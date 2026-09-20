Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Trikem s potravinářskou fólií zpomalíte zrání banánů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Banány patří bezesporu mezi nejoblíbenější druhy exotického ovoce. Jejich nevýhodou je to, že velmi brzy začnou hnědnout a měknout. Pokud je ovšem budete správně skladovat, můžete si na sladkém ovoci pochutnat i za čtrnáct dnů od toho, co jste si je přinesli z obchodu. Důležité je totiž zpomalit proces zrání.
banány

banány

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Naše zahrada
Nezalévat v září: nechte svou konev odpočívat, rostliny to ocení
Nezalévat v září: nechte svou konev odpočívat, rostliny to ocení
Muškáty zazimujte správně: Jeden řez jim může výrazně pomoci přežít zimu
Muškáty zazimujte správně: Jeden řez jim může výrazně pomoci přežít zimu

Muškáty zazimujte správně: Jeden řez jim může výrazně pomoci přežít zimu. Právě teď je vhodná chvíle...

Trvalky, které je lepší v září ještě nestříhat
Trvalky, které je lepší v září ještě nestříhat

S příchodem září může zahrada svádět k velkému úklidu. Uschlé stonky a odkvetlá květenství však není vždy...

Střih růží v září je nutný. Budou kvést dvakrát tolik
Střih růží v září je nutný. Budou kvést dvakrát tolik

Krásné růže značí útulné a vkusné bydlení. Jedná se o květiny, které u domu nemohou chybět. Vypadají totiž...

Česnek před výsadbou: domácí moření pro zdravou úrodu
Česnek před výsadbou: domácí moření pro zdravou úrodu

Asi víte, že k výsadbě byste měli použít pouze stroužky, které jsou zdravé. Prohlédněte je proto předem –...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.