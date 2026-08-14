Blümelova premiéra ve Spartě po 4 letech skončila porážkou 1:3. Na tribuně seděl majitel klubu

Středa 13. srpna, podvečer v Poděbradech. Matěj Blümel poprvé od roku 2022 obléká sparťanský dres a trenéři ho bez váhání staví vedle Filipa Chlapíka a Michaela Špačka, dvou nejproduktivnějších útočníků loňské základní části. Signál je jednoznačný: Blümel nepřichází dokazovat, že si zaslouží šanci. Přichází do role, která na něj čekala. Jenže přípravný zápas s Mladou Boleslaví skončil 1:3 a první euforii z velkého návratu přibrzdil výsledek na ukazateli.
Čtyři roky mezi NHL a AHL
Blümelova cesta zpátky do Prahy nebyla přímočará. Čtyři sezony v zámoří mu přinesly 230 bodů v AHL, ale jen 17 startů v NHL, za Dallas i Boston. V ročníku 2024/25 nastřílel za Texas Stars 39 gólů v 67 zápasech a získal Willie Marshall Award pro nejlepšího střelce celé AHL. Sedmdesát dva bodů, druhý nejvyšší součet v soutěži. Jenže NHL dveře pořád neotevřela naplno.
Sám Blümel v červencovém rozhovoru pro hokej.cz popsal, že po létě 2026 už neviděl lepší variantu než další dvoucestný kontrakt. Se Spartou jednal od přelomu února a března. Rozhodla kombinace role, klubové vize a pocitu, že o něj trenérský štáb opravdu stojí. Podepsal na čtyři roky.
Co premiéra ukázala na ledě
Sparta do Poděbrad přijela po úvodní výhře 4:2 v Litoměřicích. Boleslav naopak měla za sebou dvě porážky s Libercem, 1:3 venku a doma 0:6. Na papíře mírný favorit v rudém dresu. Realita vypadala jinak.
V první třetině Blümel vystihl chybu Martela na modré čáře, ujel sám na brankáře Mokryho a zkusil kličku. Neprošel. Byl to nejviditelnější ofenzivní moment celé sparťanské první lajny za celý zápas, ani Chlapík, ani Špaček se bodově neprosadili. Jedinou branku Sparty zapsal ve 29. minutě obránce Nino Tomov.
Boleslav skórovala třikrát: dvakrát se trefil Morand, jednou Martel. Sparta inkasovala z dorážky po přečíslení i z úniku. Tomov po zápase pojmenoval problém stručně: ve druhé polovině utkání se vytratila rychlost a přímočarost. Klub sám upozorňoval, že Boleslav měla oproti Spartě odehraný o zápas víc a byla „o krok napřed“ v herním rytmu.
Pražák na tribuně
Na poděbradském stadionu seděl i Karel Pražák, majitel Sparty prostřednictvím investiční skupiny KAPRAIN, která v květnu 2019 koupila 100 % akcií klubu. Klub ho dlouhodobě popisuje jako aktivního hokejového fanouška, který se zapojuje do strategického rozvoje a chodí i na přípravné zápasy. Zda přijel speciálně kvůli Blümelově premiéře, veřejně potvrzeno není. Ale kontext mluví sám: Poděbrady jsou tradiční sparťanské přípravné místo, Blümelův příchod je největší letní posila a Pražák netají titulové ambice.
Podle nás je podstatné právě to, co jeho přítomnost rámuje: vlastník, který deklaruje vizi „bez tvrdé práce je úspěch jen náhoda“, sleduje naživo, jak jeho nejdražší letní akvizice zapadá do mozaiky. Výsledek 1:3 není alarm. Ale ani potvrzení, že všechno běží podle plánu.
Co bude dál
Další přípravný zápas čeká Spartu ve středu 19. srpna doma proti Vítkovicím od 17:30. Ostrá extraliga pak startuje ve středu 16. září v Olomouci, oproti květnovým plánům, které počítaly s domácí premiérou, se rozpis změnil. První ligový zápas na vlastním ledě odehraje Sparta až ve 3. kole, 22. září proti Mladé Boleslavi. Případná odveta za Poděbrady se tak nabízí hned na úvod sezony.
Blümelova premiéra nedopadla výsledkově. Ale důležitější než skóre je fakt, že Sparta ho okamžitě postavila do lajny s Chlapíkem a Špačkem, s hráči, kteří loni nasbírali dohromady 94 bodů v základní části. Tohle není opatrné zapracovávání posily. Tohle je sázka na to, že nejlepší střelec AHL dokáže být i nejlepší střelec Sparty.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka