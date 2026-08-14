Tropický víkend vyvrcholí vedrem. V pondělí přijde změna počasí, která definitivně ukončí léto

Česko čeká tropický víkend s teplotami až kolem 36 stupňů, načež má v pondělí dorazit studená fronta s deštěm a ochlazením zhruba o deset stupňů. Počasí v nejbližších dnech určí tlaková výše se středem nad Polskem, po jejíž zadní straně bude do Česka proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu. Výsledkem bude několik převážně slunečných dnů bez srážek, které vyvrcholí o víkendu. Změnu má přinést až zvlněná studená fronta, která začne v neděli postupovat od severozápadu.
Slunce vydrží do soboty, teploty půjdou rychle nahoru
Čtvrtek má být jasný až skoro jasný a beze srážek. Ráno se teploty většinou dostanou na 12 až 8 stupňů, v údolích může být ještě chladněji. Odpoledne už ale maxima vystoupí na 25 až 30 stupňů. Vítr bude převážně slabý severovýchodní, na Moravě a ve Slezsku místy mírný.
Podobně slunečný bude také pátek. Obloha zůstane většinou bez mraků a déšť se neočekává. Ranní teploty se budou pohybovat zhruba mezi 14 a 10 stupni, odpoledne už meteorologové počítají s 26 až 31 stupni. Vítr má být slabý a proměnlivý, takže pocitově může být zejména ve městech a na přímém slunci horko.
V sobotu se horký vzduch projeví naplno. Po ránu se teploty budou držet kolem 13 stupňů, přes den ale mohou šplhat do tropických hodnot. Předpovědi počítají s maximy až ve středních třicítkách, místy kolem 34 až 36 stupňů. Na Moravě se přidá mírný jižní vítr, jinak má den zůstat převážně jasný.
Neděle přinese první bouřky hlavně do Čech
Nedělní den začne na mnoha místech ještě slunečně, postupně však od severozápadu přibude oblačnosti. Největší šanci na déšť budou mít odpoledne a večer západní a severozápadní Čechy, kde se mohou objevit lokální přeháňky a ojediněle i bouřky. Směrem k východu má pravděpodobnost srážek klesat a na jihovýchodě republiky může slunečné počasí vydržet výrazně déle.
Teplotní rozdíly mohou být v neděli výraznější než v předchozích dnech. Na většině území se očekává 31 až 36 stupňů, podle Českého hydrometeorologického ústavu může být místy ještě o něco tepleji. Na západě a severu Česka, kam se začne změna počasí dostávat dříve, by maxima měla být nižší, zhruba kolem 30 stupňů.
Vedro může být v neděli citelné i kvůli dusnu. Meteorologové upozorňují, že zátěž pro organismus může být velmi vysoká zejména na jihu Moravy. Vysoké teploty mohou současně komplikovat dopravu, živočišnou výrobu i energetiku.
Riziko požárů zůstává, pomoci může až pondělní déšť
Kombinace sucha a vysokých teplot znamená, že pro celé území republiky dál platí upozornění na zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Situaci by mohl zmírnit až déšť očekávaný na začátku nového týdne. Pro domácnosti, zahrádkáře i výletníky z toho plyne jednoduché pravidlo: v horkých a suchých dnech je nutné počítat s tím, že i malý zdroj ohně může být problém.
Pondělí už má být výrazně jiné než víkend. Oblačnosti přibude a pršet by mělo na většině území. Přesnější rozložení srážek a jejich množství se bude ještě upřesňovat, jistější je však pokles teplot. Denní maxima mají spadnout přibližně na 20 až 26 stupňů, podle aktuální předpovědi místy na 20 až 25 stupňů.
Noční teploty se při větší oblačnosti nemusí propadnout tak výrazně jako denní maxima a budou se pohybovat většinou kolem 16 stupňů. V dalších dnech má pokračovat proměnlivější počasí s větším množstvím oblačnosti a občasnými srážkami, zatím však nevypadá, že by mělo pršet vydatně. Přes den se teploty budou držet kolem 24 stupňů, což přibližně odpovídá běžným maximům pro polovinu srpna.
Co si z předpovědi pohlídat
Největší zlom počasí připadá na přelom neděle a pondělí. Do té doby bude hlavním tématem horko, sucho a požární riziko, po víkendu se pozornost přesune k přechodu fronty, srážkám a rychlému ochlazení. Kdo plánuje delší cestu, práci venku nebo víkendový program mimo město, měl by počítat s tím, že sobota bude patřit k nejteplejším dnům tohoto období a neděle může být v Čechách odpoledne a večer už proměnlivější.