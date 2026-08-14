Slavia nejspíš přijde o Chaloupka. Lazio je připraveno na stůl vysázet 363 milionů

Štěpán Chaloupek má teprve 23 let, smlouvu do roku 2030 a za zády titulovou sezonu, ve které jako obránce nastřílel osm ligových gólů. Přesto, nebo právě proto, se kolem něj celé léto točí transferová sága, která v posledních dnech nabrala konkrétní obrysy. Podle zahraničních transferových informací je Lazio ochotno za slávistického stopera zaplatit v přepočtu 363 milionů korun. Oficiální potvrzení od žádné ze stran ale k pátku 14. srpna neexistuje.
Proč zrovna Lazio a proč teď
Římský klub má v obraně díru, kterou si nevybral. Po odchodech Alessia Romagnoliho a Mária Gily ztratilo Lazio dva pilíře zadní řady a trenér Gennaro Gattuso podle Corriere dello Sport otevřeně hledá „nového Gilu“. V kádru sice zůstávají Patric, Gigot nebo Provstgaard, ale žádný z nich nenabízí kombinaci mládí, levé nohy a produktivity při standardních situacích, kterou Chaloupek předváděl v Edenu.
K tomu přidejte kontext: Lazio zakončilo sezonu 2025/26 na devátém místě Serie A, tedy mimo evropské poháry. Jde o historicky velký klub, dva tituly, sedm italských pohárů, Pohár vítězů pohárů, ale momentálně v režimu přestavby. Pro Chaloupka by to znamenalo posun do top pěti evropských lig, ne však na pohárovou scénu.
Čísla, která mluví za Slavii
Částka 15 milionů eur není jen velká. Je strategická. Podle databáze Transfermarkt by Chaloupek přeskočil Davida Juráska, jehož přestup do Benfiky se pohyboval kolem 14 milionů eur, a zařadil se těsně pod Antonína Kinského (16,5 milionu do Tottenhamu) a Tomáše Součka (16,2 milionu do West Hamu). V klubovém žebříčku tedy bronzová příčka.
Jenže Slavia nemusí spěchat. A ví to.
- Smlouva do roku 2030, prodloužená v únoru 2026, tedy pouhých šest měsíců zpátky. Žádný hráč na konci kontraktu, žádný tlak.
- Benfica nabízela méně, portugalské zdroje uváděly částku kolem 12 milionů eur, zatímco Slavia podle informací listu Renascença mířila spíš k 16 milionům. Rozdíl čtyř milionů eur nebyl překlenut.
- Chaloupek není jen jméno, osm ligových gólů v titulové sezoně, dominance při standardkách, ocenění nejlepšího obránce v anketě LFA. Odchod by Slavii bolel sportovně, ne jen na papíře.
Hostování s opcí: laziovský rukopis
Klíčová otázka nestojí jen na sumě, ale na tom, jak by peníze tekly. Lazio má ve zvyku pracovat se strukturovanými obchody. Daniela Maldiniho přivedlo v lednu 2026 na hostování s opcí a povinným odkupem. Nicolò Rovellu získalo na dvouleté hostování s povinnou transformací v trvalý přestup při splnění sportovních podmínek. Vzorec je jasný: rozložit riziko, oddálit hlavní platbu, vázat finální přestup na sportovní podmínku.
Pro Slavii to znamená nejistotu. Hostování s opcí není totéž co 363 milionů na účtu. Analogie se nabízí přímo z klubové historie: Souček odcházel do West Hamu v lednu 2020 na půlroční hostování s povinnou opcí vázanou na záchranu Hammers v Premier League. Dopadlo to dobře, ale šest měsíců Slavia čekala, jestli se obchod naplní.
Pokud Lazio nepřijde s konstrukcí blízkou jistému trvalému přestupu, tedy s povinným odkupem za realisticky splnitelných podmínek a dostatečným poplatkem za hostování, má Slavia prostor vyjednávat dál. Nebo počkat na lepší nabídku.
Co by zůstalo v Edenu
Panika není na místě, ale ztráta by byla citelná. Slavia na soupisce A-týmu drží čtyři další stoperské varianty: Holeše, Ogbua, Vlčka a Zimu. Vlčkovi navíc v červenci prodloužila smlouvu do roku 2030, což naznačuje, že klub se na scénář bez Chaloupka připravuje. Hloubka kádru existuje. Co neexistuje, je druhý stoper s osmi góly za sezonu.
Časově je okno stále otevřené. Lazio hraje první ostrý zápas v Coppa Italia proti Mantově v neděli 16. srpna, ligový debut v Boloni pak 24. srpna. Pokud by se dohoda uzavřela v nejbližších hodinách, Chaloupek by teoreticky mohl stihnout registraci na start sezony.
Jenže „teoreticky“ a „nejspíš“ jsou v přestupovém okně dvě různá slova. Slavia drží karty, Lazio potřebuje stopera a 363 milionů korun visí někde mezi vyjednávacím stolem a bankovním účtem. Rozhodne struktura, ne jen číslo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl