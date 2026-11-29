Uběhla sotva minuta sobotního zápasu 14. kola nizozemské ligy, když se Mathis Suray z Go Ahead Eagles dostal k zakončení. Kovář jeho pokus zneškodnil a tím určil tón celého večera na Philips Stadionu. PSV nakonec vyhrálo 4:0 a upevnilo si první místo v tabulce. Kdo ale viděl jen výsledek, přišel o podstatu. Hosté z Deventeru podle NOS trefili bránu desetkrát, zatímco domácí sedmkrát. Že se výsledek nezlomil, je především zásluha českého gólmana. Kovář byl vyhlášen mužem zápasu, trenér Peter Bosz mluvil o téměř nemožných zákrocích a spoluhráč Ruben van Bommel o výkonu, který si zaslouží kompliment. Podle nás jde o učebnicový příklad toho, že i výhra 4:0 může být brankářský zápas.
Deset zákroků, které skóre zakrývá
Čísla z utkání 28. listopadu 2026 vyprávějí jiný příběh než výsledková tabule. Kovář zaznamenal deset zákroků. Podle statistik firmy Opta, které citoval
NOS ve svém liveblogu, jde o druhý nejvyšší počet zákroků brankáře PSV v jednom ligovém utkání od sezony 2010/11, kdy se tato data začala sbírat. Víc stihl jen Yvon Mvogo, který 15. května 2022 proti PEC Zwolle zasáhl jedenáctkrát.
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Sám Kovář po zápase přiznal, že si nevybavuje utkání, ve kterém by měl tolik práce. V rozhovoru pro ESPN pak nešetřil ani vlastní tým. Množství střel, které Go Ahead dostal na branku, podle něj ukazuje problém, který musí PSV řešit.
Zápas navíc přišel v citlivé chvíli. PSV šlo do ligového utkání po debaklu 1:5 s Realem Madrid v Lize mistrů a domácí obrana se proti Go Ahead rozhodně nechovala jako zeď. Oficiální web hostů po zápase psal, že si tým vytvořil dost šancí na gól, jenže všechny skončily u Kováře.
Čtyři momenty, kdy se mohl zápas otočit
PSV se prosadilo až po půlhodině a s notnou dávkou štěstí. Pokus Filipa Kostiće tečoval Weijenberg a také druhý gól, který vstřelil Ruben van Bommel, skončil v síti po teči obránce. U trefy na 2:0 navíc NOS zprvu řešil, zda Boszovo rychlé podání míče při autu neměl rozhodčí potrestat nepřímým volným kopem. Po dotazu u nizozemského fotbalového svazu KNVB ale vyšlo najevo, že trenér pravidla neporušil.
Pak začala Kovářova směna. Mezi jeho největší zákroky patřily tyto:
1. minuta: pokus Mathise Suraye, první varování a první zákrok večera. Krátce po přestávce: série šancí Victora Edvardsena, Mortena Tengstedta a znovu Suraye, kterou Kovář ustál za stavu 2:0. 70. minuta: zákrok proti střídajícímu Eriku Flatakerovi, který sám Kovář označil za svůj nejlepší. 78. minuta: hlavička Victora Edvardsena, kterou gólman vytáhl v době, kdy hosté stále věřili ve zvrat.
Zdroje nepopisují všechny čtyři momenty stejně podrobně. NOS a FCUpdate některé šance shrnují hromadně a podle FCUpdate měl Flataker v závěru ještě dvě velmi dobré možnosti. Shodují se ale v tom podstatném. Za stavu 2:0 měl Go Ahead tři až čtyři obrovské šance vrátit se do zápasu. Neproměnil ani jednu.
Teprve potom PSV zápas dorazilo. Van Bommel přidal svou druhou branku, skóre uzavřel Kiliann Sildillia. V 81. minutě se po zranění vrátil Sam Lammers a hned se podílel na šanci Guuse Tila. To už ale bylo dávno rozhodnuto.
„Kdyby bylo 2:1, chtěl bych to vidět“
Úsek mezi 46. a 78. minutou rozhodl celý večer. A Bosz to po zápase řekl naplno. Podle tiskové konference zveřejněné na oficiálním webu
PSV Kovář tým udržel ve hře a hlavně ve druhém poločase předvedl několik téměř nemožných zákroků. Regionální stanice Omroep Brabant pak citovala jeho větu, která shrnuje celý zápas: kdyby bylo 2:1, chtěl by vidět, jak by to dopadlo.
