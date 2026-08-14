Ace Ventura: Zvířecí detektiv - Odmítnutí role hvězdou z Harryho Pottera a záběry, které raději skončily ve střižně

Ace Ventura: Zvířecí detektiv, FOTO: © Warner Bros., distr. FILM+ Ace Ventura: Zvířecí detektiv, FOTO: © Warner Bros., distr. FILM+ Ace Ventura: Zvířecí detektiv, FOTO: © Warner Bros., distr. FILM+ Ace Ventura: Zvířecí detektiv, FOTO: © Warner Bros., distr. FILM+ Ace Ventura: Zvířecí detektiv, FOTO: © Warner Bros., distr. FILM+ Ace Ventura: Zvířecí detektiv, FOTO: © Warner Bros., distr. FILM+ Ace Ventura: Zvířecí detektiv, FOTO: © Warner Bros., distr. FILM+
Komedie Ace Ventura: Zvířecí detektiv představila divákům v 90. letech zcela nový typ ztřeštěného humoru. Jim Carrey v ní vytvořil nezapomenutelnou postavu svérázného pátrače po ztracených domácích mazlíčcích. Úspěšný snímek vydělal celosvětově přes sto milionů dolarů a otevřel tehdy méně známému komikovi dveře v Hollywoodu. Práce na place přitom vyžadovala specifický přístup i velkou trpělivost se zvířecími komparzisty. Složité hledání hlavní tváře
Původní návrh scénáře počítal s postavou nešikovného vyšetřovatele připomínajícího parodii na Sherlocka Holmese. Tvůrci tuto roli marně nabízeli mnoha tehdy populárním tvářím. Rick Moranis, se kterým počítali, účast odřekl kvůli práci na komedii Flintstoneovi. Produkce následně zvažovala Alana Rickmana i variantu s herečkou Whoopi Goldberg. Volba nakonec padla na Jima Carreyho, který v té době působil především v televizních skečových pořadech.
Nově obsazený komik souhlasil s podepsáním smlouvy pod podmínkou maximální fyzické komediálnosti postavy. Zároveň však požadoval naprostou profesionalitu vyšetřovatele v jeho oboru. Scénář pak po nocích přepisoval s kamarádem Stevem Oedekerkem ve velmi brzkých ranních hodinách po vyčerpávajících patnáctihodinových směnách v televizním studiu. Tvůrci tak vtiskli detektivovi mnohem propracovanější charakter s vlastnostmi geniálního podivína. Ptačí inspirace
Specifická chůze a trhavé pohyby hlavního hrdiny mají svůj reálný předobraz v přírodě. Jim Carrey svůj projev včetně pestrobarevného oblečení založil na chování exotických papoušků. Svůj netradiční přístup k roli později probíral u večeře s Anthonym Hopkinsem a s překvapením u stolu zjistil velmi zajímavou spojitost s postavou Hannibala Lectera. Zvířecí detektiv totiž vycházel z pohybů ptáků a filmový kanibal pro změnu čerpal inspiraci z pomalého plazení plazů.
Osobní zkušenosti propašoval herec i do jmen vedlejších postav. Nepříjemný domácí pan Shickadance získal své jméno podle reálné správcovské firmy. S tou měl komik své zkušenosti v rodném Torontu. Vzpoura
Zvláštní styl řeči si Carrey vypůjčil ze svých dřívějších pódiových vystoupení. Proslulá scéna s mluvením přes hýždě vznikla původně jako osobní protest v jeho předchozím zaměstnání. Práce na televizním pořadu mu vadila kvůli neustálému odmítání jeho nápadů, proto si jedné noci stoupl zády k producentovi a přečetl mu svůj návrh zcela netradičním způsobem. Tento bláznivý vzdor tvůrci s nadšením začlenili do filmu a doplnili ho o řadu improvizovaných scén.
Za zmínku stojí také obsazení skutečné fotbalové hvězdy Dana Marina, kterého komik přesvědčil k účasti během společného oběda, kdy rovnou v kostýmu vytrvale obtěžoval ostatní návštěvníky restaurace. Ustrašený komparz a speciální strava
Práce s živými tvory vyžadovala na place pořádnou dávku trpělivosti. Roli uneseného delfína muselo zastat cvičené zvíře zapůjčené ze zábavního parku. Tento savec zpočátku striktně odmítal plnit příkaz k sebrání pistole padouchovi a zbraň podle všeho vnímal jako velice nebezpečný předmět. Režisér Tom Shadyac po několika marných pokusech celou scénu radikálně změnil, vražedný nástroj tak nakonec pohotově vyráží z ruky přímo zasahující detektiv.
Jim Carrey měl po celou dobu natáčení k dispozici osobního kuchaře, který vedle porcí pro hlavní hvězdu připravoval speciální pokrmy také pro jeho oblíbeného leguána. Do filmu výrazně zasáhla i tvrdá hudba metalové kapely Cannibal Corpse. Muzikanti původně odmítli účast kvůli plánovanému evropskému turné. Komik ovšem trval na jejich přítomnosti s takovou vervou, že produkce natáčení společné scény odložila až do jejich návratu z cest. Temné záběry zničené ve střižně
Původní natočený materiál obsahoval mnohem temnější pasáže. Ve střižně nakonec skončila drsná scéna s useknutými hlavami dvou padouchů i pokus o sebevraždu pracovníka na čerpací stanici. Režisér vyhodnotil tyto natočené momenty jako příliš ponuré pro zvolený komediální formát a bez lítosti je odstranil. Film z nezávislého studia následně v kinech zaznamenal komerční triumf a rozptýlil veškeré počáteční obavy tvůrců ze zničených kariér.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).