. Přesný zápas ani důvod vyloučení se v oficiálních zápisech nepodařilo dohledat; výsledkový servis uváděného soupeře Burgess Hill Town takový duel v červencovém přehledu neukazuje. Co ale doložené je: pár, který spolu chodí od ledna 2026 a od června je zasnoubený, sdílel na sociálních sítích letní plážový obsah, který okamžitě obletěl bulvární redakce od Londýna po Turín.
Vztah, který začal v hale a skončil na pláži se zásnubním prstenem
Lehmannová a McKenzie se potkali v Baller League, halové šestkové soutěži vysílané na Sky Sports, která se hraje v londýnské Copper Box Areně. McKenzie v rozhovoru pro Goal popsal, že se spolu nezačali bavit hned, ale až kolem poloviny sezony. Vztah zveřejnili 21. ledna 2026, když McKenzie na Instagram nahrál narozeninový příspěvek s textem „Všechno nejlepší, zlato“. O pět měsíců později, 24. června, přišla žádost o ruku na pláži. Lehmannová měla na sobě černé minišaty, ne bikiny, a prsten na ruce.
Časová osa je rychlá: půl roku od prvního veřejného přiznání k zásnubám. V kontextu showbyznysu nic výjimečného. V kontextu sportovního světa, kde oba žijí, je ale zajímavější něco jiného, a to propast mezi jejich kariérami.
Šestnáct milionů versus osmá liga
Lehmannová patří podle BBC k nejsledovanějším fotbalistkám planety. Přes 16 milionů sledujících na sociálních sítích, klubová osa Bern – West Ham – Aston Villa – Juventus – Como – Leicester. V Turíně byla součástí kádru, který získal italský titul i Coppa Italia. Do Leicesteru přestoupila v lednu 2026 se smlouvou do léta 2028 a za pouhé jarní půlsezony vyhrála fanouškovské ankety Hráčka sezony i Gól sezony. Leicester přesto 23. května sestoupil do druhé ligy. Klub s ní ale veřejně dál počítá; 20. července ji ukázal na startu letní přípravy.
McKenzie? Mládežnické akademie West Hamu a Arsenalu, pak americká univerzita, návrat do Anglie přes Woodford Town, Hemel Hempstead, Billericay Town a Folkestone Invicta. Všechno na úrovni mimo ligový systém. Do Whyteleafe přišel 1. července 2026 podle oficiálního článku Isthmian League. Širší veřejnost ho zná spíš z reality show: byl soutěžícím ITV Love Island 2023 a Love Island All Stars 2025. Na oficiálním webu Love Island je vedený jako „poloprofesionální fotbalista“.
Ta disproporce je fascinující. Lehmannová je globální značka, McKenzie hraje v soutěži, kde se tribuny počítají na stovky diváků. A přesto, nebo právě proto, jejich vztah generuje titulky.
Co vlastně víme o červené kartě
Upřímně: méně, než by se zdálo. McKenzie je na soupisce Whyteleafe vedený jako obránce, to je ověřitelné. Sekundární zprávy hovoří o vyloučení v přípravném nebo raném soutěžním zápase a o narážce soupeře na jeho minulost z Love Island. Jenže oficiální výsledkový servis Burgess Hill Town za červenec žádný duel s Whyteleafe neukazuje a disciplinární zápis se v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo.
McKenzie sám k incidentu veřejně mlčí. V dřívějším rozhovoru ale přiznal, že mu image z reality show ve fotbalovém prostředí spíš komplikovala hledání angažmá. Červená karta, pokud k ní skutečně došlo, by do tohoto vzorce zapadala: hráč, kterého soupeři vnímají víc jako televizní celebritu než jako fotbalistu.
Léto u moře a co bude dál
Letní plážový obsah páru je doložený z více zdrojů; italský Tuttosport i německý RTL ho zaznamenaly kolem 21. července. Zda šlo konkrétně o Brighton, se bez geotagu nebo přímého vyjádření páru nedá stoprocentně potvrdit. Brighton by ale dával logiku: je to nejbližší přímořské letovisko od Londýna, kam se dá vyrazit na odpoledne.
Pro Lehmannovou teď začíná příprava na druholigovou sezonu s Leicesterem. Sestup smlouvu platnou do roku 2028 veřejně známým způsobem neruší, ale sportovní ambice švýcarské reprezentantky a realita WSL2 se můžou brzy dostat do konfliktu. McKenzie zatím zůstává ve Whyteleafe a v osmé lize anglické pyramidy.
Jeden pár, dva úplně odlišné fotbalové světy, a Instagram, který je spojuje víc než jakékoli hřiště.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner