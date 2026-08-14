Střelec zlatého gólu opouští Barcelonu. PSG má za Torrese zaplatit přes 1,2 miliardy Kč

20. července v East Rutherfordu přišel na hřiště v 62. minutě, a když se zápas proti Argentině přehoupl do prodloužení, poslal míč do sítě na konečných 1:0. Španělský svaz ho označil za nejlepšího hráče finále. O tři týdny později mu trenér Hansi Flick dal v Barceloně volno z tréninku, aby mohl dotáhnout přestup do Paříže. Kontrast je ostrý: čerstvý hrdina šampionátu balí věci ne proto, že by ho klub nechtěl, ale proto, že se potkaly finance, načasování a tržní příležitost.
Od odmítnutých 40 milionů k miliardě a čtvrt
PSG přišlo s první nabídkou kolem 40 milionů eur. Barcelona řekla ne. Podle Cadena SER se jednání posunula k rámci 55 milionů eur, EL PAÍS pracuje s číslem kolem 50 milionů. Při kurzu ECB 24,156 Kč za euro to znamená zhruba 1,21 až 1,33 miliardy korun, titulkové „přes 1,2 miliardy“ sedí už při nižší variantě.
Důležitý detail: Barcelona Torrese v lednu 2022 koupila z Manchesteru City za 55 milionů eur plus 10 milionů v bonusech. Prodej za 50 až 55 milionů tedy účetně vrací původní fixní investici. Sportovně ale bolí víc, než naznačuje tabulka.
K 13. srpnu jde o principiální dohodu, výměna dokumentace probíhá, finální podpisy, zdravotní prohlídka a registrace zatím chybí. Podle médií má jít o pětiletou smlouvu do roku 2031, oficiální potvrzení ale nepřišlo ani z jednoho klubu.
Proč Barcelona pouští hráče, kterého sama označila za klíčového
Když Ferran v dubnu odehrál dvoustý zápas za Barcelonu, klub ho popsal jako „zásadního člena kádru“. K závěru barcelonské kapitoly měl 207 zápasů a 65 gólů. V sezoně 2025/26 nastřílel ve všech soutěžích 21 branek, víc než Lewandowski se svými 19. Nebyl náhradník. Byl spolunositel gólové produkce.
Jenže pod povrchem se hromadily tři faktory:
- Finanční fair play. Barça chtěla řešit prodloužení Ferranova kontraktu až od září, aby nenarušila účetní limity. Jenže do té doby se otevřelo přestupové okno a PSG zaklepalo.
- Skrytý doplatek. Prodloužení smlouvy by aktivovalo klauzuli, podle níž by Barcelona musela doplatit Manchesteru City dalších 7 až 8 milionů eur. Další miliony navíc v situaci, kdy klub šetří každé euro.
- Přestavba útoku. Lewandowski po čtyřech sezonách odešel, Rashfordovo hostování skončilo v červnu. Místo nich přišli Anthony Gordon a Karim Adeyemi. Flickův útok se přeskupuje a Ferranovy minuty měl kdo rozdělit.
Výsledek? Klub neprodává z nedůvěry, ale z pragmatismu. Padesát milionů eur na účtu a uvolněný mzdový prostor váží víc než univerzální pojistka na křídle i v hrotu.
Co Torres přinese Paříži, a co tam najde
Hlavním zastáncem přestupu je podle EL PAÍS trenér Luis Enrique, který Torrese vedl u španělské reprezentace. PSG po odchodu Gonçala Ramose do AC Milán skutečně potřebuje doplnit útočnou rotaci. Ferran zapadá profilově: umí levé i pravé křídlo, zvládne hrot, a právě tahle flexibilita ho odlišuje od specialistů.
Konkurence v pařížském útoku ale zůstane tvrdá. Na soupisce figurují Kvaracchelia, Dembélé, Doué i Barcola. Torres nepřichází jako nová superhvězda, spíš jako takticky variabilní článek pro různé zápasové scénáře. Jestli se prosadí do základu, rozhodne až sezona, ne jméno na smlouvě.
Pokud se administrativa uzavře v nejbližších dnech, první šance na debut by mohla přijít 16. srpna v Trophée des Champions proti Lens, případně o týden později v úvodním kole Ligue 1 proti Rennes.
Kde to čeští fanoušci uvidí
Francouzská liga běží na platformě Oneplay a kanálech Nova Sport. Pokud PSG postoupí do vyřazovací fáze Ligy mistrů, a jako účastník ligové fáze 2026/27 k tomu má blízko, evropské zápasy vysílá v Česku TV Nova.
Za zmínku stojí i finanční rozměr celé operace z pohledu trhu. Ferranovu tržní hodnotu databáze Soccerway odhaduje na 49,6 milionu eur, smlouva s Barcelonou běží do června 2027. Prodej za 50 milionů je tedy přesně na úrovni tržní ceny; za 55 milionů lehce nad ní. U hráče s posledním rokem kontraktu to není výprodej. Je to pro Barcelonu překvapivě silný obchod.
Ferran Torres odchází z Camp Nou se 65 góly, ligovým titulem a zlatým gólem z finále mistrovství světa v kapse. Barcelona dostane zpátky peníze, které před čtyřmi lety investovala. Otázka, kdo na tom vydělal víc, se zodpoví až v květnu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle