Český hokejový hrdina Jecho řeší vážný problém. Podobně jako Vrána absolvuje asistenční program

Zpráva přišla bez varování. Ještě 8. září figuroval zlínský odchovanec na oficiální soupisce Blues pro přípravný zápas proti Chicagu, na širším seznamu hráčů pro hlavní kemp i na papíře jako jeden z nejsledovanějších českých prospektů mířících do své první profesionální sezony v zámoří. O tři dny později vydala liga a hráčská asociace společné prohlášení: Jecho vstupuje do Player Assistance Program a je mimo tým na dobu neurčitou. Žádný důvod. Žádné upřesnění. Jen formulace, že se vrátí, až ho administrátoři programu pustí zpět k soutěžnímu bruslení.
Co program znamená, a co ne
Společný asistenční program NHL a NHLPA funguje od roku 1996 a pokrývá široké spektrum témat: duševní zdraví, úzkosti, závislosti, zneužívání návykových látek. Liga ani asociace nikdy nezveřejňují konkrétní důvod vstupu hráče do programu. Pravidlo je prosté: hráč je mimo klub, dokud ho administrátoři programu neprohlásí za připraveného k návratu. Rozhodnutí není v rukou trenéra ani generálního manažera.
U Jecha tedy veřejně nevíme, co přesně řeší. Víme jen, že to bylo dost závažné na to, aby opustil tým den před rookie kempem, který měl být jeho vstupní branou do profesionálního hokeje.
Načasování, které bolí nejvíc
Právě načasování dělá z Jechova případu sportovně mimořádně citlivou záležitost. Rookie kemp Blues běžel od 12. do 15. září, hlavní přípravný kemp startoval 17. září, první přípravné zápasy 19. září a základní část sezony 2026/27 pro St. Louis začíná 2. října. Jecho měl podle dostupných informací zamířit do Springfieldu, farmářského týmu Blues v AHL, a poprvé si vyzkoušet profesionální provoz.
Tříletý nováčkovský kontrakt podepsal už 25. března 2025. Protože mu v době podpisu ještě nebylo dvacet a hrál juniorskou WHL, smlouva podle standardních pravidel „klouzala“, její běh se fakticky odkládal na první profesionální sezonu. Ta měla být právě tahle. Místo toho Jecho vypadl z rozjezdu na neurčito a každý den mimo led je dnem ztraceného vývojového času ve chvíli, kdy měl poprvé naskočit do dospělého hokeje.
Vránův precedent: osm týdnů a návrat
Srovnání s Jakubem Vránou se nabízí nejen kvůli české stopě, ale i kvůli mechanismu. Vrána vstoupil do stejného programu 19. října 2022 jako hráč Detroitu. 16. prosince téhož roku, po zhruba osmi týdnech, byl vrácen do aktivního stavu a přešel do fáze následné péče. Během celé absence mu dál běžela mzda. Ani on veřejně nerozebíral přesný důvod; mluvil jen o „osobních důvodech“.
Jechova situace se ale liší v jednom zásadním bodě. Vrána byl v době vstupu do programu zavedený hráč NHL s odehranými stovkami zápasů. Jecho ještě neodehrál jediný profesionální duel. Nejde o návrat do rozjetého stroje, jde o to, jestli se do něj vůbec dostane včas.
Blues to zažívají podruhé za rok
Pro organizaci St. Louis není Jechův případ první. Přesně před rokem, 10. září 2025, vstoupil do téhož programu jiný prospekt Blues, Zach Dean. 1. ledna 2026 ho administrátoři programu pustili zpět. Necelé čtyři měsíce od vstupu do programu po návrat. Podobně brankář Connor Ingram, který dostal zelenou v srpnu 2025.
Oba případy ukazují, že program nemusí znamenat konec kariéry. Ale ukazují taky něco jiného: délka absence je nepředvídatelná a plně v rukou lidí mimo hokejové struktury.
Co to znamená pro Jechovu budoucnost
Bez herní praxe klesají i jeho reprezentační vyhlídky. Ve dvaceti je za juniorským cyklem a relevantní by byl až pro širší seniorský výběr, k čemuž potřebuje minuty v profesionální soutěži. Smlouva mu podle všeho zůstává: veřejně žádná informace o jejím zrušení nepadla a standardní pravidla pro nováčkovské kontrakty automatické ukončení kvůli vstupu do programu nepředpokládají.
Jecho teď řeší něco důležitějšího než hokej. Až ho program pustí, bude mít šanci dohnat, co zameškal. Otázka je, kolik času to zabere, a jak moc se mezitím posune konkurence na soupisce Blues.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek