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Požár u Omiše zasáhl i stovky Čechů. Turisté prchali bez věcí, některé odvážely lodě

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Dovolená u Jadranu se během několika hodin změnila v boj o bezpečí. Rozsáhlý požár u chorvatského Omiše se dostal k domům a apartmánům, zasažené oblasti opouštěly tisíce lidí a mezi evakuovanými byly také stovky českých turistů. Někteří odešli jen s doklady a tím, co měli právě po ruce.
Dovolená u Omiše se změnila v útěk před plameny. Požár zasáhl stovky Čechů, pomáhaly i lodě.

Dovolená u Omiše se změnila v útěk před plameny. Požár zasáhl stovky Čechů, pomáhaly i lodě.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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