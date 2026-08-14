Federer přišel za jediný den o přes miliardu korun. Propad akcií On Running ho připravil o status dolarového miliardáře

Stačilo pár hodin obchodování na newyorské burze a Roger Federer přestal být, alespoň podle odhadů Forbes, dolarovým miliardářem. Jeho přibližně tříprocentní podíl v On Holding AG ztratil během jediného obchodního dne hodnotu odpovídající zhruba 1,1 miliardy korun. Žádný bankrot, žádná osobní krize. Jen připomínka toho, jak křehká je nálepka „miliardář“, když podstatná část majetku visí na jednom burzovním tickeru.
Z tenisového kurtu na seznam miliardářů
Federer vstoupil do On v roce 2019, dva roky před IPO firmy na NYSE. Firma jeho přesný podíl nikdy veřejně nepotvrdila, leží pod pětiprocentní hranicí, od které vzniká povinnost jej zveřejnit. Odhad kolem tří procent, s nímž pracoval Forbes i agentura Sportico, se od roku 2021 v podstatě nezměnil. Ve výroční zprávě On u americké Komise pro cenné papíry figuruje Federer jako „spolupodnikatel“ (co-entrepreneur), víc než ambasador, méně než operativní šéf.
V srpnu 2025 Forbes poprvé ocenil Federerovo jmění na 1,1 miliardy dolarů. Samotný podíl v On tehdy představoval přes 375 milionů dolarů, tedy zhruba třetinu celkového majetku. V březnu 2026 už bývalý tenista debutoval na žebříčku World’s Billionaires. Cesta nahoru trvala roky. Cesta dolů jeden den.
Co spustilo výprodej
On měl 11. srpna 2026 před otevřením amerického trhu zveřejnit výsledky za druhý kvartál. Trh zareagoval prudce: akcie ONON se propadly přibližně o devatenáct procent. Podle sekundárně citovaných odhadů Forbes klesl Federerův čistý majetek nejméně o 52 milionů dolarů, v přepočtu při kurzu kolem 22 korun za dolar přes miliardu korun.
Přesný primární spouštěč se bez plného textu čtvrtletní zprávy nedá jednoznačně potvrdit, ale vzorec je povědomý. Už v květnu 2026 On předložil rekordní první kvartál: tržby rostly, marže se zlepšovala, asijsko-pacifický region táhl dvojciferným tempem, firma rozjížděla expanzi do Stockholmu, São Paula i Sydney. Přesto akcie spadly, protože management ponechal celoroční výhled „jen“ na minimu 23 procent růstu v konstantní měně. Bloomberg tehdy psal, že titul byl od začátku roku už 27 procent v mínusu.
Srpnový propad tak nebyl bleskem z čistého nebe. Trh u On opakovaně trestal rozdíl mezi silným výkonem a ještě vyšším očekáváním.
Proč papírová ztráta není kolaps
Federer neprodal akcie, nepřišel o hotovost a nestal se chudým. I po propadu pod miliardovou hranici se jeho odhadované jmění pohybuje hluboko ve stovkách milionů dolarů. Status dolarového miliardáře je u lidí s velkým podílem v jedné veřejně obchodované firmě spíš pohyblivá čára v písku než trvalý stav. Stačí jeden dobrý kvartál a Federer ji překročí znovu.
Důležitější je otázka, co propad říká o samotné firmě. A odpověď je: méně, než by se zdálo. Oficiální čísla za první kvartál 2026 ukazovala zdravý byznys: rekordní tržby, rostoucí ziskovost a inovační pipeline zahrnující technologie jako LightSpray nebo modely Cloudmonster 3 Hyper. Část analytiků na konci července stále držela doporučení „kupovat“ s cílovým kurzem výrazně nad tehdejší cenou. Volatilita ale zůstává vysoká: On je růstová značka, ne zavedený obr jako Nike, a trh ji podle toho oceňuje i trestá.
Co si z toho odnést
Pro české investory, kteří akcie ONON drží přes zahraničního brokera, platí jedno: titulek o Federerovi není investiční teze. Relevantní je tempo růstu tržeb, vývoj marží, guidance a valuace. Reaktivní prodej po jednodenním propadu bývá typicky pozdní krok, stejně jako reaktivní nákup na základě celebrity.
A pro české zákazníky, kteří nosí boty On? Jednodenní pohyb akcie sám o sobě koncové ceny ani dostupnost nemění. To řeší kurz, clo a skladová politika distributora, ne Federerův papírový účet.
Federer má pořád víc peněz, než kolik většina lidí uvidí za celý život. Jen mu burza připomněla, že miliardářský klub nemá doživotní členství.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář