Nedvěd prodal byt, kam si vodil ženy za zády manželky. Před svatbou s Darou inkasoval o 14 milionů víc, než zaplatil

Pavel Nedvěd koupil byt nedaleko Karlova mostu v červnu 2019 za 29 milionů korun. V říjnu 2025 ho prodal podnikateli z ocelářského průmyslu, jehož jméno veřejně známé není, za 42,6 milionu. Mezi těmito dvěma čísly leží hrubý rozdíl 13,6 milionu, částka, kterou média zaokrouhlila na „čtrnáct milionů“. Jenže hrubý rozdíl není čistý zisk. Kolik Nedvěd investoval do rekonstrukce, vybavení a transakčních nákladů, nikdo z veřejných zdrojů neví. A přesto je právě tohle číslo tím nejméně zajímavým na celém příběhu.
Byt, který dostal přezdívku
Malostranský mezonet vstoupil do bulvárního slovníku jako „doupě hříchu“. Blesk ho spojoval s parkurovou jezdkyní Lucií Anovčínovou ještě v době, kdy byl Nedvěd ženatý s Ivanou. Bulvár zmiňoval i další neurčitá „děvčata z nočních podniků“, ale bez jmen a důkazů.
Později, když se bývalý fotbalista dal dohromady s Darou Rolins, byt dostal novou funkci. Dara ho veřejně popsala jako „přespávací“ zázemí pro rodinu a přátele, klíče měla i její dcera Lola. Když se v roce 2025 objevily fotky Nedvěda s blondýnkou Kristýnou, Rolins situaci srazila jednou větou: jde o jejich dlouholetou kamarádku „Kiki“, žádnou milenku. K dřívější historii bytu s Anovčínovou se zpěvačka veřejně nikdy nevyjádřila.
Co říkají čísla o pražském trhu
Zhodnocení 46,9 procenta za šest let zní impozantně. Ale stačí sáhnout po datech Deloitte Real Indexu: průměrná realizovaná cena bytů v Praze vyskočila z 86 200 Kč za metr čtvereční na konci roku 2019 na 139 900 Kč ve čtvrtém kvartálu 2024. To je nárůst zhruba o 62 procent. Nedvědův byt tedy rostl pomaleji než pražský průměr, alespoň podle hrubých čísel.
Srovnání s aktuální nabídkou na Malé Straně ukazuje, že 42,6 milionu je na horní hraně lokality:
- Malostranské náměstí, 270 m², 39,95 milionu
- Tomášská, 122 m², 27,9 milionu
- Mostecká, 90 m², 19,58 milionu
- Hroznová, 53 m² s výhledem na Karlův most, 18,6 milionu
Bez potvrzené výměry Nedvědova bytu nelze spočítat přesnou cenu za metr. Archivovaný inzerát z roku 2019, který parametry i lokalitou odpovídá prodané nemovitosti, uváděl dispozici 4+1 a 120 metrů čtverečních s nabídkovou cenou 29,9 milionu. Pokud jde skutečně o tentýž byt, prodejní cena 42,6 milionu vychází na zhruba 355 tisíc za metr, číslo, které na Malé Straně překvapí méně, než by se zdálo.
Přeskládání celého portfolia
Prodej mezonetu nebyl izolovaná transakce. Byl součástí logistické přestavby, která se táhne přes tři země a minimálně čtyři nemovitosti.
Dara Rolins v květnu 2026 oznámila prodej své vily v Tuchoměřicích za 43 milionů. Do srpna cena na Sreality klesla na 39,9 milionu, sleva tří milionů naznačuje, že okamžitá poptávka v původní ceně nebyla. Právě Tuchoměřice jsou přitom současnou základnou páru. „Jelikož se nám zatím nedostavěl dům v Šárce, bydlíme u mě v Tuchoměřicích,“ řekla Rolins v září 2026.
V pražské Divoké Šárce pár vlastní čtyři pozemky za 35 milionů. Po měsících stagnace se tam v březnu 2026 konečně objevili dělníci, ale termín dokončení nikdo veřejně neoznámil. A pak je tu Itálie: u Lago Maggiore finišuje společný dům, v němž se 2. září 2026 odehrála jejich svatba.
Časová osa tedy vypadá takto: říjen 2025 prodej malostranského bytu, květen 2026 nabídka Tuchoměřic, září 2026 svatba v Itálii. Nedvěd mezitím využívá pronajatý byt blízko práce. Veřejně deklarovaný motiv prodeje „doupěte“ neexistuje, pár ho nikdy nekomentoval. Ale z posloupnosti kroků je čitelné, že nešlo o symbolické gesto, nýbrž o praktické zúžení portfolia na adresy, které dávají smysl pro společný život.
Co zůstává mezi řádky
Ivana Nedvědová se k prodeji bytu veřejně nevyjádřila. Kupující z hutnictví zůstává anonymní. A otázku, jestli Nedvěd prodával kvůli klidu v rodině, nebo kvůli 42,6 milionu na účtu, zodpovědět nelze, protože obojí mohlo platit současně.
Jisté je jedno: byt, který šest let fungoval jako projekční plátno pro bulvární fantazii, teď patří někomu, kdo vyrábí ocel. Romantika skončila. Zbyla transakce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta