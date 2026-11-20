Fionu zabila čepice
Přes týden o její život bojovali veterináři v Cincinnati. Bohužel marně. Slavná hrošice Fiona zemřela po vážných komplikacích způsobených pletenou čepicí, kterou do jejího výběhu vhodil návštěvník zoo. Předchozí snahy o záchranu, včetně ultrazvuku, koloskopie i vibrační desky zapůjčené z koňské farmy, bohužel nepomohly.
Fiona nebyla jen jedním ze zvířat v zoo. Narodila se předčasně, bojovala o život už jako malé hroší a díky každodennímu dokumentování ošetřovatelů se stala celosvětově známou celebritou. U její sochy před zoologickou zahradou teď lidé pokládají květiny a vzkazy; smutek se mísí s hněvem nad tím, jak snadno může neuvážená chvíle jednoho návštěvníka zničit život, který stál tolik úsilí.
Kam kráčí tradiční česká hospoda?
Hospoda nikdy nebyla místem jen pro pivo. Byla místem, kde se potkávali sousedé, řešily se drobnosti i velké starosti. Člověk nemusel nic plánovat, nikdy tam nebyl sám. Právě proto může její zavření v menší obci znamenat mnohem víc než ztrátu podniku.
Podle údajů citovaných v článku za posledních pět let v Česku zaniklo přibližně čtyři tisíce hospod a restaurací. S nimi mizí i přirozené prostory pro osobní kontakt, které sociální sítě plně nenahradí. Možná nejde jen o záchranu tradičních podniků, ale o otázku, zda v našich vesnicích a městech zůstane místo, kde se lidé ještě umí potkat bez domluvy.
Reklama která vzbuzuje emoce
Nový reklamní spot humpoleckého pivovaru natočil Jiří Mádl a české televize podle článku váhají s jeho odvysíláním. Režisér přitom říká, že ve všem, co dělá, chce jít na hranu, a nechápe, co všem na klipu vadí.
Kauza ukazuje, že i krátká reklama může vyvolat debatu o humoru, vkusu a hranicích, které si televize stanovují. Zatímco jeden člověk vidí nadsázku, druhý hranici, za kterou už se jít nechce. A právě mezi těmito pohledy se rodí pozornost.
Trumpovi představy o míru na Ukrajině
Americký prezident Donald Trump při telefonátu s evropskými představiteli zpochybnil další rozsáhlou vojenskou podporu Ukrajiny. Podle zdrojů deníku Politico poukazoval na oběti války i na peníze, které konflikt stojí, a naznačoval, že by země měly utrácet méně.
Bílý dům ale tvrdí, že Trump spojence k zastavení financování nevyzýval, pouze zdůrazňoval, kolik životů a prostředků by ukončení války ušetřilo. Otázkou přesto zůstává, jaký prostor pro jednání vznikne, když se mír začne řešit hlavně přes cenu pomoci, nikoli přes podmínky, za kterých může válka skutečně skončit.
Polsko v pohotovosti
Ruské útoky na Ukrajinu se znovu přiblížily hranicím Evropské unie. Polsko vydalo výstrahu pro části dvou regionů poté, co se v noci nad jihovýchodem Polska objevily pravděpodobně dvě ruské střely a dron.
Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz situaci označil za ruskou provokaci související s cvičením vojáků koalice ochotných. Jde o připomínku, že válka už dávno není jen záležitostí fronty na Ukrajině, ale že její dopad se šíří i do vzdušného prostoru a každodenního života sousedních zemí.
Albatros v Afghánistánu
Nad Kábulem se po letech znovu objevil československý cvičný letoun Aero L-39 Albatros. Stroj, který přežil americké bombardování a dlouho stál pod širým nebem, údajně znovu vzlétl a tálibánské ministerstvo obrany to představilo jako první krok k vlastnímu letectvu.
Experti ale připomínají, že jde o letoun ze sedmdesátých let, který nemá radar a nejde o moderní stíhačku. Zajímavější než samotný let je proto otázka, kdo Tálibáncům s opravou pomohl – a co takový symbolický návrat do vzduchu znamená pro region, který už desítky let zná válku jako každodennost.
Siniaková letí vzhůru, svět se diví
Kateřina Siniaková pošesté zakončila sezonu jako světová jednička ve čtyřhře a v historické tabulce se osamostatnila před legendární Martinou Navrátilovou. Přidala tři velké tituly, má za sebou třináct grandslamových vítězství, dvě olympijské zlaté medaile a další úspěchy, které by vypadaly jako kariéra pro několik hráček najednou.
Přesto se o ní světová média i tenisové podcasty věnují spíš okrajově. Bývalá tenistka Lucie Šafářová to vnímá jako nespravedlnost vůči čtyřhře, která je dlouhodobě podhodnocená. Siniaková ale zřejmě nepotřebuje potlesk, aby dál hrála tak, že ji ostatní musejí sledovat.
Tesly v žebříčku poruch
Německá zkušebna TÜV zveřejnila žebříček aut, která nejčastěji selžou na technické prohlídce. U tříletých vozů vedla Tesla Model Y s mírou závad 18,5 procenta, tedy téměř trojnásobkem průměru sledované kategorie.
Nejčastěji trápí tesly podvozek a brzdy, u elektromobilů zranitelné mimo jiné kvůli rekuperaci a následné korozi. Poprvé se v hodnocení objevilo i čínské MG4, které dopadlo jen o fous lépe než Tesla. Pro majitele to může být nepříjemné čtení, pro kupující ojetých aut spíš důvod, proč se před nákupem podívat pod karoserii.
Stařecký odér už po čtyřicítce
Charakteristický „stařecký“ pach se podle vědců může objevit už u čtyřicátníků. Nejde o známku špatné hygieny, ale o přirozenou změnu kožního mazu, jehož složky se s věkem snáze oxidují.
Za typickým odérem stojí mimo jiné látka 2-nonenal, jejíž množství s věkem roste. Běžné deodoranty ji proto nemusí zcela potlačit, protože nevzniká z potu, ale z tuků v pokožce. Dobrá zpráva je, že jde o běžný fyziologický proces, který nelze jen tak „vyléčit“, ale dá se ovlivnit pečlivější péčí o tělo i prádlo.
Rok 2027 slibuje 41 dní volna
Kdo už teď přemýšlí, kdy si vypsat dovolenou, může se těšit. V roce 2027 spolkne čtyři svátky s víkendem a z patnácti dnů dovolené lze vykouzlit až 41 dní volna.
Není to jen příjemná statistika. Dobře rozložená dovolená může znamenat delší odpočinek bez zbytečného spalování volných dnů, ať už jde o výlet, rodinu, nebo prostě týdny, kdy telefon zůstane potichu. Kalendář tedy letos může být překvapivě optimistickou zprávou.
Řepa, která chutná jako z jiného světa
Červená řepa ze zahrádky nemusí být jen součást polévky nebo salátu. Pokud ji necháte venku do mrazu, může podle článku získat výrazně jinou, plnější chuť než řepa ze supermarketu.
Mráz totiž dokáže ovlivnit obsah cukrů a celkový charakter zeleniny. Právě proto se zdánlivě obyčejná kořenová zelenina může proměnit v malou kulinářskou radost, kterou člověk pozná už na první sousto. Někdy stačí nechat přírodě trochu času.
Papilio kraluje
Pražská restaurace Papilio znovu obhájila dvě michelinské hvězdy a zůstává tak jediným českým podnikem s touto dvojitou poctou. Jde o potvrzení, že špičková gastronomie u nás není jen krátkodobou módou, ale řemeslem, které vyžaduje trpělivost, tým i odvahu.
Pro hosty to znamená jednoduchou věc: i v Česku lze zažít večeři, která není jen jídlem, ale zážitkem. A pro restaurace ostatní důvod, proč se nebojit sáhnout výš, než se od nich čeká.
Kate z Wishe
Princezna Kate znovu upoutala pozornost outfitem, jehož cena se odhaduje na více než 200 tisíc korun. Redakce ale sestavila podobnou kombinaci za méně než polovinu ceny jejího saka.
Nejde jen o módní hru. Ukazuje to, že styl nemusí stát majetek a že dobrý outfit může vzniknout i z levnějších kousků, pokud sedí střih, barvy a celkový dojem. Královská garderoba je sice nedostižná, inspirace z ní ale patří všem.
Temné tajemství nejstarší Dánky
Dánsko oslavilo nejstarší obyvatelku země jako symbol radosti ze života. Za oslavami se ale podle článku skrývá temnější příběh, který ukazuje, že i dlouhý život může nést stín, který se do oficiálních gratulací nevešel.
Příběh připomíná, že za každým výročím, rekordem nebo veřejným obrazem stojí i soukromá historie. A že někdy právě ta neviditelná část příběhu dává oslavě mnohem hlubší smysl.
Možná nepotřebujete větší skříň
Pokud se skříň plní rychleji, než ji stíháte vyprazdňovat, problém nemusí být v jejím objemu. Článek nabízí jednoduchou myšlenku: místo dalších kategorií a úložných boxů zkusit mít méně věcí, do kterých se všechno musí třídit.
Není to výzva k asketismu, ale spíš k troše pořádku v hlavě. Když věcí ubude, snáz se najde to, co člověk skutečně používá, a skříň přestane být skladištěm nerozhodnutých rozhodnutí.
Dnes se příběhy proplétají podivně: jedna čepice může změnit život slavného zvířete, jedna hospoda může držet pohromadě celou vesnici a jedna telefonická rada může ovlivnit válku, která se týká nás všech. Možná proto stojí za to občas zpomalit, podívat se kolem sebe a připomenout si, že i malá pozornost může mít důsledky větší, než se na první pohled zdá.