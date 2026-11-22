Evropa si nemůže dovolit hrady z písku
Evropský obranný průmysl je podle europoslance Jana Farského roztříštěný natolik, že kontinent platí za vlastní nejistotu. Zatímco Spojené státy používají přibližně 30 typů zbraňových systémů, evropské státy jich provozují až 178. Rozdíly v nákupu a vývoji pak podle něj stojí desítky až stovky miliard eur ročně. Farský chce proto užší koordinaci a společné projekty nejen v rámci evropského pilíře NATO. Evropa by se měla ubránit sama: "Každá velmoc, která toho není schopná, se dříve nebo později stane kořistí,“ říká europoslanec.
Salačův pád zastavil celý závod
Český motocyklový jezdec Filip Salač v osmém kole závodu Moto2 v Portimau položil stroj na bok a tři jezdci za ním se nestačili vyhnout. Karambol se stal v nepřehledném místě za velkým zlomem trati a závod musel být zastaven. Salač se po nehodě těžce zvedal, později ale v boxech ukázal vztyčený palec. Stěžoval si na bolavá záda a kyčel, ačkoli podle svých slov byl „více méně celý“.
Poplach v Kralovci
Ruská Kaliningradská oblast zažila první poplach sirén varujících před vzdušným útokem od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Podle gubernátora se systém spustil kvůli podezřelému objektu mířícímu ze strany Litvy; ta to kategoricky odmítá. Událost ukazuje, jak snadno se bezpečnostní napětí přenáší i do míst, která se jevila jako vzdálená od fronty. V Kaliningradu se přitom nachází základna ruské Baltské flotily.
Lebka na zahradě otevřela dveře ke třicetileté hrůze
Když třináctiletý chlapec v americké Indianě našel za rodinným domem lidskou lebku, jeho otec měl připravené vysvětlení. Údajně šlo o anatomickou kostru jeho zesnulého otce, lékaře, a kosti do lesa prý odnesli mývalové. O dva roky později policie na pozemku objevila tisíce lidských kostí a fragmentů. Vyšetřovatelé dospěli k podezření, že tam mohlo zemřít nejméně 25 lidí; majitel usedlosti Herbert Baumeister mezitím v Kanadě spáchal sebevraždu. Genetické analýzy postupně identifikují další oběti a vyšetřovatelé stále zvažují, zda Baumeister nebyl spojen i se sérií vražd známou jako případ I-70 Strangler.
Turista chtěl pohladit jelena. Jelen měl jiný plán
Na trase k Mořskému oku v polských Tatrách se turista rozhodl, že si s jelenem vytvoří blízký vztah. Zvíře nejprve přiblížil, pak ho chytil za paroží, přetahoval se s ním a podle záběrů ho také udeřil. Správci Tatranského národního parku proto znovu připomínají, že divokou zvěř je třeba nekrmít a nedotýkat se jí. Paroží rozhodně není madlo, a když zvíře reaguje, nejlepší plán je jednoduše ustoupit.
Co už stojí péče o seniory
Reforma péče o seniory teprve vzniká, ale cena pomoci doma už dnes říká hodně. Osm hodin pečovatelské služby měsíčně, tedy zhruba dvě hodiny týdně, vyjde při nejvyšší sazbě na 1 320 korun. Pečovatelka může pomoci s hygienou, jídlem, nákupy, úklidem i běžným chodem domácnosti. Lékařské výkony ale nezajišťuje; za tím stojí zdravotníci. Ministerstvo práce chce do konce roku představit první návrhy reformy, které mají posílit hlavně péči přicházející přímo domů.
Poražený Procházka
Po porážce Jiřího Procházky s Navajo Stirlingem v Kataru se v zahraničním světě smíšených bojových umění ozývají tvrdé hlasy. Novozélandské rány, které v tomto roce českého bojovníka poslaly k zemi, jsou vnímány jako výrazný ústup od jeho dřívější slávy. Experti i média přitom nezapomínají na Procházkovy minulé úspěchy. Otázky ale padají stále nepříjemněji a český bojovník se ocitá pod tlakem, který už netýká jen jediného výsledku. Sportovní kariéra se obvykle nemění jedním okamžikem. Přesto právě takové porážky často rozhodují o tom, jaký obraz o sportovci zůstane veřejnosti v paměti.
Král padělatelů, který věří i bankovkám
Vojtěch Hrdina se proslavil jako jeden z nejznámějších českých padělatelů. Zaměřil se na bankovky i slavné značky a řemeslo postupně předal i svému synovi. Jeho příběh ukazuje, že sbírání nemusí být jen koníček pro skříně plné krabiček. Může být i způsob, jak porozumět historii, designu a hodnotě věcí, které běžně přehlížíme.
Žmolky na svetru nemusí znamenat konec
Žmolky na oblíbeném svetru většina lidí bere jako jasný signál, že je čas ho vyhodit. Někdy ale nejde o špatnou kvalitu, nýbrž o materiál, který se na tření a praní reaguje citlivěji. Rozhodující může být i způsob praní. Nesprávná teplota, agresivní prací program nebo sušení mohou drobné vlákna vytáhnout na povrch a vytvořit právě ty nepříjemné chlupaté kuličky. Před vyhozením proto stojí za to zjistit, co svetr vlastně umí. Někdy stačí změnit péči, jindy pomůže odstranění žmolků — a oblíbený kus může vydržet podstatně déle.
Pět minut, které mohou zachránit suchou zeď
Zimní vlhkost v bytě nemusí být nevyhnutelná. Německý trik s nárazovým větráním slibuje, že vlhkost vyžene ven během pěti minut, a přitom byt příliš nevychladí. Princip je jednoduchý: krátce otevřít okna naproti sobě a vytvořit průvan, který vymění vzduch rychleji než dlouhé větrání jedním oknem. Stěny, nábytek i podlahy přitom nestihnou výrazně vychladnout.
Větrání ale není jen otázka „kdy mám otevřít okno“, ale i toho, který pokoj potřebuje čerstvý vzduch jako první. Ložnice prospívá větrání před spaním, kuchyň po vaření a koupelna po sprše či koupeli. V každé z těchto místností se totiž vlhkost tvoří jinak a v jinou dobu dne. Správně načasované větrání tak může pomoci udržet doma příjemnější klima. Méně vlhkosti znamená nižší riziko plísní, příjemnější prostředí a možná i menší nutnost řešit následky až poté, co se objeví na zdi.
Jedna otázka, 83 milionů diváků
Když se v americké televizi objevila jediná otázka — kdo postřelil J. R. — sledovalo ji 83 milionů Američanů. Šlo o moment, který ukázal, jak moc dokáže televizní zápletka ovládnout veřejnou pozornost. Nešlo jen o sledovanost. Šlo o kulturní okamžik, kdy se celá země ptala na tutéž věc a čekala na odpověď. Dnes by podobný jev pravděpodobně proběhl jinak, ale podstata zůstává. Dobrý příběh dokáže zastavit běžný rytmus dne a donutit lidi, aby se na chvíli dívali stejným směrem.
Na odběr krve nestačí přijít jen nalačno
Připravujete se na odběr krve a máte pocit, že stačí přijít ráno a nic nejíst? Někdy ano, ale výsledky mohou zkreslit i další okolnosti, které si člověk často nevšimne. Na přípravu před odběrem totiž nemá vliv jen jídlo. Důležitá může být i hydratace, fyzická zátěž, spánek nebo užívání léků. Před odběrem proto stojí za to zjistit přesné pokyny pro konkrétní vyšetření. Malý detail může rozhodnout o tom, zda výsledky budou skutečně vypovídat o zdravotním stavu, nebo zda je budete muset opakovat.
Den, ve kterém se střetly sirény, kosti, paroží i otázky o budoucnosti Evropy, připomíná, že svět se nemění jen ve velkých rozhodnutích. Někdy stačí jeden špatný pohyb u jelena, jedno okno otevřené ve správnou chvíli nebo jedna lebka nalezená za domem, aby se příběh otočil úplně jinam.