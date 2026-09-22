Jedovaté nejsou, přesto vás dostanou na kolena. Přemrzlé houby rozeznáte pouhým stiskem prstu, než je uříznete

Vypadají zdravě, voní po lese. Jenže uvnitř se za noc odehrál tichý proces, který žádný pohled zvenku neodhalí. Mráz narušil buněčné membrány, změnil vlastnosti bílkovin a proměnil pevnou dužninu v houbovitou kaši čekající na rozmrznutí. Kdo takovou plodnici hodí do pánve, riskuje gastroenteritický syndrom, koliky, opakované zvracení, průjem a u dětí či seniorů nebezpečnou dehydrataci.
Co mráz provede s dužninou a proč z toho bolí břicho
Když teplota klesne pod bod mrazu, krystaly ledu roztrhají buněčné stěny houby zevnitř. Studie publikovaná v časopise Foods v roce 2023 popisuje, jak opakované cykly zamrzání a rozmrzání mění funkční vlastnosti houbových proteinů a narušují mikrostrukturu pletiv. U shiitake výzkumníci zaznamenali přímou souvislost mezi rupturou buněčných membrán a ztrátou životaschopnosti buněk. Jakmile plodnice ráno povolí, voda se uvolní, dužnina zkapalní a celý proces připomíná spíš rozklad než přirozené stárnutí.
Praktický důsledek pro žaludek: takto změněná houba se chová podobně jako zapařená či rozkládající se plodnice. Česká mykologická společnost ve svém
zkušebním materiálu výslovně řadí „změněné“ houby mezi příčiny zdravotního poškození. Příznaky přicházejí rychle; TIS uvádí nástup už za půl hodiny až hodinu, magazín VFN hovoří o rozmezí jedné až tří hodin. Nejčastější obraz zahrnuje nauzeu, opakované zvracení, vodnaté průjmy a křečovité bolesti břicha. U zdravého dospělého jde většinou o nepříjemný, leč přechodný stav. U malých dětí, seniorů a chronicky nemocných ovšem hrozí kolaps z úbytku tekutin. Které druhy mráz snášejí a které po něm rychle měknou
Jeden mrazík neznamená, že celý les je kontaminovaný. Klíčový rozdíl spočívá v tom, jak je konkrétní druh na chlad stavěný.
Hlíva ústřičná – podle atlasu ČMS plodí od října do prosince, za mírné zimy až do jara. Její dužnina je tuhá a pružná, ve stáří nebo po mrazu hnědne, ale krátký mrazík ji nemusí znehodnotit. Březovník obecný – plodnice přetrvávají na bříze do další sezóny, postupně korkovatí a sporulují i v zimních měsících. ČMS ho ovšem vede jako nejedlý druh, takže do košíku nepatří z jiného důvodu. Masité hřibovité houby – hřiby, křemenáče, kozáky. Vodou nasáklá, měkká dužnina po promrznutí rychle ztrácí pružnost a rozbředá. Právě u těchto druhů je opatrnost po mrazivé noci na místě nejvíc.
Naše doporučení opřené o ekologii plodnic: dřevní houby s tuhou texturou a přirozeným zimním cyklem zvládají chlad výrazně lépe než masité, vodou bohaté druhy z lesní půdy.
Prstový test a podélný řez: orientační filtr, který má své limity
Mezi houbaři koluje rada „stiskni klobouk prstem, když zůstane důlek, neber ji“. V primárních zdrojích ČMS, TIS ani v legislativě se ovšem žádný standardizovaný „prstový test“ nedohledá. Jako první orientační filtr přesto dává smysl, protože
vyhláška č. 397/2021 Sb. požaduje u čerstvých volně rostoucích hub pevnou konzistenci a zakazuje plodnice přestárlé, plesnivé, zapařené nebo nadměrně vlhké.
Bezpečnější postup v terénu kombinuje víc kroků:
Hmatová kontrola před uříznutím – stisknout klobouk, ověřit pružnost. Pokud prst zanechá měkký důlek a dužnina se nevrací zpět, jde o varovný signál. Podélný řez po sebrání – rozříznout plodnici a prohlédnout vnitřek. Vodnatá, kašovitá nebo tmavnoucí dužnina prozradí mrazové poškození, které povrch ještě maskoval. Vůně – čerstvá houba voní příjemně a druhově typicky. Kyselý, zatuchlý nebo žádný pach značí rozklad. Znalost druhu a stanoviště – masitý hřib z otevřené mýtiny v horské kotlině je po mrazivé noci rizikovější než hlíva na bukovém pařezu v nižší poloze.
Magazín VFN navíc upozorňuje, že krátce přemrzlá houba může být stále jedlá. Samotný hmat bez dalších znaků proto nestačí k definitivnímu verdiktu, a právě proto má smysl kombinovat všechny čtyři kroky.
Kdy v roce 2026 hrozí přemrznutí a kde udeří mráz nejdřív
Měsíční výhled
ČHMÚ k 18. září 2026 očekává teplotně nadprůměrné období až do začátku října. Plošné promrzání v nížinách zatím meteorologové nepotvrzují. Jenže lokální realita vypadá jinak: už v srpnu 2026 zaznamenalo ČHMÚ mrazové ráno na čtrnácti z 299 stanic. Nejnižší minimum padlo na Kvildě-Perle: −4,6 °C. Mrazivá rána hlásily i Rokytská slať, Březník, Horská Kvilda, Jizerka a Jelení v Krušných horách. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay
Pro houbaře z toho plyne jednoduchá mapa rizika. Studené kotliny, rašeliniště a horské polohy nad 800 metrů mohou zažít přízemní mráz o týdny dřív, než se ochladí v Polabí. ČHMÚ přitom měří přízemní teplotu pouhých pět centimetrů nad zemí, tedy přesně tam, kde rostou houby. Běžná předpověď pro dva metry nad terénem může klidně hlásit plus tři stupně, zatímco u země teplota klesne pod nulu.
Nejnadějnější houbařské lokality podle mapy ČHMÚ leží v Krkonoších kolem Špindlerova Mlýna, Harrachova a Pece pod Sněžkou a v Beskydech mezi Čeladnou, Jablunkovem a Horní Lomnou. Paradoxně právě tyto oblasti patří k prvním, kde přízemní mrazíky zasáhnou plodnice.
Co dělat, pokud jste přemrzlou houbu omylem snědli
Příznaky se dostaví rychle, zpravidla do jedné až tří hodin. Pokud jde o jednorázové zvracení a mírný průjem u jinak zdravého dospělého, stačí doplňovat tekutiny a sledovat stav. Práh pro vyhledání lékařské pomoci nebo volání na TIS (telefon 224 919 293, nonstop) by měl být nízký ve chvíli, kdy se objeví:
opakované neutišitelné zvracení nebo průjem, známky dehydratace (suché sliznice, závratě, tmavá moč), poruchy vědomí, silné křeče, příznaky u dítěte nebo seniora.
Zásadní varovný signál: pokud potíže nenastoupí brzy, ale objeví se až s odstupem šesti a více hodin, může jít o závažnější typ otravy nebo záměnu druhu. V takovém případě je návštěva pohotovosti nezbytná okamžitě.
A ještě jedna věc, kterou houbaři občas zkouší, „zachránit“ přemrzlou houbu důkladným vařením. Tepelná úprava sice dokáže zneškodnit termolabilní látky v syrových plodnicích, ale nevrátí rozpadlou buněčnou strukturu do původního stavu. Znehodnocená plodnice zůstane znehodnocená bez ohledu na délku vaření.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková