Požár u Omiše zasáhl i stovky Čechů. Turisté prchali bez věcí, některé odvážely lodě

Jedna z oblíbených částí chorvatského pobřeží zažila v noci ze čtvrtka na pátek mimořádně těžké hodiny. Požár vypukl večer v oblasti nedaleko Omiše a za nepříznivých podmínek se začal rychle šířit suchou vegetací směrem k obydleným místům. Plameny se postupně dostaly do blízkosti domů, apartmánových vil i zaparkovaných automobilů. Pro místní obyvatele a turisty, kteří ještě krátce předtím trávili běžný večer u moře, přišel dramatický zvrat během velmi krátké doby.
Turisté odcházeli z apartmánů bez jistoty, co po návratu najdou
Mnozí Češi se po evakuaci ocitli v situaci, kdy vůbec netušili, zda jejich ubytování přežilo a zda zůstala v pořádku auta zaparkovaná v blízkosti apartmánů. Jedna z českých turistek popsala po probdělé noci především nejistotu z toho, jak se vůbec dostane zpět domů.
„Jak po noci beze spánku jet domů, to netuším. Leda si za své peníze, pokud neshořely, pronajmout pokoj někde dál, vyspat se, umýt a pak jet. Za předpokladu, že neshořelo auto. A to se asi jen tak nedozvíme a do oblasti nás nepustí,“ uvedla jedna z turistek na sociální síti Facebook.
Žena byla ubytovaná v oblasti Nemira několik kilometrů od Omiše. Podle jejího popisu se oheň šířil po svahu a zasahoval i okolí vil. Suchá vegetace situaci ještě zhoršovala a létající jiskry mohly zakládat další ohniska. Turisté se podle ní museli v prvních chvílích rozhodovat sami.
„Hořela Nemira, kde jsme byli ubytovaní, celý svah i s vilami. Jiskry zapalovaly suché jehličí a listí v zahradách. Nikdo nám nic neoznámil. Rozhodovali jsme se sami spolu s dalšími lidmi kolem.“
Požár u Omiše vyhnal z ubytování i stovky Čechů. Někteří prchali bez věcí, další odvážely lodě.
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Některé lidi odvážely z pobřeží lodě
Část turistů zamířila před postupujícími plameny směrem k moři. Právě pobřeží se pro ně stalo nejrychlejší únikovou cestou. Následně začala evakuace pomocí menších člunů a policejních plavidel. Lidé byli převáženi do bezpečnější části Omiše a část z nich skončila v provizorním evakuačním centru.
„Všichni jsme vběhli na pláž. Během hodiny nás začali svážet malými čluny na policejní lodě a vysadili nás v přístavu v Omiši. Jsme v evakuačním centru ve sportovní hale,“ uvedl další z přítomných turistů. Pro mnoho lidí znamenal rychlý odchod také to, že na pokojích zůstala většina osobních věcí.
Prioritou byly doklady, mobilní telefony a to nejnutnější. V evakuačních centrech přitom nocovaly i rodiny s velmi malými dětmi nebo domácími zvířaty.
„My osobně máme alespoň batůžek s elektronikou a doklady. Jsou tu lidé s miminky a malými dětmi, také se psy. Jídlo, pití i toalety máme zajištěné a jsme za to moc vděční.“ Někteří Češi upozorňovali, že žádné varování neslyšeli
Právě způsob varování se objevil v několika svědectvích českých turistů. Někteří tvrdili, že je nikdo předem nevaroval a o nebezpečí se dozvěděli až z internetu nebo ve chvíli, kdy sami zpozorovali, že se situace rychle zhoršuje.
Jedna z Češek uvedla, že se její rodina rozhodla oblast opustit sama. Informaci o požáru podle svých slov zachytila na sociálních sítích.
„Evakuovali jsme se na základě svého rozhodnutí naštěstí včas. Ale proč tam nemají sirény? Nic. Kdybych se nepodívala na Facebook, tak jdu spát.“
Velkým problémem se následně stala doprava. V jednu chvíli se z ohrožených míst snažilo odjet velké množství lidí a silnice se rychle zaplnily. Někteří turisté popisovali kolony, které se téměř nehýbaly, zatímco oheň byl stále viditelně blízko.
„Extrém byla doprava. Všichni zmatkovali, plameny byly za auty a kolona se za půl hodiny nepohnula ani o metr. Naštěstí přijeli vojáci a dopravu rozhýbali.“
Rodina nakonec strávila noc v autě. Děti přitom z apartmánu odešly prakticky okamžitě.
„Spíme se čtyřmi dětmi v autě. Nemají ani boty, jen pyžama, ale to není podstatné. Důležité je, že jsme v bezpečí.“ Kouř a hasičská technika byly vidět i z dalších částí pobřeží
Napjatá atmosféra nebyla pouze přímo v Omiši. Situaci sledovali i turisté z dalších částí Dalmácie. Z větší vzdálenosti mohli pozorovat kouř a intenzivní pohyb hasičské techniky. Jeden z českých turistů pobývajících na poloostrově Pelješac popsal, že samotný pohled na situaci byl velmi nepříjemný.
„Ten pocit je velmi nepříjemný. Přímo nad námi neustále létají velké hasičské vrtulníky a z kopce je vidět velký kouř.“ Současně ale lidé přímo z Chorvatska upozorňovali, že rozsáhlý požár u Omiše neznamená, že je ohrožená celá země nebo celé jadranské pobřeží. To je důležité zejména pro turisty, kteří se teprve chystají vyrazit na dovolenou. „Situaci vůbec nechci zlehčovat. To, co se v noci dělo u Omiše, bylo opravdu vážné a pro lidi přímo na místě strašné. Zároveň ale není správné brát jeden velký požár jako znamení, že hoří celé Chorvatsko.“ Požár si vyžádal oběť a desítky zraněných
Následky ničivého požáru jsou vážné. Policie při prohledávání zasaženého území nalezla jednu mrtvou osobu a po další se pátralo. Desítky lidí potřebovaly lékařské ošetření a část zraněných zůstala hospitalizována. Někteří pacienti byli ve velmi vážném stavu.
Rozsáhlý zásah zaměstnal stovky chorvatských hasičů, kteří bojovali s plameny na rozsáhlém území. Situaci komplikoval především vítr a vyprahlá vegetace, díky nimž se mohl oheň šířit mimořádně rychle. K hašení byla nasazena také letecká technika.
Pro české turisty, kteří se nacházejí přímo v zasažené oblasti, zůstává nejdůležitější řídit se pokyny chorvatských záchranných složek a nevstupovat zpět do uzavřených oblastí, dokud to úřady nepovolí. Po dramatické noci jsou totiž pro mnohé z nich zavazadla, auta i další majetek až na druhém místě. Nejdůležitější je, že se podařilo dostat do bezpečí.
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