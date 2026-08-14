Lela Vémola chystá prodej svého šatníku. Dle všeho nemá peníze na jídlo ani ošacení pro děti

Lela Vémola chystá prodej svého šatníku. Dle všeho nemá peníze na jídlo ani ošacení pro dětiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lela Vémola se dostala po rozchodu na dno.
Když se řekne letní koupání v Česku, většina lidí si vybaví Lipno, Máchovo jezero nebo Slapy. Při hledání...
Kosmetika, kterou máme měsíce schovanou v koupelně nebo kosmetické taštičce, nemusí vždy odpovídat dnešním...
Dcera Leoše a Moniky Marešových roste před očima. Čtyřletá Alex se tentokrát objevila na snímku z letní...
Když se řekne dovolená autem u Jadranu, Češi obvykle vybírají mezi Chorvatskem a severní Itálií. Jenže...
Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →
- Nečekaná návštěva u Kvitové. Za její početnou rodinkou dorazila samotná tenisová královna Navrátilová
- Tary se kaje kvůli dětskému campu. Přiznal pochybení a najal psycholožku
- „Malý skrček s velkým zadkem,“ říkala o Krausovi Chýlková. Nakonec jí změnil život
- Kraus s Chýlkovou vyvrátili fámy společným videem. Herečka si měla do bytu nastěhovat mladého muže