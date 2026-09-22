Kdo má doma starý mlýnek na maso, má v kuchyni poklad za až 2 500 Kč. Sběratelé shánějí tento konkrétní typ

V nejedné české spíži, sklepě nebo na chalupě leží zapomenutý těžký litinový strojek s klikou, co se svěrkou upíná k desce stolu. Většina lidí ho po babičce bere jako veteš na vyhození. Jenže o některé kusy se dnes sběratelé přetahují a poznat ten cenný od obyčejného chce jen trochu pozornosti. Rozhoduje jedna značka a pár detailů, které se snadno přehlédnou.
O jaký mlýnek vlastně jde
Řeč je o litinovém ručním mlýnku na maso značky Porkert. Je to nejspíš nejslavnější kuchyňské náčiní, jaké kdy v českých zemích vzniklo. Jeho příběh se začal psát ve Skuhrově nad Bělou v Orlických horách, kde si báňský inženýr Josef Porkert v roce 1881 pronajal zdejší vyhaslou železnou huť a udělal z ní slévárnu. Kuchyňské strojky začali Porkertovi vyrábět až za zakladatelových synů, na začátku 20. století.
Mlýnek si rychle získal pověst prakticky neopotřebitelného kusu. Před první světovou válkou vyráběla firma přes sto tisíc strojků ročně, ve dvacátých letech kolem čtyř set tisíc a většina šla na vývoz. Porkert tak zakotvil skoro v každé domácnosti a v mnoha rodinách slouží dodnes. Mechanismus je jednoduchý. Klika pohání šnek, ten žene maso na křížový nůž a protlačuje ho děrovanou deskou, jejíž otvory rozhodují o hrubosti mletí. U stolu strojek drží šroubovací svěrka.
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Tady je potřeba být upřímný. Obyčejný, byť pěkně zachovalý, kus se na aukcích prodává většinou za nižší stovky až šestistovku. Nahoru cenu žene hlavně kompletnost a doložený původ. Strojek se vším příslušenstvím, s původní krabicí a návodem, se na tuzemských portálech dostane i přes tisícikorunu a starší kusy ve velkých rozměrech atakují hranici kolem 1 200 korun.
Ty nejcennější exempláře ale putují za hranice. Výjimečný Porkert v originálním balení se přes zahraniční aukci prodal zhruba za 2 200 korun a ty úplně nejlépe zachovalé kompletní kousky se dostávají ke dvěma až dvěma a půl tisíci. Pro věc, kterou většina lidí považuje za starý krám, je to slušný nález. Na sumy kolem pěti tisíc korun, které kolují internetem, ovšem narazíte jen naprosto výjimečně.
Přehled cen podle stavu a kompletnosti kusu shrnuje následující tabulka:
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Typ / stav kusu Cena Obyčejný zachovalý kus nižší stovky až 600 Kč Kompletní s příslušenstvím, původní krabicí a návodem (tuzemské portály) přes 1 000 Kč Starší kusy ve velkých rozměrech kolem 1 200 Kč Výjimečný kus v originálním balení (zahraniční aukce) zhruba 2 200 Kč Nejlépe zachovalé kompletní kusy 2 000 až 2 500 Kč Podle čeho se pozná cennější kus
Samotné stáří velkou cenu ještě nezaručuje. Nejvíc rozhoduje, jestli je strojek úplný. Chybějící nůž, deska nebo svěrka hodnotu srazí, protože kupující chce mlýnek, který rovnou funguje.
Druhá věc je čitelné značení. Sběratelé chtějí vidět jméno Porkert vylisované přímo v litině a hlavně nápis Made in Czechoslovakia, díky němuž je kus žádaný i v zahraničí. Patří k tomu i číslo velikosti, přičemž zajímavější bývají ty největší kusy.
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Roli hraje i stav povrchu. Lehká patina nikomu nevadí, neodborná renovace ale cenu spolehlivě pohřbí. Kdo strojek přebrousí drátěným kartáčem nebo přetře barvou, obvykle zničí i značení a s ním většinu hodnoty. Papírové doplňky jsou pak vyloženě bonus. Papír z domácnosti zmizí dřív než kus železa, a tak zachovalá krabice s návodem dnes slouží jako potvrzení, že jde o starý a úplný kousek.
Proč po starých strojcích roste poptávka
Zájem o dobové kuchyňské vybavení sílí už řadu let a litinové kousky si drží hodnotu obzvlášť dobře. Nese je stejná vlna, která vrací do módy venkovské a babičkovské kuchyně. Litinový kousek s omletou klikou navíc hezky zdobí kuchyň.
A právě funkčnost je druhý tahoun. Ruční mlýnek se obejde bez elektřiny i bez oprav. Zároveň roste chuť lidí semlít si maso doma a mít jistotu, co přesně jedí. Starému Porkertu to vyhovuje dokonale, protože jeho princip se za víc než sto let prakticky nezměnil. Ve Skuhrově se sice v roce 2010 přestalo vyrábět, jenže dva roky nato práva ke značce převzal nový provozovatel a tytéž mlýnky dělá dodnes.
Přečtěte si také: Ani kmín, ani pepř. Na vepřovou pečeni patří 1 surovina, kterou řezníci přidávají odjakživa Poptávku po ručních mlýncích žene i to, že semelou maso doma bez elektřiny a spolehlivě fungují dodnes. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co s ním, když ho doma najdete
Dřív než do něj cokoli namelete, rozeberte ho na díly. Prohlédněte šnek, ostří i děrovanou desku, jestli nejsou zanesené nebo prožrané rzí. Když najdete hlubší korozi nebo prasklinu, s mletím počkejte, dokud ji neodstraníte.
Na umytí stačí vlažná voda a kapka prostředku na nádobí. Kov pak pořádně vysušte a přejeďte hadříkem se stolním olejem, aby nezačal rezivět. Žádné drsné renovace, těmi si hodnotu jen zničíte. Pokud zvažujete prodej, vyfoťte si značení i kompletní sestavu a nabídku dejte na aukční portál, kde retro kuchyně táhne. A když si ho necháte, nezkazíte nic. Klidně semele maso dál jako před desítkami let.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Porkert, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stare-kuchynske-nacini-cssr-trend/, https://aukro.cz/nejkvalitnejsi-starozitne-mlynky, https://www.tiscali.cz/masivni-litina-zadna-elektronika-a-funguje-dodnes-kdo-ma-doma-stary-porkert-sedi-na-pokladu-za-tisice-korun-758204, https://www.porkert-original.cz/clanek/historie-znacky-porkert-130-let-poctive-prace