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Kdo má doma starý mlýnek na maso, má v kuchyni poklad za až 2 500 Kč. Sběratelé shánějí tento konkrétní typ

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Dennívýzva
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V nejedné české spíži, sklepě nebo na chalupě leží zapomenutý těžký litinový strojek s klikou, co se svěrkou upíná k desce stolu. Většina lidí ho po babičce bere jako veteš...
Kdo má doma starý mlýnek na maso, má v kuchyni poklad za až 2 500 Kč. Sběratelé shánějí tento konkrétní typ

Kdo má doma starý mlýnek na maso, má v kuchyni poklad za až 2 500 Kč. Sběratelé shánějí tento konkrétní typ

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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