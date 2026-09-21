Bývalá gymnastka Dunneová pózuje v bikinách pro slavný magazín. Jeden detail na snímku zastínil všechno ostatní

Olivia Dunneová stojí bosýma nohama v písku jen výjimečně. Na snímcích z focení pro Sports Illustrated Swimsuit ročník 2026, které pořídil fotograf James Macari v Loretu na poloostrově Baja California Sur, má na sobě dvoudílné plavky kolumbijské značky Maygel Coronel, přes boky masivní pásek Streets Ahead a na nohou černé kovbojské boty. Výsledek? Westernový look, který agregátory a módní weby okamžitě vypíchly jako nejzajímavější stylingový moment celé série. Ne proto, že by šlo o skandál nebo přešlap. Ale proto, že ten outfit říká víc o tom, kam Dunneová míří, než jakýkoli sportovní výsledek z její minulosti.
Od pastelů v Portugalsku po prach Loreta
Kdo sleduje její spolupráci se SI Swimsuit od začátku, vidí jasnou trajektorii. V roce 2024 fotila v Portugalsku: pastelové tóny, květinové vzory, volány, korzety. Oficiální galerie z toho roku vypadá jako baletní editorial z pinterestové nástěnky. O rok později přišly Bermudy: zvířecí vzory, výrazné barvy inspirované zdejší architekturou, hravé doplňky. Dunneová se tam stala jednou z titulních tváří ročníku 2025.
Loreto je jiný svět. SI samo popisuje estetiku focení jako „spontánní“, syrovou, bohémskou, s energií připomínající festival Burning Man. Místo studených atlantických vln mexická poušť, místo pastelů zemité hnědé a černé. A místo sandálů kovbojské boty. Změnil se i fotograf: Jamese Macariho si vybrali místo dřívějšího Bena Wattse. Každý ročník tak funguje jako nová kapitola vizuální identity, a ta loretská je zatím nejdrsnější.
Čísla, která vysvětlují, proč to funguje
Dunneová není jen modelka, která se trefila do správného focení. Je to mediální značka s konkrétními parametry:
- 5,4 milionu sledujících na Instagramu
- 8 milionů na TikToku
- Celkově přes 13 milionů sledujících podle LSU Athletics
Pro srovnání: golfistka Paige Spiranacová měla v roce 2024 zhruba 5,5 milionu sledujících na TikToku a Instagramu dohromady. Německá sprinterka Alica Schmidtová asi 5,2 milionu na Instagramu a 2,1 milionu na TikToku. Dunneová obě převyšuje, a na rozdíl od nich vstoupila do modelingu přímo z vrcholu univerzitního sportu, v éře, kdy pravidla NIL poprvé umožnila studentským atletům vydělávat na vlastní image.
Magazín TIME ji v červenci 2025 zařadil mezi sto nejvlivnějších tvůrců a popsal ji jako člověka, který nastavil standard monetizace NIL. Sama tehdy řekla, že o slávě na sociálních sítích snila už jako teenager. Když v létě 2021 přišlo uvolnění pravidel, měla základ připravený a mohla ho okamžitě proměnit ve spolupráce s American Eagle, L’Oréal nebo Vuori.
Baywatch a další krok za hranici Instagramu
Pásek a kovbojské boty z Loreta jsou vizuálně silné, ale skutečný příběh leží jinde. Dunneová letos získala opakující se roli v restartu seriálu Baywatch, hraje Grace, nadšenou mladou záchranářku. Je to její první herecká práce. Před castingem mluvila o hereckých lekcích a konkurzech; v exkluzivním rozhovoru pro SI Swimsuit ze září 2026 popsala zkušenosti z natáčení jako potvrzení, že herectví bere vážně.
Tím se liší od většiny sportovkyň, které po kariéře zůstanou v orbitu sociálních sítí a sponzorských spoluprací. Dunneová staví tři paralelní kanály: modeling pro SI, hranou televizi přes Baywatch a delší YouTube formáty, o kterých mluvila pro TIME. Sociální sítě přitom zůstávají distribučním motorem celé operace.
Proč jeden pásek řekne víc než tisíc slov
Podle sekundárních popisů byl snímek z Loreta součástí instagramového carouselu SI Swimsuit věnovaného značkám plavek z Latinské Ameriky; Maygel Coronel, kolumbijská designérka, do tohoto rámce přesně zapadá. Není náhoda, že právě tenhle look vyvolal největší odezvu. Westernový styling v kontextu latinskoamerických značek a mexické lokace vytváří vizuální koherenci, kterou běžný plavkový editorial nemá.
A přesně v tom spočívá posun. Dunneová neprodává nostalgii po gymnastice ani pouhou fyzickou atraktivitu. Prodává konzistentní životní styl, od výběru značky plavek přes lokaci až po boty, které na pláži nedávají praktický smysl, ale stylistický naprosto ano.
Kovbojské boty v písku jsou absurdní. A právě proto fungují.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta