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CENTRUM o páté: Tolerance má své hranice. Vánoční pomoc dětem ukazuje její laskavější tvář, politika i sport tu složitější

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Laskavost a tolerance nejsou jen hezká slova, ale hodnoty, které se poznají především ve chvíli, kdy se střetnou rozdílné názory, zájmy nebo životní zkušenosti. Dnešní Centrum o páté se proto věnuje tomu, kde končí respekt a začíná nesnášenlivost, proč někdy nestačí dobrá vůle a jak velký rozdíl může udělat obyčejná pomoc druhým. Do toho vstupují také příběhy ze sportu, politiky i každodenního života.
CENTRUM o páté: Tolerance má své hranice. Vánoční pomoc dětem ukazuje její laskavější tvář, politika i sport tu složitější

CENTRUM o páté: Tolerance má své hranice. Vánoční pomoc dětem ukazuje její laskavější tvář, politika i sport tu složitější

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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