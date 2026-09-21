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Ovečkin o kritice ze Západu: Jsem Rus a podporuji svou vlast. Doma z něj dělají oběť

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Poslední sezona v NHL si měla být o gólech a možná ještě o jednom útoku na Stanley Cup. Místo toho se kolem Alexandra Ovečkina mluví skoro výhradně o politice. A zatímco Západ řeší jeho vystoupení v předvolebním spotu, ruská média z něj dělají terč nespravedlivého honu.
Ovečkin o kritice ze Západu: Jsem Rus a podporuji svou vlast. Doma z něj dělají oběť

Ovečkin o kritice ze Západu: Jsem Rus a podporuji svou vlast. Doma z něj dělají oběť

Zdroj: Washington Capitals
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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