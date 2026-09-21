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Mocca-zákusek: Sladká odměna pro milovníky kávy s jemným krémem a šlehačkou

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Kávové moučníky mají u nás doma zvláštní místo, protože stačí jeden plech a odpolední káva je hned o něco slavnostnější. Mocca zákusok dělám hlavně tehdy, když chci něco krémového, ale ne přehnaně těžkého. O chuť se tu stará silná káva, jemný tvaroh a lehká šlehačka, takže výsledek působí svátečně a přitom se připravuje docela klidně.
Obrázek k receptu na Mocca-zákusek: Sladká odměna pro milovníky kávy s jemným krémem a šlehačkou

Obrázek k receptu na Mocca-zákusek: Sladká odměna pro milovníky kávy s jemným krémem a šlehačkou

Zdroj: Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, §recept na Mocca-zákusek: Sladká odměna pro milovníky kávy s jemným krémem a šlehačkou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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