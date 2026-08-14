Stadiony staré i 170 let, na kterých se stále hraje. Jeden hostil první mistrovství světa v roce 1930

Když se řekne „historický stadion“, většina lidí si představí oprýskanou betonovou tribunu, kde se občas koná vzpomínková exhibice. Jenže několik arén po celém světě tento předsudek vyvrací každý víkend. Melbourne Cricket Ground pojme přes sto tisíc diváků a hostí ligové zápasy australského fotbalu. Anfield v Liverpoolu právě prochází další expanzí. A Estadio Centenario v Montevideu, kde se v roce 1930 odehrálo finále prvního mistrovství světa FIFA, má vlastní muzeum a pravidelný sportovní i kulturní program. Nejde o nostalgii. Jde o infrastrukturu, která funguje, protože se nikdy nepřestala měnit.
Výběr, který nemá jednoho správce
Než se ponoříme do konkrétních stadionů, je fér říct jednu věc: neexistuje žádná oficiální světová autorita, která by spravovala uzavřený seznam „nejstarších aktivních stadionů“. Výběr jedenácti arén, o kterých píšeme, je redakční, postavený na jednoduchém kritériu: stadion musí být v nepřetržitém provozu pro vrcholné soutěže, mít standardní vstupenkový systém a být přístupný běžnému fanouškovi. Podle těchto měřítek se do výběru dostávají stadiony napříč sporty i kontinenty:
- Melbourne Cricket Ground (1854), kriket, AFL, kapacita 100 024
- Anfield (1884), fotbal, domov Liverpoolu, kapacita 61 276
- Old Trafford (1910), fotbal, domov Manchesteru United, kapacita 74 240
- Fenway Park (1912), baseball, domov Boston Red Sox, kapacita 37 755
- Estadio Centenario (1930), fotbal, Montevideo, Uruguay
Nejde jen o fotbal. A nejde jen o Evropu. Právě tato pestrost dělá z výběru víc než seznam letopočtů.
Stadion, kde se zrodilo mistrovství světa
Estadio Centenario v Montevideu má mezi sportovními stavbami výsadní postavení. Inaugurován byl 18. července 1930, přímo pro potřeby prvního mistrovství světa FIFA. Uruguay tehdy ve finále porazila Argentinu 4:2 a stadion se stal kolébkou turnaje, který dnes sledují miliardy lidí. V roce 1983 mu FIFA udělila status historické památky světového fotbalu. Jde o jedinou sportovní stavbu s tímto titulem.
Stadion ale není vitrínou. Spravuje ho organizace CAFO, pod tribunou Olímpica funguje fotbalové muzeum otevřené ve všední dny od deseti do pěti a na oficiálním webu se průběžně objevují sportovní i kulturní akce. Centenario žije, jen k tomu má navíc příběh, který nemá žádný jiný stadion na planetě.
Proč je nezbourali
Otázka zní logicky: proč kluby s miliardovými rozpočty zůstávají na stadionech starých přes sto let, když si mohou postavit cokoli nového? Odpověď není sentimentální. Je ekonomická a identitární zároveň.
Liverpool při plánování expanze Anfield Road Stand oficiálně uvedl, že zachování atmosféry Anfieldu bylo klíčovým důvodem, proč se klub neodstěhoval. Rozšíření šlo skloubit s provozem, s historickým čtyřtribunovým charakterem i s moderními požadavky na přístupnost: vyhrazené vstupy pro vozíčkáře, místa pro doprovod a přebalovací kabiny.
Fenway Park v Bostonu prošel po roce 2002 desetiletým investičním programem za zhruba 7,4 miliardy korun. Red Sox do něj instalovali HD videotabule, zajistili strukturální způsobilost na další dekády a přidali senzorickou místnost pro návštěvníky s autismem. Výsledek? Stadion z roku 1912 prodává vstupenky na jednotlivé zápasy celé sezony 2026.
Old Trafford má za sebou ještě dramatičtější příběh. V roce 1941 ho těžce poškodilo bombardování, Manchester United musel tři sezony hrát jinde. Znovu se otevřel 24. srpna 1949 a od té doby se etapově rozšiřoval až na dnešních 74 240 míst, to je víc než Tottenham Hotspur Stadium z roku 2019 s kapacitou 62 850. Starý neznamená malý.
Kontrast nabízí Arsenal. Highbury, otevřený v roce 1913, klub opustil v roce 2006. Důvod? Kapacita 38 500 a chráněné tribuny, které znemožňovaly rozšíření. Emirates Stadium přinesl šedesát tisíc míst a výrazně vyšší výnosy. Kde rozšíření nejde, historie ustupuje ekonomice.
Co z originálu vlastně zbylo
U žádného z těchto stadionů nelze mluvit o „původní stavbě beze změn“. Přesnější je pojem kontinuita místa. MCG stojí na stejném místě od roku 1854, ale postupně přibývaly nové tribuny a velké přestavby. Anfield podle klubového archivu zásadně změnil podobu už při rané přestavbě architekta Archibalda Leitche. Fenway Park je oficiálně veden jako „postaven 1912, přestavěn 1934″. Jsou to historické skořápky s moderním vnitřkem, a právě proto přežily.
Přístupnost je dobrý lakmusový test. MCG nabízí seznamovací trasy zaměřené na bezpečnost, senzorický prostor i evakuační procedury. Old Trafford má upravené prohlídkové trasy pro návštěvníky s omezenou pohyblivostí. Fenway provozuje bezbariérová místa, asistenci, skryté titulky v aplikaci a senzorickou místnost. Stadion z devatenáctého století splňuje standardy jednadvacátého.
Český kontext: Letná a Ďolíček
Česko má vlastní příklady. Sparta hraje na Letné od roku 1917 a stadion nabízí pravidelné prohlídky. Bohemians mají Ďolíček uvedený do provozu 27. března 1932. Věkem jsou oba srovnatelné s evropskou částí výběru, i když extrém typu MCG z roku 1854 je v jiné lize. Princip je ale stejný: stadion přežije tehdy, když se z něj stane průběžně modernizovaný organismus, ne zakonzervovaná relikvie.
Na tribuně Fenway Parku sedí fanoušek, který si koupil lístek přes mobil, objednal si jídlo z aplikace a sleduje záznam na HD obrazovce, ve stavbě, která pamatuje potopení Titaniku. To není paradox. To je důkaz, že nejlepší stadiony nestárnou, protože nikdy nepřestanou růst.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta