Mocca-zákusek: Sladká odměna pro milovníky kávy s jemným krémem a šlehačkou

Jako dítě jsem tenhle zákusek vůbec neznala. A upřímně, káva v dezertech mi tehdy nepřišla lákavá ani trochu. Časem se to změnilo. Jakmile jsem si zvykla na dobrou kávu, došlo mi, že některé kávové moučníky mají svoje kouzlo a rozhodně si nezaslouží obejít obloukem.
Tenhle
zákusek je příjemný hlavně tím, že není přehnaně sladký, piškot z dobře vyšlehaných vajec zůstává měkký a vláčný, mocca kávová vrstva se dá krájet bez boje a přitom nepůsobí jako tuhá guma. Jen se u něj nevyplatí spěchat. Lednice mu udělá službu. Po pár hodinách se krém uklidní, chutě si sednou a řezy pak vypadají mnohem líp i na talíři.
Můj tip: Kávu do krému dělám silnější, než bych si ji normálně nalila do hrnku. Když je slabá, moučník sice zpevní, ale kávová chuť se v tvarohu skoro ztratí. Proč se mocca dezerty drží už roky
Označení
mocca nebo mocha se u sladkostí i kávy nejčastěji spojuje s kávou a čokoládou. U caffè mocha je to úplně přímočaré: espresso, mléko a čokoláda. Tahle dvojice chutí se pak celkem logicky přesunula i do cukrařiny. Káva dodá dezertu hlubší chuť, čokoláda ji zjemní a trochu zaoblí. V řezech, dortech i pohárech to funguje už dlouho. A pořád spolehlivě. Recept na kávový mocca zákusek s jemným krémem
Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 6 vajec velikosti M 1 špetka soli 180 g moučkového cukru 1/2 balíčku vanilkového cukru 180 g polohrubé mouky 1 lžíce oleje
Kávová náplň: 500 ml silné uvařené kávy 150 g cukru 1/2 balíčku vanilkového cukru 18 g želatiny 250 g jemného tvarohu
Dokončení: 250 ml smetany ke šlehání 1 vrchovatá lžíce práškového cukru trochu nastrouhané čokolády Postup přípravy mocca dezertu ze silné kávy
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Nachystejte si nižší plech nebo obdélníkovou formu a vyložte ji pečicím papírem. U piškotového těsta je to jistota, korpus se potom nebude zbytečně trhat při vyndávání.
2. Do mísy dejte
vejce, sůl, práškový cukr a vanilkový cukr. Šlehejte několik minut, dokud směs nezesvětlá a nezvětší objem. Tady se vyplatí trpělivost, protože právě našlehaná vejce drží těsto pěkně lehké.
3. Do pěny postupně a opatrně vmíchejte
polohrubou mouku. Na závěr přidejte olej a už jen krátce promíchejte. Žádné dlouhé míchání, pár tahů úplně stačí.
4. Těsto rozetřete na připravený plech a dejte péct asi na
15 až 18 minut. Korpus má být lehce zlatavý a při dotyku pružit. Po upečení ho nechte úplně vychladnout, i když to chvíli svádí pokračovat hned. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Těsto nalijeme do formy a upečeme. Mezitím si uvařte kávu
5. Měla by být silná, s jasnou chutí. Do ještě teplé kávy nasypte
cukr a vanilkový cukr a míchejte, dokud se nerozpustí.
6.
Želatinu připravte podle návodu na obalu. Prášková se obvykle nechá nabobtnat v malém množství studené vody a pak se krátce zahřeje, jen aby se rozpustila. Nevařit. To je u želatiny důležité, jinak krém nemusí dopadnout dobře.
7. Rozpuštěnou
želatinu vmíchejte do oslazené kávy a směs nechte zchladnout. Nemá být horká, spíš jen vlažná. Potom zašlehejte jemný tvaroh. Krém bude hladký a během chlazení začne postupně tuhnout. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Poté do kávové smesí zašleháme tvaroh.
8. Kávovou náplň nalijte na vychladlý
korpus. Formou můžete lehce klepnout o pracovní desku, aby se vrstva srovnala a nezůstaly v ní velké nerovnosti. Uložte do lednice nejméně na 2 hodiny, dokud náplň nezpevní. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Nálň vylijeme na studený korpus a dáme do lednice.
9.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte s práškovým cukrem do pevnější šlehačky. Ke konci ji raději hlídejte, přešlehaná smetana začne hrudkovatět a na hotových řezech je to pak vidět.
10. Ztuhlý moučník potřete vrstvou
šlehačky a posypte nastrouhanou čokoládou. Potom ho vraťte ještě alespoň na 2 hodiny do chladu. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Na ztuhlou náplň natřeme šlehačku a posypeme strouhanou čokoládou.
11. Před podáváním krájejte moučník ostrým nožem na menší řezy. Mocca zákusek je nejlepší dobře vychlazený, ideálně večer po přípravě nebo až druhý den. V lednici vydrží bez potíží do dalšího dne, jen šlehačka postupně trochu měkne.
Rady a tipy hospodyňky z domácí kuchyně Pokud chcete výraznější kávovou chuť, vmíchejte do kávy na krém ještě 1 lžičku instantní kávy. Korpus nenechávejte v troubě déle, než je potřeba. Přepečený piškot vyschne a jemný krém to už úplně nedožene. Na strouhání je nejlepší dobře vychlazená hořká čokoláda. V ruce se tolik nerozpouští a hoblinky vypadají úhledněji. Jestli chcete mít řezy opravdu čisté, dejte moučník před krájením asi na 15 minut do mrazáku. Krém i šlehačka lehce zpevní a jednotlivé vrstvy pak drží rovnější okraje. Jakou kávu zvolit? Dobře se hodí silná překapávaná káva nebo espresso dolité vodou. Slabší kávový nápoj se v krému snadno ztratí a celý zákusek pak vyzní trochu mdle.
Jakou kávu zvolit?
Dobře se hodí silná překapávaná káva nebo espresso dolité vodou. Slabší kávový nápoj se v krému snadno ztratí a celý zákusek pak vyzní trochu mdle.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
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