Bylo to v desáté minutě sobotního zápasu na London Stadium. Jarrod Bowen, kapitán a tvář West Hamu, se chytil za pravý kotník a odkulhal ze hřiště. Páska tak putovala k hráči, který na start v základní sestavě čekal od 9. října. Souček ji nosil zbytek utkání a West Ham v něm 28. listopadu 2026 porazil Stoke City 1:0. Šlo o duel 18. kola EFL Championship, tedy druhé anglické ligy, kam londýnský klub v létě sestoupil. Výsledek ukončil šestizápasovou sérii bez výhry a nový trenér Scott Parker se dočkal prvního vítězství. Pro Součka k tomu přibyla statistika, jakou dosud nikdo v klubu neměl: má jít o prvního hráče West Hamu, který vedl tým jako kapitán pod pěti různými trenéry.
Deset minut a páska na rukávu
Parker do sestavy proti Stoke sáhl razantně. Podle klubového webu udělal sedm změn a jednou z nich byl právě Souček, který dostal teprve druhý start v sezoně. Na papíře měl hrát roli zkušené pojistky ve středu pole vedle kapitána Bowena. Ten ale vydržel na trávníku jen deset minut.
V tu chvíli se zápas, a s ním i Součkův večer, otočil. West Ham ztratil nejlepšího hráče a soupeř přijel s pěti ligovými výhrami v řadě. Tým bez vítězství od začátku listopadu potřeboval někoho, kdo ho na hřišti podrží. Souček je v klubu od roku 2020, zažil evropský triumf i sestup a dlouho nosil pásku české reprezentace. Velení tak převzal hráč, jehož autoritu nikdo v kabině zpochybňovat nemusel.
Bowen podle Parkera odcházel preventivně v ochranné botě a čeká ho vyšetření. Server Claret & Hugh doplnil, že stadion opouštěl o berlích. Diagnóza zatím chybí a West Ham na ni čeká.
Gól dal Mavropanos, zápas držel Souček
Rozhodující moment přišel v 71. minutě. Arne Engels zahrál rohový kop, Konstantinos Mavropanos si naskočil a hlavou poslal West Ham do vedení. Další gól už nepadl, jak popisuje reportáž
Sky Sports.
Souček nevstřelil gól ani na gól nepřihrál. Jeho podíl na výhře se v zápise utkání hledá hůř, na hřišti ale byl vidět. V první půli šel dopředu při standardní situaci a hlavičkou prověřil brankáře Viktora Johanssona, který míč chytil. Na druhé straně hlavou odvrátil nebezpečný centr ve chvíli, kdy se Stoke tlačilo k šanci. Mezitím organizoval zálohu, která po Bowenově odchodu musela fungovat bez svého nejkreativnějšího hráče.
Takový výkon do statistik nepronikne, trenéři si ho ale pamatují. Podle nás je na něm vidět, proč Souček zůstává v kabině West Hamu důležitý, i když poslední týdny trávil hlavně na lavičce. Ve chvíli krize nebyla otázka, kdo převezme odpovědnost.
Výhra má i přímý dopad na tabulku. West Ham se po 18 kolech posunul na deváté místo s 27 body a skóre 39:25. K postupovým pozicím má stále daleko, po sérii neúspěchů se ale znovu přiblížil skupině, která bude bojovat o baráž.
Pět trenérů, jedna páska
Statistika, která se po zápase objevila, je úzká, přesto pro Součka výmluvná. West Ham podle ní vedl jako kapitán pod Davidem Moyesem, Julenem Lopeteguim, Grahamem Potterem, Nunem Espíritem Santem a nyní Scottem Parkerem. Pět trenérů má být v klubové historii nový rekord. Dosavadní maximum se připisovalo Marku Nobleovi, klubové legendě, která s páskou zažila čtyři trenéry. Oficiální potvrzení od klubu nebo statistických databází zatím chybí, samotné trenérské éry ale sedí.
Trenér Období ve West Hamu Pro kontext David Moyes dvě angažmá, do roku 2024 262 zápasů, vítězství v Evropské konferenční lize 2023 Julen Lopetegui 2024 až 8. ledna 2025 22 zápasů, bilance 7 výher, 5 remíz, 10 proher Graham Potter od 9. ledna 2025 odvolán po slabém startu další sezony Nuno Espírito Santo od 27. září 2025 nahrazen v listopadu 2026 Scott Parker od 4. listopadu 2026 výhra nad Stoke je jeho první
Rekord nemá váhu gólů nebo trofejí. Je to statistika přežití a důvěry. Trenéři ve West Hamu se v posledních dvou letech střídali rychle a každý přicházel s vlastní představou o sestavě. Souček se přesto pokaždé ocitl mezi hráči, kterým nový kouč svěřil velení. To o něm podle nás vypovídá víc než jakékoli číslo z jednoho zápasu.
Pikantní je i český kontrast. V reprezentaci o kapitánskou pásku přišel a v rozhovoru pro
Seznam Zprávy přiznal, že po neúspěšném mistrovství světa zvažoval reprezentační konec. V Londýně teď pásku znovu nosil. Padesát dní čekání po zraněném kotníku
Cesta ke Stoke začala 25. června 2026 v zápase Česka s Mexikem na mistrovství světa. Souček si v něm poranil kotník, potrhané vazy znamenaly berle přes léto a konec všech plánů na přípravu. West Hamu chyběl na letním soustředění i v úvodu sezony Championship. Sám později říkal, že kotník ještě občas ztuhne, ale drží.
Do základní sestavy se vrátil 9. října proti QPR, jak uvádí jeho profil na
webu West Hamu. O čtyři dny později, 13. října, podepsal novou smlouvu do léta 2028. Klub tím dal jasně najevo, že s ním i po zranění a sestupu počítá.
Pak ale přišlo dlouhé čekání. Mezi startem proti QPR a sobotním zápasem se Stoke uběhlo zhruba padesát dní, během nichž Souček do základní sestavy nepronikl. Česká analýza serveru FotbalPortal upozorňovala na jeho omezenou minutáž a na to, že bez pravidelných minut v klubu bude těžké hrát výraznou roli v reprezentaci v březnu. Odepsaný nebyl, smlouva mluví jasně. Jeho pozice v základu ale byla výrazně slabší než v dřívějších sezonách.
Sheffield, Bowenův kotník a nabídka z Premier League
Další zkouška přijde rychle. West Ham hraje v pátek 4. prosince od 21:00 na hřišti Sheffieldu United na Bramall Lane. V Británii zápas vysílá Sky Sports. Jestli Souček znovu nastoupí v základu, oznámí Parker až před utkáním. Jeho šance po sobotě ale rostou, zvlášť pokud Bowen nebude k dispozici. V takovém případě je Souček podle nás nejpřirozenějším kandidátem i na pásku.
Do toho se přidává transferová spekulace. Server Claret & Hugh, jehož zprávu převzal The West Ham Way, tvrdí, že Souček má na stole lednovou nabídku od nejmenovaného klubu Premier League a že zájem projevily ještě další dva prvoligové týmy. Informace měla přijít od jednoho z hráčového zástupců. Kluby ani částku server nejmenuje a West Ham situaci nekomentoval a na dotazy redakce SportyŽivě.cz zatím nereagoval.
Pokud by se Souček do sestavy vrátil natrvalo, ztratí podobné úvahy na naléhavosti. Pokud by naopak po Bowenově uzdravení znovu skončil na lavičce, dá se čekat, že zájem z nejvyšší soutěže bude sílit. Smlouva do roku 2028 dává klubu silnou pozici. O minutách ale rozhoduje Parker, a ne papír.
Souček strávil podzim tím, že čekal, trénoval a seděl na lavičce, zatímco jeho tým ztrácel body. Pak stačilo deset minut a zraněný kotník někoho jiného a byl to znovu on, kdo na hřišti mával rukama a stavěl spoluhráče. Kapitánem se v sobotu stal oficiálně, v kabině ho ale za kapitána zjevně brali celou dobu.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl