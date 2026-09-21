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Nedvěd prodal byt, kam si vodil ženy za zády manželky. Před svatbou s Darou inkasoval o 14 milionů víc, než zaplatil

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Mezonetový byt na Malé Straně změnil majitele za 42,6 milionu korun. Hrubý rozdíl proti pořizovací ceně? Přes třináct milionů.
Nedvěd prodal byt, kam si vodil ženy za zády manželky. Před svatbou s Darou inkasoval o 14 milionů víc, než zaplatil

Nedvěd prodal byt, kam si vodil ženy za zády manželky. Před svatbou s Darou inkasoval o 14 milionů víc, než zaplatil

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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