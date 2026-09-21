Červotoč spížní se letos rozmnožil jako nikdy. Prokouše i hliníkovou fólii a plasty, zbavit se ho je noční můra

Ptáte se, co je to za divného hnědého brouka ve vaší mouce? Tento hmyz, známý jako červotoč spížní (nebo také jiným jménem chlebový – latinsky
Stegobium paniceum, jak uvádí Wikipedie), se podle Mendelovy univerzity živí především moukou, těstovinami, starým chlebem a dalšími suchými výrobky. Je malý a nenápadný, ale nenechte se mýlit. Rychle dokáže napáchat opravdu nepříjemné škody. Identifikace červotočů v domácnosti
Jakmile se ve vaší spíži zabydlí červotoč, určitě ho nepřehlédnete. Naopak, „těšit“ se můžete na množství drobných hnědých až
hnědočerných brouků, kteří se pohybují na povrchu potravin nebo v jejich blízkosti. Mezi další příznaky napadení patří nepříjemný zápach nebo změny barvy a struktury potravin. Poslední jasným indikátorem jsou i díry v obalech. Zdroj fotografie: Pixabay Nenápadní hnědí broučci dokážou ve spíži udělat opravdu velkou paseku. Naučte se proti nim efektivně bojovat.
Bohužel spížní červotoči jsou mimořádně odolný a přizpůsobivý hmyz, jak píše web
Extension Entomology. Rychle se množí a dokážou přežít i ve značně nepříznivých podmínkách. Jejich larvy se mohou skrývat ve škvírách a štěrbinách, takže je obtížné je zcela vyhubit. Kromě toho umí prokousat i pevnější obaly, včetně hliníkové fólie a plastů. Jak se zbavit červotoče ve spíži
Pokud v kuchyni tyhle nepříjemné škůdce objevíte, je nutné jednat rychle. Zlikvidujte všechny napadené potraviny a
důkladně vyčistěte a vydezinfikujte skladovací prostory. K čištění nádob a polic použijte horkou vodu smíchanou s octem. Pravidelně také kontrolujte problematická místa alespoň dvakrát měsíčně, abyste zabránili opětovnému napadení. Zdroj fotografie: Pixabay Pokud v kuchyni tyhle nepříjemné škůdce objevíte, je nutné jednat rychle. Prevence invaze do spíže
Pokud nechcete, aby se tito brouci ve vaší kuchyni vyskytovali, předejděte tomu. Skladujte potraviny v dobře uzavřených nádobách a pravidelně kontrolujte jejich stav.
Po nákupu přendejte ty v pytlíčcích a krabičkách do pevných nádob. Do rohů polic také doporučujeme nasypat křemelinu která není toxická, ale účinně vysušuje a hubí všechny možné brouky – nejen červotoče, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali dříve.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři