Tréma, která se proměnila v slzy
Ewa Farna zvládla zpívat legendární Modlitbu pro Martu před tisíci lidmi na Národní třídě, ale hned poté se v zákulisí rozplakala. Přiznala, že měla obrovskou trému. Píseň měla pro ni zvláštní váhu, neboť se o vystoupení při oslavách 17. listopadu snažila už dlouho. Marta Kubišová ji přitom ocenila jako výbornou zpěvačku, i když si všimla drobného přeřeknutí v textu.
Naděje po nejtěžší bitvě
Laďka Něrgešová po měsících boje s glioblastomem řekla, že se celkově cítí dobře, a vyrazila na klidnější víkend do hor. Léčba je stále náročná, přesto v jejích slovech zní naděje i vůle žít co nejnormálněji.
Dva kříže a nedořešená noc
U silnice mezi Souší a Smědavou stojí dva spojené kříže. Připomínají událost z července 1949, kdy v Jizerských horách došlo ke střelbě, které si vyžádala dva životy. Sedm mladých mužů se tehdy ukrylo v lese; někteří uvažovali o odporu, jiní o odchodu z Československa. Kolem jejich tábora se zřejmě stáhly desítky příslušníků bezpečnostních složek, ale otázky, jak k tomu došlo a zda šlo o připravenou past, zůstávají otevřené.
Pes ve skále a nečekaná záchrana
V italském Privernu se pes zasekl v přírodní skalní dutině a záchranáři se ho snažili dostat ven téměř dvacet hodin. Když běžné postupy nestačily, rozhodli se prostor rozšiřovat bouracími kladivy a kontrolovanými výbuchy. Příběh působí jako malý film o lidské vytrvalosti: zvíře uvězněné ve skále, tým lidí, který nevzdává pokusy, a řešení, které by nikdo nečekal. Záchrana ukazuje, že někdy je nutné přistoupit k nestandardnímu postupu.
Praha chce zdražit parkování i jízdné
Nové vedení Prahy chce už příští rok schválit zdražení jízdného v MHD i parkování. Rezidenti by za parkování mohli platit až dvojnásobek a roční kupon na MHD má podle plánů stát o 1100 korun více. Koalice se zároveň chce pustit do stavby Městského okruhu, zklidnit dopravu v centru a připravit město na rostoucí počet seniorů. Pro mnohé Pražany tak mohou být první změny po volbách cítit především v peněžence.
Tenis, rybička a 110 tisíc pro děti
Jakub Menšík se v Prostějově objevil na charitativní exhibici, kde hrál s Jiřím Novákem před plnou halou dětí. Kromě tenisu se ukázal i v nečekané roli: skočil „rybičku“ a zapojil se do soutěží s malými fanoušky. Akce přinesla také konkrétní pomoc. Byly předány šeky v celkové hodnotě 110 tisíc korun pro dětský domov, školy, nadaci i handicapovaného chlapce ze Šumperka.
Když se retro reklama zvrtne
Nový spot pivovaru Bernard v režii Jiřího Mádla ukazuje retro hospodu, hudbu Hany Zagorové i rvačku mezi stoly. Tři hlavní české televize jej podle pivovaru odmítly vysílat, a proto ho firma zveřejnila sama. Odbornice na marketingovou komunikaci Denisa Hejlová tvrdí, že nejde o nevinnou nostalgii. Podle ní reklama může násilí spojené s alkoholem prezentovat jako běžnou součást „starého dobrého světa“, což považuje za problematické.
Jak arašídy ovlivňují mozkové procesy
Nizozemští vědci nechali 31 seniorů po 16 týdnů jíst každý den 60 gramů arašídů. Poté pomocí magnetické rezonance sledovali, jak mozek reaguje na inzulin, který se podílí i na procesech spojených s pamětí.
Výsledky naznačují změnu v oblastech důležitých pro paměť, ale autoři upozorňují, že studie sama o sobě neprokazuje, že arašídy zlepšují paměť nebo chrání před Alzheimerovou chorobou. Přesto ukazují, že i obyčejná svačina může mít pro výzkum stárnutí zajímavé místo.
Norský trik pro sušení prádla
V chladném období se sušení prádla může proměnit v každodenní logistický problém. Článek představuje norskou metodu, která má být vhodná právě pro chladnější počasí. Jde o praktické téma pro každého, kdo se v zimě potýká s vlhkým prádlem, omezeným prostorem nebo nutností šetřit energii. Metoda nabízí alternativu k běžnému sušení u radiátoru.
Romantika na Novém Světě
Martin Chobot, bývalý manžel Ewy Farné, proměnil historickou nemovitost na pražském Novém Světě v komorní ubytování. Domek nazvaný Ulita nabízí atmosféru staré Prahy jen kousek od Pražského hradu. Nemovitost má bohatou minulost a Chobot ji po rekonstrukci nabízí turistům. Dvě noci pro dvě osoby vyjdou podle článku na šest tisíc korun, přičemž lokalita si podle autora zachovává klidnou, téměř vesnickou atmosféru.
Dnešní vydání ukazuje, že za velkými i malými zprávami často stojí podobná věc: snaha najít cestu dál. Někdy je to tréma po vystoupení, jindy naděje po náročné léčbě, nevyřešená historie v horách nebo pes, který čekal na záchranu ve skále. Jinde jde o každodenní rozhodnutí, kolik zaplatíme za parkování, jak vysušíme prádlo nebo co dáme do misky. A možná právě proto stojí za to se občas zastavit u věcí, které vypadají malé: u měkké hračky v dlani, u dobré zprávy pro děti nebo u příběhu, který nás po chvíli donutí podívat se na svět trochu jinak.