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Polský bigos je hustý zimní guláš z kyselého zelí, několika druhů masa a sušených hub

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Bigos je polský národní pokrm s historií sahající až do středověku. Tenhle lovecký guláš ze zelí, masa a klobásy patří k těm jídlům, která chutí podruhé ohřátá ještě líp než čerstvě uvařená.
Obrázek receptu na polský bigos.

Obrázek receptu na polský bigos.

Zdroj: Foto: Princ_Mário, Recept na tradiční polský bigos.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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