Češi v Omiši prchali před požárem, úřady evakuovaly tisíce lidí

Rozsáhlý požár u chorvatského Omiše si vyžádal evakuaci více než dvou tisíc lidí, mezi nimi zhruba 300 českých občanů. České ministerstvo zahraničí nemá informace o obětech ani vážně zraněných Češích, situace v oblasti ale zůstává komplikovaná. Oheň vypukl ve čtvrtek večer v lokalitě Lokva Rogoznica a kvůli silnému větru se rychle rozšířil směrem k Omiši. Plameny zasáhly porost nad městem, přiblížily se k obydleným částem a ohrozily domy, auta i nebytové objekty. Podle chorvatských hasičů požár zničil přibližně 900 až 1000 hektarů území.
Češi jsou v evakuačních centrech i na cestě domů
České ministerstvo zahraničí uvedlo, že evakuováno bylo podle dosavadních informací asi 300 českých turistů. Část z nich oblast opustila po vlastní ose, další jsou v evakuačních centrech v Omiši a Splitu. Město Omiš pro evakuované připravilo sportovní halu Ribnjak, další centrum bylo otevřeno také v Makarské. V centrech má být k dispozici i lékařské ošetření.
Na místě působí český konzul, který komunikuje s místními úřady a bezpečnostními složkami. Konzulární tým má posílit další pracovník ze Záhřebu. Pomáhají také čeští policisté, kteří v Chorvatsku v létě hlídkují společně s tamní policií. Česká policie uvedla, že se zapojili do evakuace a jsou k dispozici nejen českým turistům.
„Požár zatím není pod kontrolou a přístup do zasažené oblasti zůstává uzavřen. Podle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, nejsou mezi českými občany hlášeny žádné oběti ani vážná zranění,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
Desítky zraněných, policie našla tělo ženy
Požár má vážné následky i mezi lidmi. Zraněno bylo nejméně 36 osob, sedm z nich je podle dostupných informací v ohrožení života. Chorvatská policie při prohledávání zasažené oblasti našla tělo mladé ženy, okolnosti smrti prověřuje a nařídila pitvu. Záchranáři zároveň pátrají po 34leté občance Bosny a Hercegoviny Draganě Anteševićové, která se měla během požáru vzdálit od svého vozu a od té doby o ní nejsou zprávy.
Do zásahu byly od noci nasazeny stovky hasičů a hasicí letadla Canadair. Šéf hasičů Slavko Tucaković uvedl, že zásah komplikoval silný vítr, který měnil směr. Chorvatské úřady zároveň řeší i další požár na poloostrově Pelješac mezi Splitem a Dubrovníkem, kde oheň rovněž ohrožuje domy. Část letecké techniky proto musela být přesouvána podle vývoje situace.
Útěk po silnici i po vodě
Evakuace probíhala v některých místech dramaticky. Lidé se přesouvali po zemi, z pláží je odvážela plavidla záchranných složek a někteří turisté se podle chorvatských informací dostávali do bezpečí i pomocí člunů nebo šlapadel. V oblasti byly hlášeny výpadky elektřiny, z hořících domů se ozývaly exploze plynových lahví a dopravu výrazně zkomplikovaly uzavírky.
Ministerstvo zahraničí českým občanům v místě doporučuje zvýšenou opatrnost, sledování místních informací a respektování pokynů záchranných složek. Zároveň upozornilo, že pravidla i rozsah evakuace se mohou rychle měnit podle aktuálního šíření ohně.
Řidiči musí počítat s uzavírkami
Pro české turisty je zásadní také doprava. Uzavřena zůstává silnice DC8, tedy Jadranská magistrála, a také obchvat Omiše označený jako DC553. Využít lze vyznačené objízdné trasy, aktuální stav silnic a uzavírek doporučuje česká diplomacie sledovat přes Chorvatský autoklub HAK.
Požár se dotkl i klientů cestovních kanceláří. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže bylo evakuováno asi 55 klientů, někteří se už mohli vrátit zpět do hotelů. Další lidé byli dočasně přesunuti do sportovních hal nebo náhradního ubytování.
Do Omiše dorazil chorvatský premiér Andrej Plenković, který jednal s krizovým štábem a přislíbil zasažené oblasti vládní pomoc. Do oblasti se vydal také prezident Zoran Milanović. Pro turisty zůstává nejdůležitější nevracet se do uzavřených lokalit bez povolení, počítat se změnami v dopravě a mít u sebe doklady, telefon a základní věci pro případ dalšího přesunu.
zdroj: trendyživot