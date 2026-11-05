Ani vlastní vrata nedávají řidičům právo parkovat kdekoliv. Před domem je může překvapit pravidlo, které většina přehlíží

Majitelé rodinných domů často využívají prostor před vraty k parkování druhého automobilu nebo krátkodobému odstavení vozu. Především v ulicích s nedostatkem parkovacích míst tak mohou považovat vlastní vjezd za místo, které nikomu jinému nepřekáží. Jenže vlastnictví domu ani garáže automaticky neznamená právo parkovat na přilehlé komunikaci. Zákon č. 361/2000 Sb. totiž zakazuje zastavení i stání před vjezdem na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo ni. Typickým příkladem může být právě příjezdová cesta ze soukromého pozemku nebo garáže. Rozhodující přitom není pouze to, komu vrata patří, ale také charakter komunikace a přesné umístění automobilu.
Zákaz platí i bez dopravní značky
Podstatné pravidlo obsahuje § 27 odst. 1 písm. n) zákona o silničním provozu. Podle něj řidič nesmí zastavit ani stát před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty či z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. Zákaz vyplývá přímo ze zákona, a proto nemusí být na konkrétním místě vyznačen dopravní značkou. Stejně tak nehraje rozhodující roli skutečnost, že řidič vlastní nemovitost, k níž vjezd vede. Ani souhlas vlastníka totiž sám o sobě neruší pravidla silničního provozu. Řidič se proto nemůže automaticky hájit argumentem, že svým vozidlem blokoval pouze vlastní garáž.
Důležité je také rozlišovat mezi zastavením a stáním. Zastavením se podle zákona rozumí uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou například k okamžitému nastoupení nebo vystoupení osob či naložení nákladu. Stání představuje delší odstavení vozidla, které už těmto podmínkám neodpovídá. Uvedené ustanovení však zakazuje obě situace. Ani krátké odstavení automobilu před vjezdem tedy nemusí být přípustné. Samotná skutečnost, že řidič zůstává ve vozidle nebo má zapnutá výstražná světla, mu výjimku nezajišťuje.
Pokuta může dosáhnout až 10 tisíc korun
Výše sankce závisí především na okolnostech konkrétního přestupku. Pokud řidič poruší zákaz zastavení nebo stání, aniž by současně vytvořil překážku provozu, může být jeho jednání posouzeno podle § 125c odst. 1 písm. k). V takovém případě hrozí ve správním řízení pokuta od 2 000 do 5 000 korun. Příkazem na místě lze uložit pokutu do 1 500 korun. Přestupek mohou na místě řešit policisté nebo strážníci obecní policie. Pokud se věc nevyřídí na místě, zabývá se jí příslušný správní orgán.
Podstatně přísnější postih přichází v úvahu tehdy, pokud řidič porušením zákazu současně způsobí překážku provozu na pozemní komunikaci. Takové jednání upravuje § 125c odst. 1 písm. f) bod 17. Ve správním řízení za něj hrozí pokuta od 4 000 do 10 000 korun, zatímco příkazem na místě činí sankce 2 500 až 3 500 korun. Pro použití této přísnější skutkové podstaty však nestačí samotné porušení zákazu parkování. Musí být splněna také podmínka vzniku překážky provozu. Každý automobil odstavený před vraty proto automaticky neznamená pokutu v nejvyšší uvedené sazbě.
Rozhoduje také hranice soukromého pozemku
Odlišná situace může nastat, pokud automobil stojí celý na soukromém pozemku, například na příjezdové cestě za hranicí veřejné komunikace. V takovém případě nelze bez dalšího tvrdit, že řidič porušil zákaz stání před vjezdem. Záleží na tom, zda se dané místo právně považuje za pozemní komunikaci a zda vozidlo skutečně zasahuje do prostoru, na který se příslušná pravidla vztahují. Samotné vlastnictví pozemku přitom nemusí být rozhodující, protože také některé soukromé komunikace mohou podléhat pravidlům silničního provozu. Význam může mít i skutečnost, zda automobil zasahuje do chodníku nebo omezuje průjezd ostatních vozidel. Posouzení proto musí vycházet ze skutečných poměrů na místě.
Dalším možným důsledkem nesprávného parkování je odstranění automobilu. Pokud vozidlo představuje překážku provozu, zákon ukládá jejímu původci povinnost ji neprodleně odstranit. Jestliže tak neučiní, může za zákonem stanovených podmínek následovat odstranění překážky na jeho náklady. Nejde však o automatický následek každého stání před garážovými vraty. Rozhodující je zejména to, zda vozidlo skutečně vytváří překážku provozu. Řidičům se proto vyplatí ověřit si nejen vlastnickou hranici pozemku, ale také pravidla platná pro přilehlou komunikaci.
Zdroje: mze.gov.cz