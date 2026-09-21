Ovečkin o kritice ze Západu: Jsem Rus a podporuji svou vlast. Doma z něj dělají oběť

- Nejlepší střelec historie NHL vystoupil v kampani strany Jednotné Rusko po boku ministra Sergeje Lavrova
- Na předsezonním setkání s novináři tvrdil, že není pro válku, ale podporuje svou zemi
- V NHL působí zhruba sedmdesát ruských hráčů, otevřeně se vyjádřili jen Artěmij Panarin a Nikita Zadorov
- Ruské weby si stěžují, že Washington svému kapitánovi nepopřál k jednačtyřicátým narozeninám
- Rozhovor s Ovečkinem vysílala armádní stanice Zvezda, vedl ho poslanec Státní dumy Vjačeslav Fetisov
Jsem Rus, opakoval před novináři
Jednačtyřicetiletý útočník, který loni překonal Gretzkyho střelecký rekord, podepsal v červenci roční smlouvu s Washingtonem a do Ameriky se vrátil až těsně před kempem. Kritiku za účast v propagandistickém spotu odbýval pořád stejně. „Jsem Rus. Budu ve své zemi žít, až ukončím kariéru v NHL, stejně jako tam bude žít má rodina, mé děti. Já jen podporuji svoji vlast,“ opakoval. Že se do Ruska po kariéře vrátí natrvalo, ostatně avizoval už v srpnu. Zároveň zdůraznil, že válku nepodporuje, ale stojí za tím, co se v Rusku děje. Rozpor v těch dvou větách nechal bez vysvětlení.
Samotné mlčení ruských hráčů v zámoří přitom nikdo nerozebírá tak ostře jako jeho případ. Proti režimu se vyslovil jen Artěmij Panarin, invazi kritizoval bostonský obránce Nikita Zadorov, který v Rusku nebyl od léta 2021 a otevřeně mluví o strachu z úřadů. „Je to pro ně těžké. Čelí tlaku v obou směrech, aby dali najevo nějaký politický názor, a oni se jen snaží žít své životy,“ popsal situaci ruských hokejistů šéf hokejových operací Capitals Brian MacLellan.
U Ovečkina je ale rovnice jiná. Dvacet let patří k tvářím ligy, na hráčských smlouvách si vydělal přes 170 milionů dolarů, tedy zhruba 3,6 miliardy korun, nejvíc v historii, a jeho blízkost k Vladimiru Putinovi je léta veřejná.
Doma hrdina, kterému ubližují
V Rusku proto vznikl obrázek přesně opačný. Tamní weby píší o honu na vlastence a Sovětskij sport rovnou o šikaně v den narozenin. Podrážděnost vyvolalo i to, že Capitals letos na sociálních sítích nezveřejnili gratulaci ke Ovečkinovým narozeninám, které připadly na sedmnáctého září.
Pozoruhodný byl i nedávný rozhovor, který s ním natočil Vjačeslav Fetisov, legenda sovětské sborné a dnes poslanec Státní dumy za Jednotné Rusko, tedy za tutéž stranu, pro kterou oba natáčeli spot. Vysílala ho armádní televize Zvezda, kterou provozuje ministerstvo obrany.
Otázka, na kterou nemá odpověď
Řeč byla hlavně o tom, že ruská reprezentace se nemůže vrátit na velké turnaje. NHL chystá na rok 2028 obnovený Světový pohár, jehož část hostí Česko, a pozvánka pro sbornou je zatím nepravděpodobná. Fetisov se ptal, jestli by Ovečkin nemohl svého vlivu využít u šéfa NHL Garyho Bettmana.
Odpověď byla nezvykle unavená. „Namluvilo se toho tolik, že je to zbytečné. Oni nejdřív řeknou jednu věc, pak zas něco jiného. A já si připadám jako idiot, protože pořád doufám,“ posteskl si.
Sám sebe popisuje jako člověka, který má kamarády mezi Rusy i Ukrajinci a přeje si mír. Vedle toho stojí spoty, propagandistické kanály a fotky s politiky. Jedno s druhým nejde srovnat a Ovečkinovi zbývá poslední sezona na to, aby s tím něco udělal.