V tom je jádro Kovářova výkonu. Nerozhodl o čtyřech gólech PSV, rozhodl o tom, že se zápas nezlomil na 2:1. Kontaktní gól by podle nás změnil psychologii utkání a donutil tým, který týden předtím inkasoval pět branek od Realu, hrát poslední půlhodinu ve strachu.
Bosz ovšem nepřidal jen pochvalu. Připomněl, že Kovář podobné zápasy předváděl i dřív, ale občas přišel moment, kdy si trenér na lavičce říkal: „Co to teď dělá?“ Narážel na kolísání formy, které českého brankáře v Eindhovenu provázelo. Kovář výtku nepopíral. Souhlasil, že potřeboval být stálejší, a dodal, že má pocit, že se v tom zlepšuje. Sobotní večer je pro to zatím nejsilnějším argumentem.
Chvála přišla i z kabiny. Van Bommel, autor dvou gólů, po zápase řekl, že Kovář byl opravdu dobrý a zaslouží si kompliment. Bosz ho vyzdvihl i jako člověka: pozitivního týmového hráče, který do mužstva zapadá.
Spider-Man v brance
Pak tu byla věc, která v Nizozemsku vyvolala skoro větší debatu než zákroky samotné. Kovář nenastoupil v obvyklé zelené ani růžové brankářské variantě, ale v oranžovo-černém kompletu s výrazným vzorem. Internet ho rychle překřtil na „spidermanovský dres“ a podle
Omroep Brabant se stal tématem dne.
Za změnou nestála módní odvaha, ale pravidla. Go Ahead Eagles přijeli v zeleném venkovním dresu, takže zelená varianta PSV by s nimi kolidovala. O barvě podle Kováře rozhodli činovníci utkání a volba padla na oranžovo-černou alternativu.
Na sociálních sítích se sešla kritika, posměch i přirovnání k pavoučímu hrdinovi. Kovář to bral s humorem. Po zápase prohlásil, že je to teď jeho oblíbený dres a že by v něm klidně chytal dál, pokud to půjde. O tom ale nerozhoduje on. Otázka na dres zazněla dokonce i na Boszově tiskové konferenci, kde trenér místo módních hodnocení raději mluvil o Kovářově povaze.
Co výhra znamená pro PSV i pro Kováře
V tabulce měla sobotní výhra jasnou váhu. PSV má po 14 zápasech 32 bodů a skóre +32. Druhý Ajax má 28 bodů, ovšem s jedním zápasem k dobru. Za ním následují Twente s 27, AZ s 26 a Feyenoord s 25 body.
Kovář je v brance PSV jasnou jedničkou a v této sezoně odchytal všech 14 ligových zápasů. Databáze Statz před sobotou evidovala 39 zákroků a dvě čistá konta. Podle našeho dopočtu má teď kolem 49 zákroků a tři nuly. V tabulce čistých kont tak dotahuje špičku, kterou před tímto kolem vedl Bernt Klaverboer z Heerenveenu s pěti nulami před Tjarkem Ernstem se čtyřmi.
Pro českou reprezentaci je to silný signál, i když ne automatická vstupenka do branky. V listopadové nominaci byli vedle Kováře také Lukáš Horníček a Antonín Kinský. Pravidelné chytání v klubu, který vede nizozemskou ligu a hraje Ligu mistrů, a schopnost podržet tým pod tlakem jsou ale argumenty, které se v konkurenci těžko přehlížejí.
Další zkouška přijde rychle. V sobotu 5. prosince ve 20:00 hraje PSV na hřišti čtvrtého AZ a ve středu 9. prosince hostí v Lize mistrů Atlético Madrid. Nizozemskou ligu v Česku podle oficiálního seznamu vysílatelů soutěže vysílá Arena TV, konkrétní přenos je ale lepší ověřit v programu operátora.
Proti Atléticu bude mít Kovář nejspíš víc práce než kdy dřív. Jestli u toho bude mít na sobě oranžovo-černou pavučinu, rozhodne barva dresu soupeře.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl