Bylo 28. listopadu 2026 a nový trenér Sparty na otázky novinářů nečekal. Hned na začátku tiskové konference si vzal slovo a řekl, že bude nejlepší začít tím, o čem se v posledních dnech hodně mluvilo. Pak bez obalu popsal, co se stalo v Izraeli. Podle
Českých novin přiznal, že byl na taxikářku „verbálně hrubý“, stydí se za to a ztrapnil sebe i svou rodinu. Dodal, že byl zaslouženě potrestán, bere celou věc jako životní lekci a slibuje, že se nic podobného nebude opakovat. Ta slova zazněla den před jeho prvním zápasem na lavičce. Za nimi stojí sedm měsíců, během kterých jednapadesátiletý Nor přišel o místo v jednom z nejbohatších izraelských klubů, prošel policejním výslechem a čekal na rozhodnutí prokuratury. Noc v Tel Avivu
Podle izraelských médií se incident odehrál během jízdy taxíkem po noci strávené ve městě. Média ho datují do časných hodin čtvrtka těsně předtím, než kauza začátkem května vyplula na povrch. Podle kalendáře jde nejspíš o noc z 29. na 30. dubna. Přesný čas ani trasu zdroje neuvádějí.
Taxikářka podala stížnost, podle níž jí Deila během jízdy nebo po příjezdu do cíle adresoval sexuálně laděné poznámky. Televize N12 uvedla, že byl opilý. Server Ynet citoval verzi řidičky, podle které se jí ptal, zda může jízdu zaplatit sexem místo peněz.
Nešlo jen o věc mezi klubem a trenérem. Podle deníku The Jerusalem Post policie po stížnosti vyslýchala „padesátiletého cizince žijícího v Izraeli“ a propustila ho s omezujícími podmínkami. Ynet doplnil, že výslech proběhl na stanici Lev Tel Aviv a mezi podmínkami byl i zákaz přibližovat se k oznamovatelce.
Deila tehdy v prvním vyjádření uvedl, že si podrobnosti nepamatuje, protože toho večera vypil příliš mnoho. Zároveň se omluvil: pokud řidičku svými slovy urazil, omlouvá se jí, klubu i fanouškům. Alkohol jako vysvětlení, omluva jako závěr. Na Letné o půl roku později už alkohol nezmínil a mluvil hlavně o studu.
Od jmenování po uzavření případu
Izraelské angažmá trvalo něco přes tři měsíce. Maccabi Tel Aviv Deilu představilo 31. ledna 2026 se smlouvou jen do konce sezony. S sebou přivedl asistenty Kennyho Millera a Kennetha Dokkena.
Datum Co se stalo 31. ledna 2026 Maccabi Tel Aviv jmenuje Deilu hlavním trenérem do konce sezony přelom dubna a května 2026 incident v taxíku, stížnost řidičky, policejní výslech 3. a 4. května 2026 kauza se dostává do izraelských médií 4. května 2026 Maccabi oznamuje Deilovu okamžitou pauzu „z osobních důvodů“ říjen 2026 prokuratura podle médií uzavírá případ bez obvinění 27. listopadu 2026 Sparta oznamuje Deilu jako nového hlavního trenéra 28. listopadu 2026 první tisková konference, omluva 29. listopadu 2026 první zápas, venku ve Zlíně
Oficiální formulace Maccabi a to, co psala média, se rozcházejí.
Prohlášení Maccabi Tel Aviv ze 4. května mluví jen o vzájemné dohodě na okamžité pauze z osobních důvodů. Taxikářku ani vyšetřování nezmiňuje. Tým dočasně převzal asistent Miller. Izraelská média ale krok přímo spojila s policejním vyšetřováním a psala, že se Deila do funkce už fakticky nevrátí. A skutečně se nevrátil.
Komentátor N12 tehdy klubu vyčítal mlžení. Podle něj Maccabi v dřívějších kauzách postupovalo tvrději. Jde o komentář jednoho média, ne o právní srovnání, ukazuje ale, jak formulaci „osobní důvody“ vnímala část izraelské veřejnosti.
Rozhodující zlom přišel v říjnu. Podle serveru Walla i ČTK izraelská prokuratura případ uzavřela a Deila nebyl obviněn. Izraelská média věc popisovala jako jednání „na hraně trestnosti“. Úřední dokument prokuratury veřejně dostupný není. Jak se k uzavření případu staví samotná taxikářka, zdroje neuvádějí. Dohledatelná je jen její původní výpověď z května.
Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat informace přímo z bývalého klubu norského kouče, ale zástupci Maccabi na ně zatím nereagovali.
Proč Sparta neucukla
Sportovní ředitel Tomáš Sivok na tiskové konferenci přiznal, že izraelská kauza patřila k prvním tématům jednání. Sparta si ji podle něj prověřovala přes právníky i kontakty v Izraeli. Pokračování rozhovorů ale kauza nezablokovala. Žádné zvláštní podmínky nebo omezení ve smlouvě klub veřejně neoznámil. Zveřejnil jen to, že Deila podepsal víceletý kontrakt.
Kontext rozhodnutí je klíčový. Sparta prochází jedním z nejbouřlivějších podzimů posledních let. Tomáš Rosický po téměř osmi letech skončil ve funkci sportovního ředitele a nahradil ho právě Sivok, který jako svou okamžitou prioritu označil výběr nového trenéra. Brian Priske musel odejít po mimořádném jednání představenstva: Sparta po patnácti kolech Chance Ligy ztrácela na Slavii třináct bodů a pět soutěžních zápasů v řadě nevyhrála.
V takové situaci klub nehledal projekt na roky, ale trenéra, který tým rychle srovná. Deila nabízí životopis, jaký se na trhu volných trenérů nevidí často. Šest trofejí ze tří zemí: se Strømsgodsetem v Norsku, s Celticem ve Skotsku a s New York City FC v zámořské MLS. Podle Walla vybírala Sparta ze čtyř kandidátů. Deila si před jednáním rozebral tři zápasy týmu a podle Sivoka v nich našel stejné problémy jako vedení.
Ze sportovního pohledu to dává smysl. Z toho reputačního jde podle nás o vědomou sázku. Sparta neangažovala jen trenéra s trofejemi, ale i příběh, který bude Deilu provázet při každém zaváhání. Právní rovina je uzavřená. Ta veřejná ne.
Letná se dívá dvakrát
České reakce na sebe nenechaly čekat. Média kauzu otevřela hned po oznámení příchodu, ještě před tiskovou konferencí. TN.cz zmapovalo převážně skeptické reakce fanoušků na sociálních sítích: pochyby o trenérově kariéře, o jeho chování mimo hřiště i výzvy, ať si přízeň teprve zaslouží výsledky. Část fanoušků naopak volala po zklidnění a po čase pro nového trenéra. Jde o náladu na sítích, ne o reprezentativní vzorek, i tak ale ukazuje, z jaké výchozí pozice Deila na Letnou přichází.
Proto podle nás začal tiskovou konferenci právě omluvou. Kdyby téma odsunul, otevřel by ho za něj někdo jiný a on by se jen bránil. Takhle ho pojmenoval sám, vlastními slovy a s jasným přiznáním viny. Krizová komunikace jako z učebnice. Jenže omluva funguje jen jednou.
Zbytek vystoupení patřil fotbalu. Podle iDNES.cz Deila nechce Spartě hned vnutit úplně nový styl. Chce zlepšit hru křídel a otevírání prostoru v poslední třetině, posunout blok výš a napadat blíž k soupeřově bráně. V obraně mluvil o nutnosti lépe zavírat střed hřiště. Na otázku, zda umí stmelit kabinu, odpověděl obecně: kultura, rozvoj hráčů, energie a důvěra v to, co trenér po týmu chce.
Do Prahy s ním znovu přišel asistent Kenneth Dokken, jeden z lidí, kteří u Deily byli i v Tel Avivu. Jak na nového trenéra reaguje kabina nebo sponzoři, zatím veřejně známo není. Dá se ale čekat, že první týdny budou citlivé na všechno, co se odehraje mimo trávník. Dobrý start může izraelskou kapitolu postupně utlumit. Další mimosportovní problém by ji naopak vrátil během hodin, tentokrát s mnohem menší trpělivostí.
V Maccabi měl Deila smlouvu na pár měsíců a skončil po třech. Ve Spartě má smlouvu na několik let a ztrátu třinácti bodů na Slavii. Trofeje mu na Letné zajistily úvodní kredit, udržet ho bude muset tím, jak se zachová po prohraném zápase i mimo hřiště.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl