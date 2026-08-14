Zvrácenost. Sparťanský tábor kritizuje plán Rosického na nákup exslávisty Juráska

Ve čtvrtek 13. srpna přinesl inFotbal informaci, která sparťanským diskusním fórům zvedla tlak: sportovní ředitel Tomáš Rosický má dotahovat příchod dvaadvacetiletého křídelníka, který prošel mládeží Slavie, za její A-tým odehrál 91 soutěžních zápasů a teprve v lednu 2025 přestoupil do anglického Norwiche. Jurásek měl podle reportu ještě v tom týdnu dorazit do Prahy a transfer dokončit. Reakce? Část sparťanského tábora označila celý záměr za výsměch vlastním hodnotám.
Tři roviny odporu
Kritika fanoušků nestojí na jednom argumentu. Rozpadá se do tří vrstev, z nichž každá má jinou váhu.
Identita. Jurásek není jen hráč se slávistickou epizodou, je slávistický odchovanec, který za rivala nastupoval v produktivním věku a odešel teprve před rokem a půl. Sparta už se slávistickou minulostí pracovala, nejviditelněji s Janem Kuchtou, a opačným směrem rezonoval přechod Srdjana Plavšiče do Slavie. Juráskův případ je ale ostřejší. Chybí delší mezistanice, která by identitní vazbu rozředila. Z Edenu do Norwiche, z Norwiche rovnou na Letnou, to je pro část fanoušků příliš krátká cesta.
Čísla z Anglie. Za Norwich odehrál Jurásek 21 soutěžních zápasů s bilancí 1 gól a 2 asistence. V ligové sezoně Championship 2025/26 měl podle dat FBref výrazně omezenou minutáž. Slavia ho přitom prodávala jako reprezentanta se 17 góly a 15 asistencemi za A-tým, Norwich za něj zaplatil 7 milionů eur a nabídl pětiletou smlouvu. Proti těm očekáváním jde dosavadní anglická bilance o jasné zaostání.
Zdravotní riziko. Už na jaře 2025 Norwich opatrně řešil Juráskův návrat do zápasového režimu; tehdejší kouč Johannes Hoff Thorup v dubnu potvrdil, že hráč byl celý týden v tréninku a teprve mohl být integrován. V únoru 2026 pak BBC citovalo nového trenéra Philippa Clementa: problém s chodidlem, výpadek devět až deset týdnů. Kompletní diagnózy Norwich nezveřejňuje, ale vzorec přerušované zátěže je doložitelný.
Proč to Rosický přesto řeší
Po odchodu kapitána Lukáše Haraslína má Sparta na křídle díru. Jurásek umí hrát na pravé i levé straně, což z něj dělá flexibilní variantu pro pozice, kde Sparta aktuálně počítá s Alcócerem a Mercadem. A klíčový detail: podle prvního reportu nejde o okamžitý drahý nákup, ale o hostování s opcí.
Ten model mění celý výpočet rizika. Sparta by neplatila miliony eur dopředu za hráče s nejistou kondicí. Platila by za šanci ověřit si ho v ostrém provozu, a teprve pak by se rozhodla, zda opci aktivuje. Rosický tím de facto říká: víme, že je to projekt, a podle toho ho taky ceníme.
Orientační tržní hodnota Juráska na Transfermarktu klesla ke konci května 2026 na 4,5 milionu eur, tedy výrazně pod sedmimilionovou částku, kterou Norwich zaplatil Slavii. Konkrétní výše případné opce ale zveřejněna nebyla.
Náhrada Haraslína, nebo restart cizího projektu?
Tady je jádro sporu. Haraslín byl kapitán, osvědčený rozdílový hráč, lídr kabiny. Jurásek přichází s profilem hráče na restart, talentovaný křídelník, který v Anglii zatím neprokázal, že dokáže držet kontinuální výkonnost a zátěž.
Pokud Sparta interně pracuje s Juráskem jako s levnější sázkou do rotace, je obchodní logika obhajitelná. Hostování s opcí je přesně nástroj na situace, kdy chcete ověřit hráče, aniž byste riskovali rozpočet. Pokud by ho ale vedení prezentovalo jako plnohodnotnou náhradu za Haraslína, kritika fanoušků by dostala tvrdou faktickou oporu. Bilance 1+2 v jednadvaceti zápasech za Norwich prostě není vizitka hotového rozdílového hráče.
Co říkají fanoušci, a co z toho je fakt
V diskusních vláknech se po zveřejnění zprávy objevily formulace, že Sparta po prodeji opor bere „nekopy“, že Jurásek v Norwichi neuspěl a že vedení jedná s hráčem zatíženým rivalitou. Část reakcí mluví o nepřijatelném kroku, o výsměchu očekáváním. Emoce jsou silné.
Důležité je ale oddělit fanouškovský soud od ověřitelné reality. Tvrzení o Juráskově „lenosti“ nebo nezájmu se v otevřených důvěryhodných zdrojích nepodařilo doložit jako fakt. Co doložit lze: slabou anglickou bilanci, přerušovanou zdravotní historii a identitně citlivou vazbu na rivala. To samo o sobě stačí na legitimní skepsi, není potřeba ji přikrášlovat.
Zároveň v dostupných zdrojích nic nenaznačuje, že by fanouškovský odpor sám o sobě jednání zastavoval. Report z 13. srpna naopak uvádí, že Sparta chtěla příchod dotáhnout co nejdříve.
Juráskův přestup na Letnou dává smysl jen v jednom scénáři: jako levný, strukturálně zajištěný pokus o restart hráče, který má talent, ale zatím nedokázal, že ho unese anglický provoz. Pokud Rosický tuhle sázku prohraje, stojí to Spartu hostovací poplatek. Pokud ji vyhraje, získá křídelníka za zlomek jeho původní ceny. Otázka, kterou fanoušci ve skutečnosti kladou, ale není o penězích, je o tom, kolik kompromisů ještě Letná snese.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl