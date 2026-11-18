Zachránil ho zázrak
V Krakově se na záběrech z útoku objevila chvíle, na kterou je těžké zapomenout. Malé dítě zůstalo uprostřed paniky samo, když ostatní lidé běželi pryč, a střelec na něj zblízka vystřelil dvakrát. První kulka dopadla u jeho nohou, druhá se odrazila od zdi jen pár centimetrů od něj. Dítě nakonec zachránil muž, který k němu přiběhl a vzal ho do náručí. Útok z 7. listopadu si vyžádal šest životů a 16 zraněných; útočník zemřel o dva dny později v nemocnici.
Tři muži, jeden stůl
V Šen-čenu se setkávají světové lídři, jejichž rozhodnutí mohou zasáhnout daleko za hranice Asie. Donald Trump dorazil na summit APEC, kde ho přivítal čínský prezident Si Ťi-pching. Na recepci se zdravil i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ve čtvrtek má následovat trojstranné jednání. Téma budou tvořit mimo jiné válka na Ukrajině a omezení jaderných zbraní. Rusko přitom podle kontextu dne chce o míru jednat jen s Ukrajinou a Spojenými státy.
Mráz spouští falešný poplach
První sníh na horách a ranní mráz mají i svou méně romantickou stránku. Řidiče začínají lekat žlutá kontrolka pneumatik, i když defekt nemají. Při poklesu teploty se vzduch v pneumatice smršťuje a tlak klesá natolik, že systém může spustit varování. Rozdíl mezi teplou garáží a mrazem venku může být pro auto dostatečný důvod k poplachu. Správný tlak ale přesto stojí za kontrolu, protože podhuštěné pneumatiky zhoršují jízdní vlastnosti a zvyšují spotřebu.
Poslední nahrávka, která mrazí
Před 48 lety skončil slibovaný ráj v jihoamerické džungli masakrem. V Jonestownu v Guyaně 18. listopadu 1978 zemřelo přes 900 lidí, včetně stovek dětí. Zachovala se nahrávka posledních minut, na níž vůdce sekty Jim Jones přesvědčuje následovníky, že musí zemřít. Místo svobody, rovnosti a života bez chudoby sliboval osadu, která se změnila v místo strachu a totální kontroly. Příběh připomíná, jak snadno může víra v lepší svět skončit tam, kde už člověk nemá možnost odejít.
Slovo, které bolí
Štěpán Kozub rozpoutal bouři vtipem o dětech se speciálními potřebami. V scénce použil pro žáky učitelky označení „degeni“, což vyvolalo ostré reakce. Nikol Leitgeb i Tamara Klusová se ohradily a položily otázku, kde končí vtip a začíná ubohost. Leitgeb upozornila na každodenní realitu rodin, které se o takové děti starají. Debata tak nejde jen o jednu scénku, ale o hranici humoru, za kterou už nezbývá lehkost, jen rána.
Kolik lidí vydělává víc než vy
Mzdy se dají číst jako mapa společnosti. Datová aplikace zpracovala příjmy 3,6 milionu zaměstnanců ve více než 300 profesích a umožňuje zjistit, kolik lidí vydělává víc či méně než vy. Nejvýše jsou řídící letového provozu s mediánem 284 963 korun hrubého měsíčně, naopak mezi nejhůře placené patří zedníci či pomocníci v kuchyni. Čísla ale neříkají jen o penězích. Ukazují také, kdo má v systému více příležitostí a kdo musí na každý měsíc pracovat mnohem déle.
Pohřeb, který se konal zaživa
Eva Burešová si narozeniny proměnila v pohřební oslavu. Černá výzdoba, urnička na vzkazy, tatér na místě i hosté v tmavém oblečení vytvořily netradiční scénu. Herečka chtěla dát blízkým prostor říct si důležité věci, zatímco je ještě může slyšet. Zároveň se tímto večerem rozloučila se svým dosavadním jménem Eva a připravila cestu k novému jménu Saija. Za bizarním exteriérem stojí poměrně jednoduchá myšlenka: některé věci by člověk neměl odkládat až na poslední rozloučení.
Nebezpečný knedlíček
Squishies vypadají jako miniatury asijských knedlíčků, kostky másla nebo ledu. Nesvítí, nehrají a skoro nic nedělají, přesto je děti i dospělí mačkají, sbírají a vyměňují. Jejich oblíbenost má i svůj smysl: zmáčknutí dokáže uklidnit, zaměstnat ruce a odvést přebytečné napětí. Za hitem se ale skrývá i riziko levných napodobenin, které mohou obsahovat nebezpečné chemické látky. Proto platí jednoduché pravidlo: pokud hračka páchne, mastí nebo z ní něco vytéká, do rukou dítěte nepatří.
Tragédie ve šlapanickém parku
Příběh pětileté holčičky ze Šlapanic u Brna se odehrál v červenci 1984. Dívka se večer ztratila po hraní s kluky v parku a v noci ji pátrači našli mrtvou spolu s jejím jezevčíkem. Kriminalisté nejprve pátrali po uprchlém pacientovi z brněnské psychiatrické léčebny, ale stopy na místě je dovedly jinam. Vrah se ukázal být osmnáctiletý mladík z městečka, který dostal 23 let vězení. Příběh dodnes vyvolává otázku, proč se někdy tragédie stane tam, kde by měl být jen obyčejný večer v parku.
Malý oheň, který změnil metro
V londýnském metru na stanici King's Cross St Pancras vznikl 18. listopadu 1987 požár, který si vyžádal 31 životů. Na první pohled šlo o malý oheň pod dřevěným eskalátorem, kde se sešel žhavý zápalek, mastnota a usazené nečistoty. Plameny se ale díky tvaru eskalátoru a proudění vzduchu přitiskly ke schodům a rychle se rozšířily do haly. Katastrofa odhalila tzv. žlabový efekt a vedla k zásadním změnám v bezpečnosti metra. Ukázala, že i drobná chyba může v systému, který vypadá běžně, skončit nesmírně vážně.
Od výrobní linky k mrakodrapům
Čang Sin začínala v hongkongských továrnách, kde pracovala dvanáct hodin denně za pár drobných. Z každé výplaty si šetřila, aby se jednou dostala pryč. Později vystudovala v Anglii, pracovala ve finančním světě a nakonec v Číně spoluzaložila firmu SOHO China. Její budovy změnily tvář Pekingu a Šanghaje, sama se však na ně dnes nemůže podívat bez smutku. Její příběh ukazuje, že cesta ze skromných začátků nemusí končit jen u úspěchu, ale i u ztráty možnosti rozhodovat o vlastním díle.
Pravidlo 80 procent u jídla
Japonský přístup k jídlu nepostaví jídelníček na zákazech. Místo toho se opírá o zásadu hara hachi bu, tedy jíst do zhruba 80 procent sytosti. Člověk má vstát od stolu ve chvíli, kdy už nemá hlad, ale ještě nepociťuje plnost. Pomáhá i pomalejší tempo jídla, protože pocit sytosti nepřichází okamžitě. Japonská kuchyně navíc staví na pestrosti, menších miskách a zelenině, kterou člověk sní dřív než sacharidy. Nejde o zázračný recept, ale o několik drobných návyků, které se dají zkusit i u nás.
Někdy o životě rozhodne pár centimetrů. Jindy zase stačí malý oheň, jedno nešťastné slovo nebo knedlíček v dlani, aby se ukázalo, jak křehké i silné mohou být lidské chvíle. Dnešní den nás vede od velkých jednání světa až k drobnostem, které si často ani nevšimneme. A právě v těch malých gestech se občas skrývá víc, než v jakékoli velké řeči.