Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Jedovaté nejsou, přesto vás dostanou na kolena. Přemrzlé houby rozeznáte pouhým stiskem prstu, než je uříznete

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Představte si klasickou říjnovou scénu: ráno v lese praská listí pod nohama, na trávě leží jinovatka a na pařezu se vyjímá tucet krásných plodnic.
Jedovaté nejsou, přesto vás dostanou na kolena. Přemrzlé houby rozeznáte pouhým stiskem prstu, než je uříznete

Jedovaté nejsou, přesto vás dostanou na kolena. Přemrzlé houby rozeznáte pouhým stiskem prstu, než je uříznete

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Oranžové mléko z vlaštovičníku odstraní bradavice, ale je jedovaté. Kdo nezná správné dávkování, riskuje víc než samotnou bradavici
Oranžové mléko z vlaštovičníku odstraní bradavice, ale je jedovaté. Kdo nezná správné dávkování, riskuje víc než samotnou bradavici
Zvládne šnek přežít s rozdrcenou ulitou? Malou prasklinu zacelí sám, lepidlem mu nepomůžete
Zvládne šnek přežít s rozdrcenou ulitou? Malou prasklinu zacelí sám, lepidlem mu nepomůžete

Šnek s prasklou ulitou na mokrém chodníku po dešti. Většina lidí instinktivně sáhne po lepidle. Jenže ulita...

Jmelí je horší než kůrovec a šíří se Českem rychleji než kdy dřív. Kdo nezasáhne včas, přijde o celý strom během pár sezon
Jmelí je horší než kůrovec a šíří se Českem rychleji než kdy dřív. Kdo nezasáhne včas, přijde o celý strom během pár sezon

Jmelí se nezadržitelně šíří Českem. Může za to aktuální počasí a také nedůslednost majitelů zahrad a...

Červotoč spížní se letos rozmnožil jako nikdy. Prokouše i hliníkovou fólii a plasty, zbavit se ho je noční můra
Červotoč spížní se letos rozmnožil jako nikdy. Prokouše i hliníkovou fólii a plasty, zbavit se ho je noční můra

Pokud v mouce nebo jiných potravinách najdete nenápadné hnědé broučky, zbystřete. Jídlo dokážou zlikvidovat...

Cuketa z mrazáku chutná jako houba a rozpadá se na talíři. Jedna chyba při zmrazení za to může a dělá ji skoro každý
Cuketa z mrazáku chutná jako houba a rozpadá se na talíři. Jedna chyba při zmrazení za to může a dělá ji skoro každý

Až se vám příště naskytne dostatek této chutné zeleniny, vzpomeňte si, že s trochou snahy si můžete...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.