CENTRUM o páté: Tolerance má své hranice. Vánoční pomoc dětem ukazuje její laskavější tvář, politika i sport tu složitější

Tolerance neznamená, že musíme se vším souhlasit
Mezinárodní den tolerance připadá na 16. listopadu a připomíná, že respekt k odlišnosti neznamená povinnost přijmout každý názor nebo chování. Člověk může s druhým nesouhlasit, a přesto uznávat jeho právo na vlastní rozhodnutí. Stejně tak může mít někoho rád, ale odmítnout jednání, které překračuje jeho hranice. Rozdíl mezi tolerancí, souhlasem a pouhým snášením je důležitý nejen ve společnosti, ale i v partnerských vztazích, rodině nebo práci. Právě tam se totiž ukazuje, že skutečný respekt musí platit na obě strany.
Demonstrace na Letné žádala změny. Babiš už oznámil, že požadavkům nevyhoví
Nedělní demonstrace na pražské Letné se věnovala nezávislosti veřejnoprávních médií a podobě vládnutí. Spolek Milion chvilek požadoval mimo jiné odvolání Tomia Okamury z čela Sněmovny, odebrání ministerstva obrany hnutí SPD a stažení návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Premiér Andrej Babiš ale v pondělí ráno před odletem do Izraele uvedl, že požadavky na odvolání Okamury a změnu obsazení ministerstva obrany zvažovat nebude. Zároveň potvrdil, že vláda chce poplatky zrušit. Rozdílné představy o fungování veřejných institucí tak zůstávají předmětem sporu, ve kterém se zatím prostor pro kompromis neotevírá.
Rusko chce potrestat Kanadu. Hokejisté na mistrovství juniorů nenastoupí
Rozdílný pohled na pravidla a spravedlnost se projevil také v mezinárodním sportu. Mezinárodní hokejová federace IIHF oznámila, že ruská reprezentace do 20 let nebude startovat na juniorském mistrovství světa, přestože Sportovní arbitrážní soud v říjnu nařídil návrat Ruska do mezinárodních soutěží. Důvodem je rozhodnutí kanadské vlády neudělit ruským hráčům víza a neumožnit jim účast ani s již platnými doklady. Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov proto žádá Mezinárodní olympijský výbor o zásah a chce, aby Kanada nesla důsledky včetně možného omezení pořadatelství sportovních akcí. Případ ukazuje, jak obtížné je oddělit sportovní pravidla od politických rozhodnutí.
Polská kontrarozvědka zadržela tři mladé muže. Podezřívá je z přípravy teroristického útoku
Zatímco ve sportu se vede spor o účast na mezinárodních soutěžích, v Polsku řeší mnohem vážnější případ. Kontrarozvědka ABW zadržela tři mladé Poláky napojené na neonacistické prostředí, kteří podle vyšetřovatelů připravovali teroristický útok s použitím podomácku vyrobených výbušnin. O zásahu informovala polská média s odvoláním na ministra pověřeného koordinací tajných služeb. Případ připomíná, že nesnášenlivost a ideologie založené na odmítání druhých mohou překročit hranici slov a přerůst v konkrétní násilí.
Muž na Bruntálsku se pokusil sám uhasit požár. Z hořícího domu už nevyšel
Tragédie v Pitárném na Bruntálsku připomíná, jak nebezpečné může být podcenění krizové situace. Když v neděli dopoledne začalo hořet podkroví rodinného domu, ostatní obyvatelé budovu opustili. Jednapadesátiletý muž se ale rozhodl pokusit oheň zvládnout vlastními silami. Uvnitř domu zkolaboval a zemřel. Na místě zasahovalo sedm jednotek hasičů včetně polských kolegů a předběžná škoda dosáhla 1,5 milionu korun. Příčina požáru zatím není známá. Někdy je nejdůležitější pomocí právě to, že člověk včas ustoupí a přenechá nebezpečnou situaci profesionálům.
Krabice od bot vrací Vánocům jejich původní smysl. Pomoc míří k dětem v nouzi
Opačnou podobu lidského jednání představuje šestnáctý ročník charitativní sbírky Krabice od bot, který právě začíná. Projekt Diakonie Českobratrské církve evangelické pomáhá dětem z rodin v tíživé sociální situaci a nabízí dárcům možnost připravit konkrétnímu dítěti vánoční balíček. Po celé republice funguje více než 290 sběrných míst a dárci si mohou prostřednictvím rezervačního systému vybrat dítě podle věku a pohlaví. Registrace se otevírá 16. listopadu v poledne, samotný příjem dárků potrvá od 23. listopadu do 7. prosince. Někdy totiž k tomu, aby se někdo cítil přijímaný a důležitý, stačí docela obyčejná věc – vědomí, že na něj někdo myslí.
Kristýna Schicková vysvětlila, proč tajila rozchod. Chtěla chránit především děti
Respekt k soukromí může mít v osobním životě podobu rozhodnutí, která okolí nemusí hned chápat. Modelka Kristýna Schicková se s koncem manželství s fotbalistou Lukášem Třešňákem veřejnosti svěřila až s velkým odstupem. Nyní vysvětlila, že nešlo o snahu předstírat dokonalý vztah, ale především o ochranu jejich dvou synů Eliota a Liama. S bývalým manželem dosud trávili Vánoce společně kvůli dětem, letos je ale čeká první oddělené slavení svátků. Schicková plánuje být se syny, současným partnerem a dalšími členy rodiny. Její příběh připomíná, že konec partnerského vztahu nemusí znamenat konec vzájemného respektu ani snahu vystavovat rodinné záležitosti veřejnému hodnocení.
Gabriela Soukalová a další známé tváře zkusí krasobruslení. Čeká je úplně nová zkušenost
Ochota vystoupit z vlastních jistot bude potřeba také v nové televizní soutěži Hvězdy na ledě, kterou Nova připravuje na rok 2027. Formát inspirovaný britským pořadem Dancing on Ice postaví známé osobnosti před úkol naučit se krasobruslit a zvládnout připravené choreografie. Mezi prvními účastníky jsou biatlonistka Gabriela Soukalová, herečka Klára Issová, herec Filip Březina a slovenské osobnosti Kristína Sisková a Krištof Králik. Ani úspěšná sportovní minulost přitom nezaručuje, že bude nová disciplína jednoduchá. Soutěž tak vedle zábavy nabídne i pohled na to, jak se známé tváře vyrovnávají s neznámým prostředím, chybami a nutností učit se od ostatních.
Tolerance se někdy projevuje tím, že přijmeme odlišnost, jindy tím, že dokážeme respektovat hranice druhého člověka. Laskavost zase nemusí znamenat velká gesta. Může mít podobu vánočního dárku pro dítě, ohleduplnosti vůči vlastní rodině nebo obyčejného uznání, že ne každý musí žít, myslet a rozhodovat se stejně jako my.